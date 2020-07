Казалось бы, историй о карпатском происхождении Иисуса Христа, украинском языке как первооснове санскрита, арийском происхождении всех галичанских заробитчан должно хватить на многие века безудержного смеха. Но нет предела несовершенству: креативные деятели покусились на святая святых: мужское начало лыцарского ордена запорожского казачества

Как сообщается, 19 июля режиссер Евгений Коршунов начал съемки короткометражного фильма «Главная крепость Сечи». С помощью этой ленты изумленной публике будет поведано о гомосексуализме в украинском казачестве.

Пока неизвестно, покажут ли крупным планом «главную крепость» и не вырежут ли ее из финальной версии. Но то, что в короткометражке «засветится», как говорится, по полной программе квир-модельер Михаил Коптев, говорит о многом. Этот луганский эпатажный деятель известен тем, что устраивал показы, если так можно выразиться, мод, запуская оголенных моделей между рядами зрителей. Модели на тот момент были незнакомы с достижениями депиляции, но здорово употребляли перед показами. Зрители были одеты по-зимнему — в залах тогда на отоплении экономили — и смотрели на все трезвыми изумленными глазами.

На чем сейчас сэкономят создатели фильма? Явно, что не на «клубничке». Они вдохновились инцидентом, который случился в Запорожье в 2013 году. Тогда местные представители секс-меньшинств объединились в организацию, которую назвали «Гей-Форум-Сечь». Опорочили, значит, так называемые оселедцы. За что и получили вполне прогнозируемую реакцию консервативно настроенных идейных потомков Сагайдачного и Дорошенко. Андрей Любегин: Радуга ЛГБТ — это новая свастика Европы © из личного архива Андрея Любегина

И вот, спустя некоторое время, режиссер картины решил дать понять потенциальному зрителю: культурное достояние — оно не только для гетеросексуалов, но и для ЛГБТ-сообщества тоже. Трактуя это достояние довольно своеобразно и заходя со своей короткометражкой в мир кино, как говорится, с обратного входа.

Сюжет фильма достаточно прост: один из героев почувствовал гомосексуальное влечение, однако его не поняли, а вдобавок еще и оскорбили. Потом, правда, всплывает, что персонаж состоит в каком-то тайном обществе, которое даже в чем-то казацкое. Так и слышится за кадром тарасо-бульбовское: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?!»

«Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками», — цитируют СМИ Евгения Коршунова.

«Короткометражка «Главная крепость Сечи» — часть проекта Coming Out of Isolation 2.0, в рамках которого пять художников и художниц работают с видеопроектами, освещающими различные аспекты жизни ЛГБТ+. Это Яна Бачинская, Евгений Коршунов, Елена Сиятовская, AntiGonna и Виталий Гавура. Организаторами проекта стали фонд «Изоляция» и «КиевПрайд», — сообщает сайт «Bird in flight».

О Фонде культурных инициатив «Изоляция» писано уже много. Эта донецкая, прости Господи, институция в краю суровых шахтеров и металлургов не прижилась. Все свои предвоенные годы предлагала местной молодежи довольно провокационнные арт-проекты. Например, изготовленные из мыла обнаженные статуи Марии Куликовской — художница отливала их по своему образу и подобию со всеми анатомическими подробностями. Так и стояли они, стекая под струями времени, посреди постиндустриального пейзажа бывшего советского гиганта изоляционных материалов на улице Светлого Пути. «Нация вымирает». Президента Литвы призвали заняться проблемами страны, а не ЛГБТ-сообщества © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

Будет ли у фильма про «главную крепость» светлым путь в истории кинематографии — надо еще посмотреть. Или не надо. Зависит от ориентации киноманов. И от того, какой смысл закладывают нынешние украинские культуртрегеры в выражение «были когда-то и мы козаками».