Вечером, 21 июля, завершилась более чем 12-часовая история с захватом пассажирского автобуса террористом Максимом Кривошем (Плохим) в Луцке Волынской области Украины

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Несмотря на заявления властей Украины об активных переговорах с террористом, за более чем десять часов всего, что удалось достичь — это передача воды заложникам, которую осуществил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Он подошел к автобусу ближе к 19.00 и несколько минут находился возле захваченного транспортного средства, передав сумку с водой через окно. «Заигрывание с террористами — это всегда плохо»: соцсети о теракте в Луцке © REUTERS, Tetiana Hrishyna

Через некоторое время, решив, видимо, что Кривош может быть готов к дальнейшим уступкам, полиция предприняла аналогичную попытку подхода к автобусу, с целью договориться об освобождении детей, находящихся среди заложников. Однако переговорщик потерпел неудачу, бандит ответил отказом на данное предложение и произвел несколько выстрелов, после чего полицейский вынужден был вернуться ни с чем.

После этого находящиеся в оцеплении возле Театральной площади Луцка сотрудники правоохранительных органов настойчиво попросили журналистов и блогеров отойти и не снимать автобус, чтобы следящий по интернету за передвижениями силовиков террорист не смог этого делать через трансляции в Сети. Пошли разговоры о возможном штурме. Стоит отметить, что на протяжении всех 12 часов, пока происходили драматические события, за оцеплением гуляли люди, многие из них смеялись и с интересом наблюдали за происходящим.

После того, как попытка продолжить переговоры об освобождении заложников провалились, ситуация начала заходить в тупик. Преступник продолжал всем своим видом подтверждать, что готов идти до конца. Так, он связался по телефону с журналистами одного из каналов и выразил недовольство тем, что его требования игнорируются. Также он уточнил, что среди заложников есть раненый, а также ребенок и беременная женщина. Также Кривош грубо отказался общаться со своей женой и психологом, которые прибыли на место ЧП.

Незадолго до этого и без того напряжённую обстановку усилила одна из заложниц, которая дозвонилась в прямой эфир канала «Перший» и стала требовать от властей пойти на условия захватчика ради жизней людей. При этом на том конце телефона были слышны выстрелы и взрывы, которые в тот момент осуществлял террорист из автобуса, а также мольбы о помощи со стороны других заложников. Стало очевидно, что моральные и физические силы пассажиров злополучного рейса подходят к концу.

Далее, после некоторого затишья, события стали происходить довольно быстро. В районе 20:40 замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что освобождены первые три заложника — беременная девушка, пожилая женщина, а также ребенок. Из автобуса их увел все тот же Коваль.

В это же время присутствующий на месте замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что освобождение людей стало результатом личных договоренностей Владимира Зеленского с Кривошем.

Спустя считанные минуты после этого в Facebook Зеленского появилось видео, на котором он призывает людей смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Это было одним из главных требований луцкого террориста. В этот момент стало ясно, что власти Украины пошли на попятную и решили пойти на условия преступника.

В итоге, еще через какое-то время к автобусу подъехал БТР и группа силовиков, которые произвели отвлекающий взрыв, а затем вывели из автобуса всех остававшихся там заложников. Как такого штурма фактически не было, террорист сам вышел из автобуса и лег лицом в землю.

Всего освобождены были 13 заложников, включая троих, которых отпустили первыми, никто их них не пострадал. Информация Кривоша о ранении одного из них подтверждения не нашла. В общей сложности, эти люди провели более 12 часов в салоне автобуса под прицелом, практически без воды и еды.

На брифинге, который тут же дали Арсен Аваков и Тимошенко, представитель офиса Зеленского заявил, что президент действительно лично созванивался с Кривошем и говорил с ним около 15 минут. Стороны достигли договоренности, что заложники будут отпущены после публикации нужного террористу видео.

Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта

Вскоре после успешного освобождения заложников, Зеленский удалил свой пост, опубликованный по требованию террориста, заменив его словами поддержки всем, кто так или иначе пострадал в ходе событий этого дня в Луцке, отметив, что терроризму нет места в мире.