Первые две части хронологии событий на западе Украине читайте здесь и здесь
Несмотря на заявления властей Украины об активных переговорах с террористом, за более чем десять часов всего, что удалось достичь — это передача воды заложникам, которую осуществил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Он подошел к автобусу ближе к 19.00 и несколько минут находился возле захваченного транспортного средства, передав сумку с водой через окно.
Через некоторое время, решив, видимо, что Кривош может быть готов к дальнейшим уступкам, полиция предприняла аналогичную попытку подхода к автобусу, с целью договориться об освобождении детей, находящихся среди заложников. Однако переговорщик потерпел неудачу, бандит ответил отказом на данное предложение и произвел несколько выстрелов, после чего полицейский вынужден был вернуться ни с чем.
После этого находящиеся в оцеплении возле Театральной площади Луцка сотрудники правоохранительных органов настойчиво попросили журналистов и блогеров отойти и не снимать автобус, чтобы следящий по интернету за передвижениями силовиков террорист не смог этого делать через трансляции в Сети. Пошли разговоры о возможном штурме. Стоит отметить, что на протяжении всех 12 часов, пока происходили драматические события, за оцеплением гуляли люди, многие из них смеялись и с интересом наблюдали за происходящим.
После того, как попытка продолжить переговоры об освобождении заложников провалились, ситуация начала заходить в тупик. Преступник продолжал всем своим видом подтверждать, что готов идти до конца. Так, он связался по телефону с журналистами одного из каналов и выразил недовольство тем, что его требования игнорируются. Также он уточнил, что среди заложников есть раненый, а также ребенок и беременная женщина. Также Кривош грубо отказался общаться со своей женой и психологом, которые прибыли на место ЧП.
Незадолго до этого и без того напряжённую обстановку усилила одна из заложниц, которая дозвонилась в прямой эфир канала «Перший» и стала требовать от властей пойти на условия захватчика ради жизней людей. При этом на том конце телефона были слышны выстрелы и взрывы, которые в тот момент осуществлял террорист из автобуса, а также мольбы о помощи со стороны других заложников. Стало очевидно, что моральные и физические силы пассажиров злополучного рейса подходят к концу.
Далее, после некоторого затишья, события стали происходить довольно быстро. В районе 20:40 замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что освобождены первые три заложника — беременная девушка, пожилая женщина, а также ребенок. Из автобуса их увел все тот же Коваль.
В это же время присутствующий на месте замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что освобождение людей стало результатом личных договоренностей Владимира Зеленского с Кривошем.
Спустя считанные минуты после этого в Facebook Зеленского появилось видео, на котором он призывает людей смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Это было одним из главных требований луцкого террориста. В этот момент стало ясно, что власти Украины пошли на попятную и решили пойти на условия преступника.
В итоге, еще через какое-то время к автобусу подъехал БТР и группа силовиков, которые произвели отвлекающий взрыв, а затем вывели из автобуса всех остававшихся там заложников. Как такого штурма фактически не было, террорист сам вышел из автобуса и лег лицом в землю.
Всего освобождены были 13 заложников, включая троих, которых отпустили первыми, никто их них не пострадал. Информация Кривоша о ранении одного из них подтверждения не нашла. В общей сложности, эти люди провели более 12 часов в салоне автобуса под прицелом, практически без воды и еды.
На брифинге, который тут же дали Арсен Аваков и Тимошенко, представитель офиса Зеленского заявил, что президент действительно лично созванивался с Кривошем и говорил с ним около 15 минут. Стороны достигли договоренности, что заложники будут отпущены после публикации нужного террористу видео.
По словам главы МВД Авакова, операция прошла бескровно, при этом мог серьезно пострадать замглавы Нацполиции Коваль, выпущенная Кривошем в него пуля прошла в считанных сантиметрах от высокопоставленного полицейского. Также он сообщил журналистам, что террорист действовал не один, его сообщник уже арестован в Харькове, пообещав луцкому террористу долгий тюремный срок.
Вскоре после успешного освобождения заложников, Зеленский удалил свой пост, опубликованный по требованию террориста, заменив его словами поддержки всем, кто так или иначе пострадал в ходе событий этого дня в Луцке, отметив, что терроризму нет места в мире.