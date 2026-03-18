Умер патриарх Грузии Илия II - 18.03.2026
Умер патриарх Грузии Илия II
Умер патриарх Грузии Илия II - 18.03.2026 Украина.ру
Умер патриарх Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет в тбилисской клинике, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири. Об этом в ночь на 18 марта передаёт РИА Новости
"Несколько минут назад скончался", — сказал Муджири.Утром 17 марта стало известно, что Илию II экстренно госпитализировали в клинику в Тбилиси из-за внезапного ухудшения состояния здоровья — у него нашли желудочное кровотечение. Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти патриарха стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.В Грузии объявлен траур. Тело патриарха утром 18 марта доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.Илия II был избран на патриарший престол 23 декабря 1977 года, 25 декабря состоялась его интронизация.Католикос-патриарх Грузии получил образование в духовных семинариях и академии в Москве. В 1960-м он защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне" и получил степень кандидата богословия.
Умер патриарх Грузии Илия II

02:07 18.03.2026 (обновлено: 02:09 18.03.2026)
 
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет в тбилисской клинике, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири. Об этом в ночь на 18 марта передаёт РИА Новости
"Несколько минут назад скончался", — сказал Муджири.
Утром 17 марта стало известно, что Илию II экстренно госпитализировали в клинику в Тбилиси из-за внезапного ухудшения состояния здоровья — у него нашли желудочное кровотечение. Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти патриарха стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.
В Грузии объявлен траур. Тело патриарха утром 18 марта доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.
Илия II был избран на патриарший престол 23 декабря 1977 года, 25 декабря состоялась его интронизация.
Католикос-патриарх Грузии получил образование в духовных семинариях и академии в Москве. В 1960-м он защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне" и получил степень кандидата богословия.
