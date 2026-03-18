https://ukraina.ru/20260318/umer-patriarkh-gruzii-iliya-ii-1076916412.html

Умер патриарх Грузии Илия II

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет в тбилисской клинике, сообщил местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири. Об этом в ночь на 18 марта передаёт РИА Новости

2026-03-18T02:07

новости

грузия

тбилиси

украина.ру

религия

православие

смерть

москва

минздрав

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102688/49/1026884993_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_413aea48e04e7995720971c5fede8ac1.jpg

"Несколько минут назад скончался", — сказал Муджири.Утром 17 марта стало известно, что Илию II экстренно госпитализировали в клинику в Тбилиси из-за внезапного ухудшения состояния здоровья — у него нашли желудочное кровотечение. Глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе сообщил, что причиной смерти патриарха стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности.В Грузии объявлен траур. Тело патриарха утром 18 марта доставят для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.Илия II был избран на патриарший престол 23 декабря 1977 года, 25 декабря состоялась его интронизация.Католикос-патриарх Грузии получил образование в духовных семинариях и академии в Москве. В 1960-м он защитил сочинение "История Иверского монастыря на Афоне" и получил степень кандидата богословия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

