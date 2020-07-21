В районе 10 часов 21 июля СМИ сообщили о захвате заложников в Луцке Волынской области. Утверждается, что преступник вооружен и угрожает привести в действие мину, заложенную в одном из людных мест города

В Луцке полиция завела дело по факту захвата заложников © Волинськи новини

К месту событий оперативно прибыли сотрудник полиции, скорой помощи и пожарные расчеты. Правоохранители оцепили Театральную площадь в центре города, где остановился автобус. Судя по опубликованным в СМИ кадрам, его окна зашторены, в некоторых местах видны треснувшие стекла, по которым, вероятнее всего, стреляли. Как сообщает 112.ua, когда автобус уже был оцеплен полицией, преступник выбросил из окна гранату Ф-1, которая, однако, не была приведена в действие.

Что касается вооружения террориста, то точной информации об этом пока нет. Отмечается, что он заявил, что заминировал захваченное транспортное средство, а также имеет при себе автомат и гранаты. Помимо этого он пригрозил, что может взорвать мину, которая якобы расположена где-то в центре Луцка.

По сообщению полиции региона, о захвате заложников их уведомил сам преступник, позвонив на горячую линию и представившись как Максим Плохой.

Некоторое время о террористе не было ничего известно, однако были найдены его аккаунты в соцсетях, которые пролили свет на его личность. За несколько часов до начала всех событий он выложил в интернете 10-секундное видеообращение, в котором на русском языке с автоматом в руках назвал сегодняшний день «днем антисистемы».

По некоторым данным, возможное настоящее имя и фамилия мужчины — Максим Собатник, именно так он фигурирует в одном из своих аккаунтов в соцсетях. Местом его жительства на этой странице он указывает Львов. По словам местных жителей, опубликованным в интернете, преступник живет в Луцке, куда он перебрался из Донбасса и состоит на учете у психиатра.

По информации экс-депутата Игоря Мосийчука, настоящее имя Плохого — Максим Кривошей, он якобы отбывал наказание в 2013 году за разбой.

Известно, что пять лет назад он издал книгу «Философия преступника», в которой он описывает свой опыт пребывания в тюрьме и критикует украинское государство.

СМИ опубликовали характерный отрывок из этой книги, из которого следует, что Собатник-Плохой отсидел срок в колонии в Дрогобыче Львовской области: «…Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть — это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было…»

После захвата заложников террорист через соцсети выдвинул свои требования, которые оказались весьма экстравагантными. Так, он потребовал от Петра Порошенко, Рената Ахметова, Игоря Коломойского и других политиков, бизнесменов, а также представителей церквей записать и выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «я — террорист».

Отдельное требование он озвучил и к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому — он должен выложить в интернет от своего имени заявление, в котором написать: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем» (документальный фильм 2005 года об жестоком обращении людей с животными. — Ред.). В Луцк введены БТР Нацгвардии © konkurent.ua

Сам Зеленский заявил у себя в Telegram-канале, что внимательно следит за событиями в Луцке и лично контролирует ситуацию с захватом заложников. На место событий срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков для координации полицейской операции.

В город стянуты БТР Нацгвардии, вблизи автобуса дежурят снайперы. Сообщается, что террорист не идет на контакт и обещает открыть огонь в случае приближения правоохранителей.