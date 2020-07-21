В Луцке Волынской области Украины 21 июля продолжаются события с захватом заложником в междугороднем автобусе. Злоумышленник отказывается вести полноценные переговоры с правоохранителям, тем временем в городе начат поиск возможных сообщников террориста

История с захватом заложников в Луцке тянется уже более 8 часов. По имеющимся в СМИ данным, властям так и не удалось ощутимо продвинуться с переговорах с преступником, он отказывается отпускать заложников, передавать им воду и не пускает в уборную. Драма с захватом заложников в Луцке. Что известно о террористе Максиме Плохом © konkurent.ua

В настоящий момент в городе находятся министр внутренних дел Арсен Аваков и замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По некоторым данным, глава МВД лично вступил в переговоры с захватчиком, по другим — он лишь осуществляет координацию действий полиции.

Автобус с заложниками продолжает стоять на Театральной площади, территория вокруг него оцеплена. В районе много журналистов, ведущих прямые трансляции, а также обычных зевак и местных жителей. Все прилегающие к площади кафе и магазины закрыты. По словам граждан, в районе отключена электроэнергия.

В 15:15 на месте событий раздались три взрыва, как отмечают работники прессы, дыма не наблюдалось, однако были заметны некие зеленые вспышки. Предположительно, взрывными устройствами могли быть взрывпакеты, которые террорист выбросил из автобуса.

По сообщениям украинских Telegram-каналов, власти настроены на переговоры с Максимом Плохим (так предпочитает называть себя захватчик). Ему, якобы, предложено отпустить часть заложников в обмен на выполнение части его требований. Учитывая, какие требования были предъявлены террористом, не совсем понятно, о каких уступках ведут речь правоохранители.

Тем временем, представители местного МВД сообщили СМИ, что в здание Главного управления Нацполиции Луцка неизвестным в этот день были произведены выстрелы. Сразу же возникла версия о том, что у злоумышленника могли быть сообщники, при этом именно в этом здании проводит совещания Аваков. Однако, как выяснилось позднее, стрельба произошла еще утром, стрелком оказался сам Плохой, который после этого спокойно отбыл и с рюкзаком и большой сумкой сел в автобус, который вскоре захватил.

В 16:20 к представителям СМИ вышел Аваков и дал короткий брифинг. По его словам, переговорщики имеют контакт с террористом и с его родственниками и прикладывают усилия для успешного и скорейшего разрешения ситуации. Особое внимание глава МВД уделил деятельности журналистов, которых попросил не мешать работе силовиков и не распространять о Максиме Плохом ложные сведения. Уточняя, он сообщил, что информация о лечении захватчика в психиатрических лечебницах не соответствует действительности. Андрей Гожый о луцком террористе: наличие оружия у населения — бич Украины © Facebook, Андрей Гожый

Несмотря на обнадеживающие заявления представителей антикризисного штаба, захватчик продолжает демонстрировать решительность своих намерений. Так, в Сети появилось видео, на котором над автобусом с заложниками летает беспилотник правоохранителей, который террорист пытается сбить, стреляя по дрону из автомата.

Также продолжается отработка сведений, полученных ранее от самого террориста, будто он разметил взрывное устройство где-то в городе. В СМИ утверждают, что Максима Плохого неоднократно видели возле здания местной прокуратуры, именно там будут искать бомбу. Также полиция ищет возможных сообщников преступника.

Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта Антона Геращенко, настоящее имя его — Максим Кривош. Родился в 1975 году в Оренбургской области. Является сыном известного ученого, который сейчас работает в одном из университетов Луцка. Несколько лет назад в крупном ДТП погибла мать Плохого-Кривоша. В 1994 году луцкий суд приговорил Плохого-Кривоша к тюремному заключению (разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ). Второй свой срок он получил уже в 2005 году (мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Заложники до сих пор (17.53 по местному времени) не освобождены и находятся в заложниках у террориста.