В субботу 18 июля стало известно о похищении российских и украинских моряков в Гвинейском заливе. Этот регион остается одним из самых опасных для мореходов

Утром в субботу 18 июля стало известно о похищении россиян и украинцев с танкера у берегов Бенина. Как сообщил интернет-портал Maritime Bulletin в 9.50 со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером Curacao Trader, который подвергся нападению пиратов в 210 морских милях от побережья Бенина около 11.00 по местному времени 17 июля. В плен взяли 13 из 19 членов команды. Все они — российские и украинские моряки. Четыре украинских моряка попали в плен к пиратам у берегов Нигерии

В свою очередь на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности, речь шла о захвате 15 членов экипажа. При этом, по данным компании, нападение произошло в 210 морских милях от побережья нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того — Ломе.

Позже — в 12.04 — посольство России в Нигерии в комментарии РИА Новости заявило, что проверяет информацию о захвате танкера с россиянами.

«Посольство пока проводит работу, выясняет», — ответили в консульском отделе посольства РФ в Нигерии на вопрос о захваченном судне.

Некоторое время спустя — около 16.00 по Киеву и Москве — МИД Украины признал захват украинских граждан пиратами.

«17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков — 4 гражданина Украины», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в министерстве иностранных дел Украины.

Там же рассказали, что посольства Украины и Великобритании в Нигерии установили связь с судовладельцем и выясняют обстоятельства дела.

Однако позже количество захваченных украинцев уточнили.

«Уточненная информация: захвачены 6 граждан Украины», — говорилось с комментарии МИД Украины агентству «Интерфакс-Украина», который был опубликован в 18.25 на сайте агентства.

Тех, кто знаком с обстановкой в Гвинейском заливе, новость о захвате пиратами заложников вряд ли удивила. Впрочем, и судно может вызвать вопросы.

Непростое судно

Телеграм-канал «Первый морской» со ссылкой на системы автоматической идентификации судов (AIS) сообщил ряд подробностей атаки на химовоз Curacao Trader, который, по данным канала, ранее назывался Clipper Kitty.

«Судно покинуло порт Ломе и направлялось на юг, где и было атаковано. Показания AIS свидетельствуют о том, что скорость упала до 3 узлов, в момент атаки. Далее, химовоз дрейфовал до 1515UTC, прежде чем его скорость увеличилась до 10 узлов. Статус судна на AIS, в настоящее время, отображается как «лишённое возможности управляться», — сообщил канал 17 июля в 23.34. Осужденные в Ливии украинские моряки-контрабандисты вернулись на родину © пресс-служба президента Украины

При этом указана и численность пиратов. Их было восемь человек.

Сайт Marine Traffic сообщает подробности о судне — это нефтяной/химический танкер, который был построен в 2007 году, ходит под флагом Либерии, а его портом приписки является Монровия. В свою очередь сайт Baltic Shipping сообщает, что судно имело непростую судьбу: оно несколько раз переименовывалось и называлось не только Clipper Kitty и Curacao Trader, но и Curabao Trader, Сlipper Kitty FA0EP, Cjhpper Kitty. Построено судно было в Южной Корее четвертой по величине судостроительной компанией мира — STX Shipbuilding Co. Ltd.

На морских форумах, где обсуждались причины, по которым суда меняют названия, среди прочих указывались и довольно интригующие.

«При смене названия меняется история судна, например у PSC. Если были проверки с большим количеством замечаний, то при смене это как бы обнуляется. Название то новое. Про это мне рассказывал DPA компании. Еще он упоминал про возможные финансовые заморочки(например где-то не заплатили агенту предыдущие владельцы или еще что, то могут судно задержать, а это большие дополнительные расходы)», — указывал один из участников дискуссии на подобном форуме.

Впрочем, комментаторы в ответ указывали ему, что при детальной, тщательной проверке судна такие махинации вряд ли помогут.

Возвращаясь к Curacao Trader нужно отметить, что танкер ходил под флагами Экваториальной Гвинеи (2017 год) и Багамских островов (2013 год). В том году это судно дважды меняло название. Кроме того, как сообщает Baltic Shipping, им владела компания Lomar Shipping, зарегистрированная в Лондоне.

Обсуждение условий работы на судах этой компании можно найти на форуме одесских моряков. Ее ругали за задержку зарплат и условия работы.

«Все вышесказанное о Lomar-е правда. Задержка по зарплатам 1-1,5 месяца, снабжения — ноль, запчастей — ноль. Спасибо что хоть провизию дают. Голимые греки с офисом в Англии. Как будто бы в середину 90-ых попал. Набирают наших, Крым и с Архангельска. Никому не советую, что бы там ни пели в уши менеджеры — все ложь и желание заманить вас на пароход. Остерегайтесь», — предупреждал один из моряков в 2016 году.

Один из его собратьев отвечал ему, что за 20 лет в компании ничего не поменялось.

Спустя год компанию продолжили ругать. Шестьсот моряков прибыли в Борисполь из Барбадоса © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Попытал счастье поработать у греко-англичан, в компании под названием Lomar вторым механиком. Тоже один из систершипов парохода Dorothy Trader. Я когда приехал на судно, то очень сомневался, стоило ли мне оставаться работать тут. Но как и всем нам нужны очень деньги, я решил остаться. Не знаю как остальные систершипы, но мой просто Хламо- Mеталлолом Trader. Все такое убогое, машина убитая. Но это полбеды. Как оказалось тут снабжение ноль. Питание никакое. Офис бумагами засыпает. Иногда такие вопросы задают по машине, что волосы дыбом. Зарплату вовремя не платят. Задержка от 2-х месяцев. Что касается по замене, то выжимают по максимуму из контракта. Контракт: 4+1= 5 месяцев. Если предложат работать в Lomar, мой совет: даже не думайте. Сразу отказывайтесь. Поберегите свое здоровье. Оно у нас бесценное», — советовал один из пользователей форума другим морякам в 2017 году.

Примечательно, что, несмотря на то, что согласно сообщениям некоторых СМИ сегодня судном владеет греческая компания Alison Management Corp, в комментарии МИД Украины говорится, что связь с судовладельцем установили в том числе и сотрудники посольства Великобритании.

В общем, судно, которое атаковали пираты в Гвинейском заливе, вызывает вопросы. В отличие от обстановки в самом Гвинейском заливе.

Весьма неспокойное место

В сообщении компании специализирующейся на морской безопасности Dryad Global о захвате танкера Curacao Trader указывалось: Гвинейский залив продолжает оставаться довольно опасным местом на планете.

«Этот последний инцидент довел общее число похищенных членов команды в инцидентах в Гвинейском заливе до 93 по 18 случаям похищения людей. Количество случаев похищения людей в Гвинейском заливе в 2020 году в настоящее время увеличивается на 20% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Общее количество персонала, похищенного в ходе морских инцидентов в Гвинейском заливе, увеличилось на 47%. по сравнению с тем же периодом в 2019 году», — отмечалось в публикации. Украинские моряки объявили голодовку в ливийской тюрьме — СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в начале июля у берегов Нигерии и Бенина в один день — 2 июля — произошло сразу два нападения пиратов. Так, у берегов Нигерии пираты атаковали судно FPSO Sendje Berge, похитив девять человек. У берегов Бенина было атаковано судно Kota Budi, похищено пять человек — граждане Китая.

«Судно находилось в дрейфе и ожидало инструкций о следующем рейсе. Вахтенный матрос поднялся на мостик для несения своей вахты и обнаружил, что там никого нет. Позже, старший помощник обнаружил отсутствие пяти членов экипажа: капитана, старшего механика, 3го помощника, электромеханика и кока. Остальные 15 членов экипажа находились на борту и, судя по всему не слышали, как были похищены их коллеги», — рассказывал о последнем похищении Τelegram-канал «Первый морской».

Похищение моряков в Гвинейском заливе и ранее было делом частым. Так, в 2019 году похищений было больше на 50% по сравнению с предыдущим 2018 годом — был похищен 121 человек (в 2018 год похитили 78 человек). Это составило 90% всех похищений, зарегистрированных в море. Именно в Гвинейском заливе произошли все четыре захвата судов, которые произошли в 2019 году, и 10 из 11 обстрелов судов. Африканские пираты взяли в плен украинского моряка

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что в этом регионе зафиксирован беспрецедентный рост числа похищений экипажей. Эти последние статистические данные подтверждают важность расширения обмена информацией и координации между судами, агентствами по отчетности и реагированию в регионе Гвинейского залива», — заявил в начале 2020 года директор Международного морского бюро ICC Майкл Хоулетт.

Возвращаясь к атаке на Curacao Trader, нужно отметить, что по сообщению компании Dryad Global, она стала по-своему уникальной.

«Местонахождение этого инцидента — самый дальний от берега акт пиратства, зарегистрированный в Гвинейском заливе», — отмечалось в сообщении компании.

Эта же компания же указывала, что располагающие скоростными катерами пираты могут иметь поддержку «материнского» судна, что позволяет им проводить операции «за пределами усилий государств по борьбе с пиратами».

В таких условиях надежда на вооруженную охрану. А ее у украинских и российских моряков, судя по всему, не было.