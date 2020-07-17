Вряд ли кого-то удивит факт воровства и высокой политической коррупции украинской власти времён президента Порошенко, говорят политэксперты. Однако расхлёбывать связанные с этим скандалы придётся уже Зеленскому и его команде. Пока она, отмечают эксперты, проваливается в смысле дипломатии

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

В ролике, опубликованном на Youtube-канале 10 июля, Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счётная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник Трампа. «Украинское досье» Джулиани © AFP, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Джулиани продемонстрировал документ Счётной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».

Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джо Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Как стоит относиться к заявлениям Джулиани, какие цели он преследует, а также как слова советника Трампа повлияют на политику США и Украины, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Джулиани собирает мозаику и готовит новость-бомбу

Информация Джулиани достоверна, уверен директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Он считает, что лично Джулиани и те, кто с ним работает, не шли бы на подтасовки или малейшие передёргивания фактов, которыми они располагают. Павел Рудяков: Не желая ссориться ни с Трампом, ни с Байденом, Зеленский рискует получить удар от обоих © РИА Новости, Нина Зотина

«Это же огромный скандал, в который Украина опять, к сожалению, попала благодаря нечистоплотным представителям нашей политической элиты», — сказал Рудяков.

По его словам, сейчас идет технологически продуманная и структурированная кампания, а из отдельных выступлений Джулиани должна сложиться общая картинка, которая взорвется где-то во второй половине октября и будет раскручиваться к 3 ноября — ко дню американского голосования.

В итоге, прогнозирует эксперт, должна прозвучать некая сенсационная новость, «которая должна будет с точки зрения технологов господина Трампа ударить по Байдену уже насмерть. В политическом смысле насмерть».

Да, разворовывают — это не новость

Даже если обвинения от Джулиани подтвердятся, вряд ли на Украине или в Штатах кто-то понесёт реальное наказание. Такое мнение у политолога-американиста Дмитрия Дробницкого. Дмитрий Дробницкий: Став президентом США, Байден захочет отомстить кое-кому на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Он поясняет, что американские деньги, выделяемые на помощь «молодым демократиям», разворовываются стабильно, всегда, без особых проблем и последствий для разворовывающих.

«Единственное, если каким-то образом будет доказана коррупция человека, который в Америке выдавал деньги и реально получал за это откаты или прочие «пряники», тогда ещё может быть. А так деньги, выделяемые по линии Госдепартамента и других ведомств различного развития, регулярно разворовывается», — заявил эксперт.

Сегодня вряд ли можно кого-то удивить фактом, что власть Порошенко воровала, говорит главный редактор украинского информагентства «ПРЕССИНФОРМ» Денис Садоха. Воровали везде, продолжает он: и украинский бюджет, и помощь, которую оказывали извне.

«Каждый день всплывают новые факты, что такие, как Шабунин, плотно сидели на так называемых грантовских финансовых потоках и финансовой помощи из США.

Всё это время воровство покрывалось и контролировалось НАБУ, непосредственно Сытником. Так что новые факты, о разворовывании 5,3 млрд долларов, совершенно меня не удивляют», — подчеркнул Садоха. Денис Садоха: Джулиани понимает, что его привлекут к ответственности, его заявление – фейк © предоставлено Д.Садоха

Зеленский повёл себя «абсолютно бездарно»…

На протяжении всего президентства Владимира Зелинского складывалось ощущение, что он пытается лавировать между Демпартией и республиканцами, не принимая ни одну из сторон.

Однако, по мнению Павла Рудякова, Зеленский только думает, что лавирует. А на самом деле «он оттолкнулся обеими ногами, обеими руками и, что там еще у президентов есть, от тех и тех, и ему нет места ни среди тех, ни среди других».

«Насколько я это вижу и понимаю, он абсолютно бездарно себя повел… То есть это непростая история — тут надо было со всей тщательностью продумывать и со всей изобретательностью реализовывать линию. На уровне деклараций и риторики эта линия верна, что мы не вмешиваемся, мы и с теми, и с теми.

Но при этом Джулиани, например, указывает на уголовные дела нашей государственной политической элиты. И в данном случае президент государства, который говорит, что я не буду своих уголовников преследовать, потому что это заденет кого-то из американцев, а я не хочу ссориться ни с теми, ни с теми, — это такая детская позиция, которая, к сожалению, приведет к тому, что Зеленский и Украина, вне зависимости от того, останется Трамп или Байден его сбросит, получат и от того, и от другого удар», — сообщил политолог.

…и его внешнеполитическая команда — тоже

Рудяков уверен, что Зеленскому следовало бы выбрать линию поведения, которая отвечает украинским национальным интересам. Если были какие-то нарушения при назначении, снятии генерального прокурора, эти вещи должны быть расследованы и должна быть заявлена официальная позиция украинских следственных органов, подтвержденная на высшем уровне государственной политической власти Украины. Кость Бондаренко о хищении $5 млрд: Перед выборами в США власть Украины выжидает, потому что иначе поступить не может © РИА Новости, Нина Зотина

«Если есть какие-то претензии к компании Burisma и к участию Байдена-младшего в ней, соответственно, должно быть расследование. И если там есть нарушения у Байдена, то у Зеленского есть каналы коммуникации личные с демократами в Америке на очень высоком уровне, насколько мне известно, и надо засылать этих гонцов, пусть они сидят, едят казенный хлеб и доказывают, что мы не могли поступить иначе и готовы сделать то, что вы нам посоветуете. Это дипломатия», — отметил эксперт.

Это, конечно, поясняет он, должен не Зеленский делать, а команда. А у него внешнеполитическая команда, к сожалению, бездарная и поверхностная, подчеркнул Рудяков.

Атака Джулиани: «на войне все методы приемлемы»

Джулиани сделал свои заявления в полном понимании, что могут привлечь к ответственности, если оно окажется простым фейком. Об этом говорит Денис Садоха. Но, как говорится, на войне все методы приемлемы.

«Никто в мире сегодня не может стать на защиту Порошенко и компании, слишком много фактов грабежа и страны, и карманов американских, европейских партнёров.

На этом фоне удар по Демократической партии существенно снизит нынешний рейтинг оппонента Трампа — Байдена, ну и, конечно же, будет новая повестка для длительного обсуждения со всех сторон, как американских налогоплательщиков в очередной раз обворовали, через коррупционные схемы в Белом доме при правлении Обамы», — сказал журналист. Кирилл Молчанов о краже на Украине $5,3 млрд: Это заявление для генпрокурора США Барра © Facebook, Денис Жарких

Если Байден победит, захочет отомстить «по украинскому направлению»

Дмитрий Дробницкий не представляет, кто и как с украинской стороны будет налаживать контакты с американцами. Зеленский, поясняет политолог, явно не того размера фигура, чтобы налаживать лично контакты с Трампом.

«Налаживать, наверно, надо с аппаратом советника по нацбезопасности. Может ли это сделать кто-то в нынешнем украинском правительстве, я сильно сомневаюсь. Никаких контактов с администрацией США нет, это всё-таки не тот уровень, который был бы, если бы президентом стала Хиллари Клинтон», — сказал американист.

Трампу этот вопрос малоинтересен, отметил Дробницкий: «да, по линии Госдепартамента какие-то вялые телодвижения ведутся по Украине, какие-то проукраинские высказывания делаются, но это всё, что называется, бюрократическая рутина».

В случае победы Трампа участие США в построении всяких демократий сократится до минимума, уверен эксперт. Нулевым оно вряд ли будет, потому что это «удобный способ пощипать за усы своих стратегических конкурентов вроде России и Китая», но чтобы прямо заниматься этим последовательно, такого не будет.

Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Сейчас к власти рвётся Джо Байден. Если он станет президентом США, ясно, что будут попытки опять вернуть счастливое время внешнего управления, что барин вернулся», — прогнозирует Дробницкий.

Он также допускает, что Байден захочет еще и кое-коему отомстить, «потому что на него компроматик подкинули».

«Мы же до конца в общем и целом не знаем, часть документов передана в Минюст и засекречена по тому, что в частном порядке накопал Руди Джулиани, а он много чего накопал. Кто-то же этот компромат дал, станет Байден президентом, и чью-то голову потребует кинуть собакам на съедение, запросто», — заявил американист.