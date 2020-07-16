На фоне заявлений киевских официальных лиц о желании изменить Минские договоренности на днях пришло известие о том, что, по мнению, ЕС «полное выполнение Минских соглашений — единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины».

Такие слова из ответа Европейского Совета (то есть высшего политического органа ЕС, состоящего из глав государств и правительств государств—членов Евросоюза) на запрос германского депутата Европарламента Максимилиана Кра стали поводом для оптимистичных публикаций.

«Придётся выполнять: ЕС не оставил Киеву шансов по Донбассу», так, например, озаглавило сообщение об этом ответе информационное агентство «Новый День». Неменский: Киев всеми силами будет сохранять «недозамороженный» конфликт в Донбассе в его нынешнем состоянии © РИА Новости, Нина Зотина

Однако при подробном рассмотрении оказывается, что никаких оснований для оптимизма нет, и на самом деле ЕС по сути в очередной раз подыграл Киеву.

Для начала об авторе запроса. Максимилиан Кра, представляющий партию «Альтернатива для Германии», поддержал инициативу главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука о создании парламентского измерения «Нормандского формата» и с группой других германских депутатов встречался с ним в бундестаге 28 января. Тогда же он подискутировал в «Фейсбуке» с пользователем, упрекавшим его в сотрудничестве с лидером «партии оккупантов».

«Конфликт на Донбассе мешает снятию санкций с России и любому более тесному сотрудничеству с Россией. Порошенко и Зеленский не выполняют Минские соглашения. Они увековечивают статус-кво, поэтому они извлекают выгоду из конфликта. Конечно, в таком случае мы полагаемся на единственного релевантного политика, который ведет себя иначе», — написал Кра.

А 12 марта он направил депутатские запросы относительно «украинской мирной инициативы» Европейскому Совету и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю:

«9 декабря 2019 года президент Макрон организовал новый саммит в нормандском формате в Париже. Эту инициативу нужно приветствовать. Мир в Украине важен для ЕС и его отношений с Россией и Украиной.

Чтобы ускорить мирный процесс, Виктор Медведчук, лидер второй по величине украинской политической партии, предложил расширить Минское соглашение II, включив в него парламентское измерение.

В конце января и начале февраля 2020 года состоялись встречи в Сенате Франции, в российской Думе и в немецком Бундестаге. Инициатива была поддержана депутатами из правительственных и оппозиционных партий в этих трех палатах.

1. Что Европейский совет думает об этой украинской мирной инициативе (в другом запросе вместо Евросовета упомянут Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и это единственное различие двух документов —П.С.)

2. Какие дальнейшие шаги он считает целесообразными, чтобы подтолкнуть правительство Украины к выполнению соглашения Минск-II?» Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Первый ответ, от Боррелля, последовал лишь почти два месяца спустя и был таков:

«Минские соглашения остаются ключом к достижению устойчивого политического урегулирования конфликта. ЕС поддерживает усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Что важно, так это то, что все стороны опираются на импульс, созданный на саммите «нормандского формата», который состоялся в декабре 2019 года в Париже, и что будут реализовываться согласованные шаги (возобновление прекращения огня, продолжение разминирования и разъединения, открытие новых контрольно-пропускных пунктов вдоль контактной линии, дальнейшее освобождение заключенных). Это окажет прямое положительное влияние на жизнь людей, живущих в зоне конфликта.

Украина в соответствии с формулой Штайнмайера предприняла важные шаги в направлении разъединения в Станице-Луганской, продвигая инклюзивную риторику в отношении жителей восточной Украины, обмен заключенными (на самом деле говорящая исключительно о процедуре введения особого статуса формула Штайнмайера не имеет отношения ко всему перечисленному, но это надо оставить на совести Боррелля — П.С.) Россия должна ответить на усилия Украины. Она должна взять на себя ответственность и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы соответствовать подходу, который Украина предприняла на востоке. ЕС готов поддержать этот процесс, он увеличивает свою помощь СММ ОБСЕ и готов предоставить дополнительное финансирование для разминирования и новых пунктов пропуска».

Кра возмутился такой отпиской и 12 мая направил новый запрос Борреллю где говорилось «7 мая я получил «ответ» от Высокого представителя / вице-президента Боррелля, который полностью обошел мои совершенно четкие вопросы. Я требую четких ответов на четкие вопросы.

1. Что Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности думает об этой украинской инициативе?

2. Готов ли Высокий представитель / вице-президент Боррелль провести переговоры с украинской оппозицией по этой инициативе, которая объединит все стороны, вовлеченные в войну на Донбассе, для переговоров, которые будут организованы политическими деятелями из ряда государств-членов ЕС?»

За прошедшие 2 месяца ответ Боррелля так и не появился, однако не так давно наконец последовал написанный в том же духе ответ от Европейского Совета. Он датирован лишь 29 июня, хотя за три с половиной месяца после направления запроса собирался (неизменно в формате видеоконференции) 4 раза. Впрочем, невозможно поверить, что на саммитах ЕС снисходят до обсуждения запросов отдельных парламентариев. Такими вещами занимается аппарат президента Евросовета Шарля Мишеля. Ответ же был таков

«Совет не обсуждал вопрос, поднятый уважаемым членом Парламента.

Европейский союз по-прежнему твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Он неоднократно заявлял, что полное выполнение Минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

В своих выводах от 19-20 марта 2015 года Европейский совет призвал все стороны оперативно и в полном объеме выполнить Минские соглашения и выполнить свои обязательства и подчеркнул ответственность российских властей в этом отношении. Совсем недавно, 12 декабря 2019 года, Европейский совет был проинформирован о состоянии выполнения Минских соглашений. Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполнены, Европейский Совет единогласно решил сохранить ограничительные меры (т.е. санкции против России —П.С.) Не для того, чтоб выполнять. Ищенко сказал, зачем Украина подписала Минские соглашения © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Европейский союз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению Минских соглашений, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные в переговорах в нормандском формате. Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которое должно использоваться обеими сторонами для продвижения к полной реализации Минских соглашений. Европейский союз готов помочь, поддерживая разминирование, открытие новых пунктов пропуска и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

28 января 2020 года Совет ассоциации ЕС-Украина вновь заявил о своей полной поддержке усилий в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, и приветствовал позитивные шаги, предпринятые Украиной, включая разъединение сил в определенных районах, затронутых конфликтом. Совет ассоциации также приветствовал инклюзивный подход Украины к населению пострадавших от конфликта районов восточной и юго-восточной Украины.

Взаимное освобождение и обмен задержанными, которые произошли 16 апреля 2020 года в связи с конфликтом на востоке Украины, являются долгожданным следующим шагом на пути к осуществлению одной из мер, согласованных на саммите в Парижском нормандском формате 9 декабря 2019 года. Постоянное прекращение огня будет также укреплять доверие и облегчать тяжелую гуманитарную ситуацию. Реализация мер, согласованных на саммите «Нормандского формата» речь в декабре 2019 года, окажет прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны линии соприкосновения».

То есть, налицо такая же отписка. Похвалить Медведчука в ЕС не могут как кума Путина и противника евроинтеграции Украины, но и осудить его мирную инициативу тоже не могут. А упорное нежелание ответить по существу письма опровергает расхожее мнение о том, что в ЕС государство существует для граждан и поэтому подотчетно обществу.

Но раз об инициативе Медведчука европейцам говорить нельзя, остается высказаться просто по поводу конфликта. И здесь позиция Евросовета и Боррелля по сути сводится, к 4-м пунктам, которые неизменно видны и в других декларациях еврочиновников по тому же вопросу.

1. Минские соглашения — основа урегулирования конфликта. Поэтому все стороны декларативно призываются к их выполнению.

2. Проблемы, которые надо урегулировать Минскими соглашениями, упоминаются выборочно. Политические аспекты старательно обходятся, вплоть до того что, что формула Штайнмайера оказывается посвященной пунктам пропуска и обмену пленными.

3. Украину хвалят за отдельные шаги и ни за что не критикуют.

4. Россию, каковую считают субъектом конфликта, только критикуют.

Ясно, что такая позиция не соответствует реальности. И в тоже время ясно, что такая позиция должна вдохновлять Киев на дальнейший саботаж Минских соглашений — невыполнение формулы Штайнмайера, отказ от политической части Соглашений и нежелание идти на прямой контакт с руководителями непризнанных республик Донбасса. Ведь раз ЕС ни разу не говорит что Минские соглашения — это об особом статусе Донбасса, то почему бы Украине не прозондировать ситуацию, заявив что такой статус вообще не нужен. Как собственно и делает в последнее время заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников.