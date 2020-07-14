Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в антикоррупционные законы. Ряд активистов и общественных организаций заявили, что власть таким образом хочет отправить директора НАБУ Артема Сытника в отставку

На повестке дня парламента — проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения эффективности противодействии коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах».

Правда, некоторые нардепы называли этот законопроект по-другому.

«Завтра «слуги» созывают отдельное внеочередное для рассмотрения закона 3133 об увольнении главы НАБУ. Это именно тот закон против которого МВФ», — заявил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк 13 июля.

При этом он обратил внимание на состав авторов документа.

«Циничность ситуации, что первый автор А.Гончаренко… ЕС («Европейская солидарность» — Ред.)», — отметил Железняк.

Аналогичную оценку законопроекту дал ряд СМИ и общественных организаций, связанных с Западом. Они опасаются, что Артем Сытник в скором будущем потеряет должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Опасения Запада

За будущее Украины переживает и «Центр противодействия коррупции» — украинская общественная организация, которая живет на западные гранты.

«По этому законопроекту фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Ранее в апреле этот проект отложили из-за того, что он противоречил требованиям Международного валютного фонда. Уже сегодня депутаты Верховной Рады будут голосовать за соответствующий законопроект №3133, для чего собирают дополнительное внеочередное заседание», — указывалось в публикации на сайте ЦПК.

Свой комментарий дал и глава правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

«Вопрос этого законопроекта завис на месяц в воздухе лишь потому, что его заблокировал Зеленский, понимая необходимость транша МВФ. Однако когда страна получила транш, Зеленский снова вернулся к идее наступления на НАБУ, на его независимость», — заявил Шабунин.

При этом ЦПК — это организация, которую покрывали американцы. В январе 2020 года украинские СМИ рассказали о переписке экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко и помощника советника президента Дональда Трампа Льва Парнаса. В ответ на просьбу Парнаса назвать конкретные имена людей, которых Луценко запрещала трогать экс-посол США на Украине Мари Йованович, Луценко перечислял: «Лещенко — нардеп, Найем — нардеп, Шабунин — НКО». Всех их Луценко охарактеризовал как «громких активистов НАБУ».

Таким образом получил продолжение скандал с заявлением Луценко, сделанном в марте 2019 года. Тогда Луценко заявил в интервью изданию The Hill, что Йованович передала ему список людей, в отношении которых украинская Генпрокуратура не должна была проводить расследования. При этом сам Луценко подчеркнул, что такие действия недопустимы, и «ни президент, ни парламент, ни посол» не могли помешать ГПУ расследовать преступления.

Сама же Йованович и вовсе отрицала факт разговора с главой ГПУ по этой теме.

Ей пришлось повторить свои слова в ноябре 2019 года на слушаниях в Палате представителей США.

«Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что обвинения в том, что я предлагала (Украине — ред.) список людей, которых нужно привлекать к ответственности, были выдумкой. Бывший украинский генпрокурор, который заявил об этом, признал, что этого списка не существовало», — заявила бывший посол.

Она особо указала, что «не говорила ему или другим украинским чиновникам, кого они должны привлекать или не привлекать к уголовной ответственности».

Тогда Украина была одной из самых обсуждаемых тем США. Президента США Дональда Трампа подозревали в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с тем, чтобы нанести урон своему политическому противнику — представителю Демократической партии, экс-вице-президенту США Джо Байдену. Республиканцы с другой стороны утверждали, что при президентстве Барака Обамы украинское руководство было задействовано в том, чтобы выбить Трампа из предвыборной гонки.

Собственно, именно Лещенко был одним из тех, кто в 2016 году обнародовал «амбарную книгу Партии регионов» — документы, из-за которых работающий на Трампа политтехнолог Пол Манафорт вынужден был выбыть из президентской кампании и отбиваться от обвинений в коррупции.

Позже — во всем том же марте 2019 года — всплыли записи разговоров Сытника, в которых он признавался, что «амбарную книгу» нашло, а после отправило в США именно его ведомство.

«Я же ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари… У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп», — говорил Сытник.

С учетом того, что именно США настояли на создании Национального антикоррупционного бюро Украины ситуация приобрела и вовсе гротескные черты.

Однако несмотря на все это Сытник остался руководить НАБУ. Его Запад считает меньшим злом по сравнению с возможностью украинской власти влиять на борцов с коррупцией, ведь тогда пропадает весь смысл антикоррупционной вертикали власти, которую пытаются построить на Украине.

Улучить момент

Впервые о законопроекте №3133 заговорили весной 2020 года. Ожидалось, что его примут в марте-апреле, но этого не случилось. Как отмечали все те же прозападные активисты, возможно из-за нежелания осложнять отношения с МВФ накануне получения очередного транша.

При этом уже тогда — в марте 2020 года — некоторые эксперты подчеркивали, что сам по себе Сытник не настолько критично важен для Запада.

«Для западных дипломатов важно сохранить независимость этого института, а не неких персоналий в нем. Так нужно читать их заявления. Заступаться за Сытника не будут, потому что все увидели что с Рябошапкой такой вариант не сработал. Кроме того, здесь также чувствителен геополитический фактор: Сытника подозревают в сговоре на стороне демократов против президента Трампа», — отмечал в комментарии изданию «Страна» политолог Анатолий Октисюк.

Но как бы то ни было, тогда Сытника не сняли.

Однако сделать это могут теперь. Примечательно, что в «Слуге народа» прямо заявляют, что нацелились на главу НАБУ.

«Готовим Сытника к отставке за коррупцию», — прокомментировал распоряжение спикера ВРУ о внеочередном заседании Рады нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Украинская власть выбрала хороший момент: сейчас США будут стараться не трогать ставшую для них токсичной Украину. Тем более, у Вашингтона хватает и своих проблем, главнейшая из которых — выборы в условиях пандемии и гражданского противостояния.

При этом у Украины есть «железное» оправдание для отставки Сытника: он не преуспел в борьбе с коррупцией. Другое дело, что изменения в законодательстве, усиливающие влияние власти на НАБУ, все же наверняка вызовут озабоченность Запада. Впрочем, последнему сейчас не до Украины — разобраться бы со своими экономическими проблемами. А это — окно возможностей и для власти, и для тех, кто за нею стоит — крупнейших финансовых групп.