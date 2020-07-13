Верховная Рада Украины 13 июля провела внеочередное заседание, чтобы рассмотреть президентские законопроекты. Предполагалось, что депутаты рассмотрят и проект постановления о назначении местных выборов, однако в последний момент президент Владимир Зеленский отозвал документ из-за его неподготовленности, но деньги на выборы уже выделены

Об отзыве проекта постановления в ходе заседания объявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Он сообщил, что Зеленский направил в Верховную Раду письмо с просьбой убрать из сегодняшней повестки дня проекты №3809 (о назначении местных выборов. — Ред.) и №3708, 3708-1 (о рекордных зарплатах чиновникам и членам набсоветов — Ред.).

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в руководстве фракции «Слуга народа», причина отзыва — некорректное описание того, как будут проходить выборы в районных советах. Ранее сообщалось, что комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения планирует в срочном порядке внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов. Однако решения пока нет. Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом закон о финансировании местных выбор был принят 13 июля за основу и в целом. Парламентарии выделили дополнительно на местные выборы почти 1,3 млрд гривен, перенаправив их из фонда борьбы с COVID-19.

Другой отозванный Зеленским проект предусматривал отмену ограничений на зарплаты чиновникам и вызывал резкую критику со стороны оппозиции.

«Срочно собирается высший законодательный орган Украины. И ради чего? Ради принятия закона 3708, без которого, оказывается, страна жить ну просто не может! Напомню, этим законопроектом предполагается возврат наблюдательным советам и иностранным тунеядцам в этих советах миллионных зарплат — и все это за счет народа Украины!», — заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, выступая 13 июля на согласительном совете.

«Опомнитесь! Людям нечем кормить свои семьи! Люди не понимают, что их ждет завтра! А вы вместо того, чтобы помочь им выжить, как это делается в странах той же Европы, в которую вы все время нас обещаете привести, вы раздаете деньги иностранцам, которые входят в наблюдательные советы!», — заявил политик, чьи слова приводит сайт партии.

Депутаты Рады не поддержали в первом чтении законопроект (№3659) о внесении изменений в госбюджет, которым предлагали расширить направления предоставления государственных гарантий, что позволило бы продолжить работу по привлечению предприятием «Укргидроэнерго» иностранных инвестиций. Проект подвергли критике. В частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предложила парламентариям задуматься: с какой стати государство намерено выделить пять миллиардов гривен госгарантий частному предприятию?

«Государственная гарантия — это деньги. Деньги, которые потом будут переложены на государственный бюджет, за счёт заработных плат, пенсий, и так далее. Скажите, пожалуйста, сколько откатов и кто за этот закон получил?» — заявила Тимошенко. Во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» тоже выступили против, заявив о «разбазаривании пяти миллиардов гривен». В результате законопроект не прошёл, его поддержали только 213 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Об откатах говорил с трибуны и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Во время обсуждения законопроекта о социальной защите населения в период карантина политик напомнил, что около пяти миллиардов долларов расходуется на дороги, на такие деньги можно построить полторы тысячи километров современного автобана. Однако на что израсходованы деньги? Шуфрич отметил, что этим вопросом будут заниматься все — «от НАБУ до Счётной палаты».

«Потому что те откаты, которые сегодня дают за строительство дорог, никогда в истории независимой Украины никто не требовал, — заявил политик, добавив, что Януковичу и Порошенко «ещё нужно учиться у нынешней власти, как это делать».

Шуфрич также подчеркнул, что помощь детям должна выделяться не только в период эпидемии и не по остаточному принципу, необходимо сделать приоритетом национальную политику относительно обеспечения детей достатком в тех условиях, когда этого не могут в достаточной мере обеспечить их родители. «Мы должны быть социальным государством», — призвал политик.

Не прошёл и законопроект № 2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» (за — всего 212 голосов). Критики проекта отмечали, что он «обслуживает интересы монополистов». Законопроект отправлен на доработку. Руслан Бортник: Грядущие местные выборы — это четвертый тур президентских выборов с последствиями для всей Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

Сразу же после исчерпания повестки дня состоялось ещё одно внеочередное заседание парламента с обсуждением одного вопроса — законопроекта №2695, предусматривающего усиление ответственности за пьяное вождение.

Поводом к созыву этого заседания стало произошедшее накануне страшное ДТП под Киевом, в котором погибла семья. Парламентарии почтили память погибших минутой молчания.

Однако сам проект вызвал вопросы. Некоторые депутаты заявляли, что он предусматривает слишком широкие полномочия для полиции, и это может быть использовано не только для борьбы с пьянством за рулём. Говорили также о недопустимости повышения штрафов в десять раз за нарушение скоростного режима. А нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко обвинил власть в цинизме: ведь уголовная ответственность за пьяное вождение уже вводилась, но была отменена Зеленским. Он также предложил вычистить из законопроекта «всё лишнее». В свою очередь, заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко напомнил депутатам, что в стране за прошлый год зафиксировано 115 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии, в 2020 году — уже 67 тысяч случаев — «при том, что штраф — 10 200 гривен». Он призвал парламентариев проголосовать за проект в первом чтении, поскольку этот закон, по его словам, «коренным путём решит проблемы». Законопроект принят в первом чтении (282 голоса «за»).