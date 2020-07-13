Комитет Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения срочно планирует внести уточнения в проект постановления о проведении местных выборов. Об этом 13 июля заявил первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Зеркало недели»

«Постановление об объявлении выборов — нам надо срочно созвать наш комитет, он уже собирается… Надо, чтобы в зал вышло уточненное постановление, надо добавить туда выборы в районные советы, поскольку они упущены в постановлении. Действительно, это коллизия, которая могла бы сложиться, а мы не можем нарушать свою конституционную задачу — объявить очередные выборы», — сообщил Корниенко.

По его словам, если парламент не проголосует за изменения в Избирательный кодекс Украины, то местные выборы состоятся по действующей редакции.

Андрей Золотарёв о вероятных результатах местных выборов на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

Во время сегодняшнего внеочередного заседания Рада должна рассмотреть проект постановления о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.