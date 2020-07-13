25 октября 2020 года на Украине должны состояться местные выборы. Серьезным испытанием для президентской фракции станут выборы глав украинских городов, поскольку рейтинги действующих мэров просто зашкаливают. Всем остальным политическим силам, которые хотят победить на местах, придется выбирать действительно сильных кандидатов в регионах

Это касается и Киева, где выборы мэра станут одним из самых интересных моментов предстоящего голосования. С одной стороны, снова будет баллотироваться действующий городской голова Виталий Кличко, чей рейтинг, несмотря на все проблемы столицы, высок, а с другой — самая популярная сейчас в стране партия «Слуга народа» выдвинет своего кандидата. Сумы перед выборами. Кто возьмет под контроль партизан «Северщины» © Public domain

Украина.ру разбиралась, кто намерен бороться за кресло столичного мэра.

Виталий Кличко

Безоговорочным фаворитом следующих выборов в Киеве является действующий мэр Кличко. Он уже дважды побеждал на них в 2014 и 2015 годах и готовится стать городским головой в третий раз. О своем намерении идти на третий срок Кличко говорил еще в прошлом году, ведь ему нужно завершить "много проектов", которые он начал.

"Я имею возможность жить в любой стране. Германии, Соединенных Штатах. Я знаю, что такое европейские ценности, европейские стандарты жизни. Такие же стандарты жизни я делаю в своем городе", — рассказал он в сентябре 2019 года в разгар конфликта с Офисом президента. Кличко даже успел сообщить о своих планах на будущие пять лет в случае победы:

— перенесение многих административных учреждений из зданий в центре Киева и развитие административно-делового центра на территории промзоны на Теличке;

— две станции метро на Виноградарь до конца 2021 года;

— строительство и запуск ветки метро Жуляны-Троещина;

— создание парка развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинского "Диснейленда") на территории Гидропарка;

— дальнейшее обновление инфраструктуры — ремонт дорог и мостов, строительство Большой окружной дороги вокруг столицы для объезда транзитного транспорта;

— продолжение обновления и создания новых парков и скверов в Киеве, зон отдыха европейского уровня.

Долгое время в СМИ распространялась информация, будто Кличко имеет определенные договоренности с Офисом президента и если и не будет баллотироваться от "Слуги народа", то по крайней мере не получит от президентской партии серьезной конкуренции и будет сотрудничать с властью. Интересно, что партия «Европейская солидарность» заявила, что готова поддержать Кличко на выборах мэра. Однако недавно Кличко публично уверил, что на выборы пойдет со своей командой, которую сформируют на базе его бывшей партии УДАР.

"Наша политическая сила будет принимать участие в местных выборах. Под каким именно брендом — УДАР или новая политсила, — решение примем в ближайшее время. Команду кандидатов формируем на базе УДАРА", — рассказал он Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

Виталий Кличко сейчас является самым рейтинговым кандидатом. По данным апрельского социологического опроса группы «Рейтинг», при условии проведения выборов в ближайшее время Кличко бы поддержали 38,7% избирателей. Во втором туре Кличко бы также победил. Опрос, проведенный в мае компанией «Социс», также говорит о высокой поддержке действующего мэра Киева. За Кличко готовы проголосовать 41,1% избирателей.

«Слуга народа»

Партия «Слуга народа» своего кандидата выберет на внутрипартийных праймериз. В них уже изъявили желание участвовать народные депутаты Александр Качура, Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Николай Тищенко и Ирина Верещук.

Кстати, о том, что кандидатом в мэры Киева может стать женщина, говорил и глава парламентской фракции Давид Арахамия: «Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз».

Ирина Верещук уже имеет мэрский опыт в небольшом городке Рава-Русская на западе Украины и на этом посту прославилась на всю страну. В 2013 году, когда на тот момент президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, Верещук предложила Брюсселю подписать отдельное соглашение с городом Рава-Русская.

Бывший председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, а ныне министр культуры Александр Ткаченко осенью 2019 года активно продвигал новый законопроект "О столице", который поддержали в первом чтении. И даже больше — Кабмин принял решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА, оставив ему лишь должность председателя Киевсовета. Одновременно Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы КГГА. Но назначение не состоялось ни осенью, ни до сих пор, а Кличко переназначен не был. Выборы в декабре 2019 года в Киеве провести так и не удалось, и с того времени этот конфликт выпал из публичного пространства.

Осенью 2019 года Ткаченко много писал о Киеве в своих соцсетях — публиковал собственные идеи и критиковал мэра Кличко. Он же был фактическим куратором киевской команды "Слуги народа" на парламентских выборах. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

Еще одним кандидатом от "Слуги народа" в Киеве может стать нардеп, известный ресторатор и кум действующего председателя Офиса президента Андрея Ермака Николай Тищенко.

"Я — коренной киевлянин. Мне знакомы проблемы не понаслышке, я их трогаю руками, я их чувствую на запахи — эти отбросы, эти проблемы с мусором, эти коррупционные скандалы, которые просто как раковая опухоль пронизали всю киевскую жизнь", — ответил он на вопрос о возможном баллотировании.

Он считает, что имеет "прямое понимание" того, как именно должен изменяться Киев. Даже во время скандала с работой его ресторана "Велюр" во время карантина Тищенко заявил, что там работал его штаб, где он проводил встречи с людьми, которые готовят программу "превращения города Киева".

"Я готов принять предложение, если мне поверит партия, и если мне поверят киевляне", — заявил он.

Бывший журналист Александр Дубинский, который прошел в Раду по одному из округов Киевской области, о своем намерении баллотироваться заявил в ролике, опубликованном 31 мая. «Я устал от туевого Киева при туевом мэре», — сказал он.

«Туевым мэром» Кличко стали называть после того, как на Крещатике вместо каштанов временно высадили туи. Сейчас Дубинский проводит активную кампанию против Кличко, катаясь по Киеву на велосипеде.

Также о готовности к участию в праймериз написал нардеп Александр Качура. "Если мне будет предложено принять участие в праймериз — скорее всего я соглашусь. В последнее время я общался со многими коллегами, и все они просили меня принять участие во внутрипартийных выборах. Это большая честь и доверие", — написал он в своем Telegram, а после этого уже опубликовал несколько постов с критикой деятельности Кличко.

В то же время в ОП уверяют, что кандидат от президентской партии станет "неожиданностью для всех". "Отсутствие скамейки запасных есть во всех эшелонах, в частности, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов — это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты", — заявил первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов.

На уточняющий вопрос о возможности баллотирования Ткаченко или Тищенко заместитель главы ОП отметил, что они могут и не быть кандидатами. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее", — пояснил Трофимов. Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Парламентские фракции

Другие парламентские фракции пока не спешат объявлять своих кандидатов на выборах. А потому доподлинно не известно, имеют ли они шансы побороться хотя бы за выход во второй тур, или выборы в Киеве станут гонкой между Кличко и "Слугой народа".

«Евросолидарность»

В "Европейской солидарности" пока не сообщили своего кандидата на выборы в Киеве. Но в СМИ постепенно начинают появляться слухи о том, что от "ЕС" в столице может баллотироваться нардеп Алексей Гончаренко. В частности, в последнее время в соцсетях депутат начал активно говорить на тему Киева — написал колонку "5 вещей, которые я хотел бы изменить в Киеве", публикует свои идеи по столице и критикует Кличко.

Недавно Гончаренко, комментируя возможность своего выдвижения в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, заявил, что согласно законодательству выдвижение кандидатов будет в августе, и тогда партия определится со своим кандидатом.

Отвечая на вопрос, почему в Киеве так много его рекламы и не значит ли это, что он пойдет в мэры Киева, Гончаренко сказал: «Это означает, что наша политическая команда, Европейская солидарность, заявляет некоторую политическую позицию. Мы в Киеве есть партия номер один по поддержке людей и за это очень благодарны киевлянам, и мы начинаем презентовать свою программу. Безусловно, это связано с местными выборами».

Он полагает, что именно на местных выборах должен начаться процесс "очищения" Украины от команды действующего президента Владимира Зеленского «и от всей этой власти, которая показала свою полную профнепригодность за год и ведет Украину просто в пропасть». Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться © Facebook, Марат Королев

«Батькивщина»

Неизвестной остается и ситуация в "Батькивщине" Юлии Тимошенко. Из последних новостей известно только то, что партия в начале года сменила председателя киевской ячейки — ее возглавляет 31-летний адвокат Виталий Нестор. На прошлых парламентских выборах он баллотировался от "Батькивщины" в одном из округов Киева, но проиграл. Вероятно, именно Нестор поведет эту партию на местные выборы в столице.

«Голос»

Партия «Голос» готова выдвинуть в мэры Киева шоумена Сергея Притулу, об этом заявила ее глава Кира Рудык. Сам Притула пока не подтвердил и не опровергнул эту информацию. По его словам, многое нужно обдумать и взвесить.

Кандидата от «Голоса» определили прежде всего социологи, а не сама партия. Еще с лета 2019 года кандидатом в мэры Киева активно называют шоумена Сергея Притулу и постоянно замеряют его рейтинги. В то же время сам он не понимает, почему так происходит. "Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то — не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то там проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", — сказал Притула.

В то же время он отмечает, что ему льстит, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Впрочем, сейчас у него нет времени "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-либо кампании или еще какой беды".

ОПЗЖ

Неизвестно, кто будет баллотироваться и от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Там также публично не афишируют своего кандидата, однако негласную поддержку некоторым все же предоставляют. Речь идет о бизнесмене, основателе клиники Eurolab Андрее Пальчевском. То, что он будет баллотироваться, скорее всего уже решено — бигборды с его лицом уже долгое время висят в столице.

Сам же Пальчевский является частым гостем телеканалов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Также недавно стало известно и о запуске целого столичного телеканала, спонсором которого станет еще один нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. Вероятно, это СМИ станет информационной площадкой для кандидата от этой партии.

Другие кандидаты

Есть также и представители внепарламентских фракций, и самовыдвиженцы, которые планируют принять участие в выборах мэра Киева. Рейтинги некоторых замеряют и социологи.

Например, с большой вероятностью на выборы от партии "Свобода" пойдет бывший нардеп Андрей Ильенко. В своих соцсетях он активно публикует сообщения на тему ситуации в столице.

Еще один возможный кандидат — бывший нардеп Борислав Береза. В 2015 году он уже участвовал и даже вышел во второй тур с Кличко.

Замеряют рейтинг и других бывших — экс-мэра Александра Омельченко и экс-главы КГГА Александра Попова.

Также о своем намерении идти на выборы публично заявил бизнесмен Гарик Корогодский.

Бывший «свободовец» Юрий Левченко еще в январе заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева. 10 июня он презентовал свою партию «Народовладдя», от которой, очевидно, и пойдет на выборы.

В СМИ также писали о том, что в мэры может пойти главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Среди руководителей медицинской отрасли, по данным опроса «Рейтинг», у него наивысший уровень доверия.

Есть и невероятные слухи о возможном участии в выборах мэра Киева бывшего премьера Владимира Гройсмана, бывшего главы МИД Павла Климкина и журналиста Дмитрия Гордона.

Рейтинги

Действующая избирательная система предусматривает, что если ни один кандидат не получает 50% голосов, то проводится второй тур выборов. И за право посоревноваться с Кличко во втором туре продолжается ожесточенная борьба. Местные выборы в Украине: от смены «лысой резины» до войны радикалов между собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно апрельскому опросу группы «Рейтинг», за Сергея Притулу голоса бы отдали 9,1% опрошенных, за Александра Ткаченко — 8,8% (но он вряд ли теперь пойдет на выборы), Андрея Пальчевского — 8,2%, Александра Омельченко — 6,4%, Александра Попова — 5,2%, Борислава Березу — 4,4%.

Майский опрос «Социс» также говорит о высокой поддержке действующего мэра Киева: за него готовы проголосовать 41,1% избирателей. За Андрея Пальчевского голоса бы отдали 8,8%, за Сергея Притулу — 8%, Александра Омельченко — 7,8%, Дмитрия Гордона — 7,8%

Александр Дубинский, согласно июльскому замеру Active Group, возглавляет рейтинг кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа". Однако, среди всех кандидатов он только на третьем месте, уступая Кличко и Пальчевскому.

Что касается выборов в Киевсовет, то здесь первенство за партией "Слуга народа" — за нее готовы проголосовать 22,3% из тех, кто определился с выбором и будет участвовать в выборах. 18,6% опрошенных поддерживают "Европейскую солидарность", еще 13,5% — партию Кличко "УДАР". Также 9,4% будут голосовать за партию "Батькивщина", 7,2% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь" и еще 5,9% — за партию "Голос".