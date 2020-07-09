Минские соглашения в нынешнем виде практически невыполнимы - обеими сторонами, поэтому возможна их коррекция, пересмотр, считают политэксперты. Нужен прямой диалог Киева с Донбассом, но на него не дают «санкции» заокеанские «партнёры» Украины

Во вторник и среду, 7-8 июля, прошел очередной раунд переговоров рабочих групп по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Как заявила полпред самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова, никаких подвижек в вопросе согласования и подписания дополнительных мер контроля за прекращением огня в регионе не произошло.

«Украинские делегаты невнятно реагировали на обсуждение и утверждение конкретных мер, а координаторы от ОБСЕ по непонятным нам причинам и вовсе отстранились», — сказала Никонорова.

«Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику», — говорится в заявлении МИД.

Новый «нормандский» саммит: быть или не быть?

Напомним, в пятницу, 3 июля, в Берлине прошли переговоры советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия и Франция). От Украины участвовал глава Офиса президента Андрей Ермак, от России — замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча длилась 11 часов. Как сообщил Ермак, прошедшие переговоры «на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине».

В свою очередь Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четвёрки» пока «очень, очень рано».

Фактически тот же тезис Козак позднее повторил в интервью ТАСС: сообщил, что в Кремле не видят оснований для проведения нового саммита.

«Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов», — заявил Козак.

Он также отметил, что пока ни одна из договоренностей прежнего парижского саммита не выполнена.

В том же интервью Козак заявил, что на государственном уровне в России никогда не обсуждался вопрос возможного присоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР — «даже в первом приближении». Козак подчеркнул, что в России не теряют надежды на мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Страшное состояние «ни мира, ни войны». Эксперты о будущем Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Минские соглашения — механизм прямого диалога Киева с Донбассом

Минские соглашения в полном объёме, в буквальном смысле, не может выполнить ни та, ни другая сторона, уверен политолог, обозреватель Владимир Корнилов. Но при этом в самих Минских соглашениях заложен механизм прямого диалога между Киевом и Донбассом, отмечает эксперт: в этом, собственно, и смысл этих соглашений.

«Да, вы в чем-то там не согласны. Садитесь за стол и напрямую переговаривайтесь о правилах мирного сосуществования на будущее, что Киев должен был сделать уже давно.

Стоит украинским властям начать встречный диалог без посредников, напрямую с представителями ДНР и ЛНР, и вы увидите, как сразу же можно будет действительно искать пути соприкосновения и снижать уровень эскалации конфликта», — убеждён Корнилов.

Однако этого не происходит, поясняет эксперт, потому что у Киева нет на это «заказа от заокеанских хозяев».

Украина не выполняет «Минск», а обвиняют… Россию

Денис Садоха: Зеленский откровенно саботирует Минские соглашения © предоставлено Д.Садоха Олег Неменский: Украина их не выполняет, но ответственность перед международным сообществом «вроде как несёт Россия, и против неё вводятся санкции, от неё на международном уровне требуют выполнения обязательств Киева, которые прописаны в Минских соглашениях».

«Это, конечно, ситуация, в которой никакой выгоды для России нет. Но она довольно выгодна для Украины. Киев хотел бы всё оставить так, как есть: он не будет выполнять «Минск», а Россию за это будут обвинять», — заявил эксперт.

Так как России это невыгодно, продолжил он, Москва пытается вывести Киев на чистую воду, продемонстрировать международному сообществу неконструктивность его подхода в деле выполнения условий Минских соглашений.

«Соглашения подлежат ревизии, пересмотру»

Вадим Самодуров: Ситуация с Минскими соглашениями придает образу Путина новый смысл © из личного архива Вадима Самодурова Павел Рудяков.

«Но, мне кажется, говорить о том, что Минские соглашения и комплекс мер в том виде, в котором они существуют, могут будет выполнены, оснований очень мало. Все равно они подлежат пересмотру, ревизии, уточнению и приведению в состояние с новыми политическими реалиями. Мне кажется, что об этом можно и нужно говорить», — заявил эксперт.

По его словам, чем раньше эти предложения будут положены на стол переговоров, тем лучше будет для всех участников «нормандского формата», минского процесса и для всех тех, кто действительно заинтересован в установлении мира и «переходе к политическому урегулированию, которое является предварительным условием реинтеграции Донбасса и целью Минских соглашений».

Реальная автономия и фактический закон — «две большие разницы»

В вопросе реинтеграции Донбасса нужно разделять политологию местности и территории, подчёркивает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Хотя, казалось бы, земля одна. Но за этими словами разный статус. Местность — это местная власть. Территория — это уже автономия или федеративная единица.

Так вот, судя по позиции России и позиции ДНР/ЛНР, они хотят территориальную автономию. Но в законе, который был принят в 2014 году, и в Минских соглашениях (а это украинская позиция), речь идет о местности, а не о территории. О местной власти, а не о территориально-государственном или территорально-квазигосударственном образовании», — пояснил Карасёв.

В целом нужно искать компромисс и сближение позиций, заявил политолог. Александр Ходаковский: Только присутствие России в ДНР и ЛНР может служить гарантией от кровопролития © предоставлено Александром Ходаковским

«Украина рискует потерять Донбасс и часть восточных областей»

Олег Неменский считает, что радикального военного обострения в Донбассе не будет. При этом он допускает, что могут быть «периодически небольшие обострения для демонстрации того, что фронтовая линия не заморожена и боевые действия так или иначе идут».

«Киеву это еще выгодно, так как он использует обострения для внутреннего потребителя. Власть таким образом продолжает демонстрировать, что борется за единство Украины. Поэтому такой слегка кровоточащий фронт является наиболее выгодной ситуацией для Украины, она и дальше будет пытаться сохранять этот формат недозамороженного конфликта», — прогнозирует эксперт.

А по мнению Вадима Карасёва, есть опасность, что Донбасс и часть восточных областей Украина может потерять, «а этот вариант для Украины был бы губительным».

«Украинцам нужна большая Украина, а не усеченная», — заявил Карасёв.