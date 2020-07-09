Блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий обвинил президента Украины в том, что глава государства заказал его убийство. В качестве доказательства Шарий привел признания человека, которому хотели заказать устранение неудобного для властей Украины блогера

Утром 8 июля блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий выпустил видео, в котором обвинил Офис президента в заказе его убийства. В качестве подтверждения он опубликовал заявление одного из украинцев в Mossos d'Esquadra — полиции Каталонии.

Этим украинцем был Александр Золотухин, которого на Украине объявили в розыск сразу по нескольким обвинениям: в вандализме, похищении людей, грабеже с применением насилия и запугивании, краже транспортного средства и принадлежности к преступной группировке. Позже его объявили в розыск и по линии Интерпола.

22 апреля Национальная полиция Испании сообщила о задержании Золотухина. Однако позже он получил в Испании статус беженца.

Сам Золотухин признавался в заявлении в каталонскую полицию, что он получил заказ на убийство Шария от людей, имеющих отношение к Офису президента Украины.

В конце этого видео Шарий опубликовал и видеообращение самого Золотухина. Отдельно это видеообращение было опубликовано в Facebook «Партии Шария».

«Со мной связывается подполковник СБУ, пока я не буду называть его ФИО в интересах следствия, ведь я, как говорил ранее на своей странице в Facebook, полностью сотрудничаю с европейскими спецслужбами, и я думаю, что по этому видео будет идти следствие, ведь дело идет о планировании и заказе политического убийства Анатолия Шария именно Службой безопасности Украины.

Вышел на меня этот подполковник, и мы с ним общались. Я зафиксировал все наши переписки и разговоры и передам их, конечно, следственным органам Испании. Он требовал от меня, как от человека, который имеет боевой опыт и находится в Испании <…> спланировать оперативный план убийства Анатолия», — отметил Золотухин.

Он план разработал, но подчеркнул, что сам убивать Шария не будет. План он отправил через канал связи, который находился в некоем пакистанском магазине. При этом СБУшник уверял Золотухина, что достать оружие в Испании — не проблема. «Не хочу рисковать людьми»: Шарий рассказал о новых акциях протеста © скриншот с видео Анатолий Шарий

А позже Золотухина задержала полиция по запросу Интерпола. И не где-нибудь, а перед магазином, через который Золотухин связывался с СБУ.

Если испанские спецслужбы смогут подтвердить правоту слов Золотухина, Украину ожидает громкий дипломатический скандал. И все это началось из-за желания Офиса президента уничтожить конкурирующий политический проект.

Вилла преткновения

За день до того, как Шарий сообщил о покушении на него, в украинских СМИ началась масштабная медиаатака на лидера «Партии Шария». Издание Слідство.Інфо опубликовало данные о вилле Шария в Испании.

Примечательно, что у Анны Бабинец — шеф-редактора этого издания, опубликовавшего данные о вилле блогера, — в комментариях уже началась «перепись» украинских «патриотов», которые желают с открытием границ навестить Шария в Испании. Вряд ли последнему подобные встречи будут приятны и, главное, безопасны.

Но Бабинец и компания были не первыми, кто рассказал о вилле Шария. Днем ранее бывший луганский прокурор, а ныне украинский журналист Сергей Иванов, который успел поработать на каналах пятого президента Украины Петра Порошенко, опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором рассказал о недвижимости блогера.

«Вчера от источников получил окончательное подтверждение того, что семья Шариев бросила якорь в Испании, где довольно просто отмыть деньги (не)известного происхождения, инвестировав их в недвижимость. Судя по тому, что в феврале этого года жена Шария обратилась в посольство Украины в Испании с просьбой выдать ей новый заграничный паспорт, вид на жительство у нее именно испанский, что становится возможным, когда человек инвестирует в местную экономику в т.ч. покупая недвижимость. Сам Шарий живет вместо со своей женой то есть тоже в Испании», — написал Иванов 6 июля.

При этом он ничего не рассказал, откуда у него данные из посольства.

А уже на следующий день Слідство.Інфо выдало свое «расследование». Оно опиралось как на документы, так и на фотографии, которые сделал один из украинских заробитчан, работавших на вилле. При этом оказалось, что это расследование связано с Золотухиным: документы о принадлежности виллы были выданы на его документы.

И вот с этим и была основная проблема. Золотухин, с которым у Шария были натянутые отношения настолько, что суд запретил ему приближаться к Ольге Шарий, запаниковал. Дело в том, что по законам Испании любой резидент страны может получить информацию о недвижимости в Испании, но строго для личного пользования. При их обнародовании его ждет суд. Адвокат Гожый сказал, зачем на самом деле неонацисты атакуют партию Шария © Facebook, Партія Шарія

Что же касается рабочего на вилле, то это знакомый друзей Золотухина.

«В прошлом году мне позвонил один человек из батальона «Айдар», из города Луцк. Зная, что я нахожусь в Испании, он попросил помочь Любаве Дроган — она тоже из Луцка, известная личность, с семьей Корчинских воевала, была у Шустера. Она приехала в Испанию и искала тут помощи и консультаций, как тут обустроиться как беженке. Я встретился, помог ей, завязались нормальные, дружественные отношения. Далее она позвонила мне, попросила встретиться и рассказала, что ее друг или сожитель работает на ремонте у Анатолия Шария. Сказала: «Хочешь, я дам тебе адрес, ты блогер, тебя читают». И она дала мне фотографии виллы», — рассказал сам Золотухин.

И уже после этого с ним связались украинские спецслужбы.

Сам Шарий рассказал еще много интересного о том, как Офис президента сотрудничает с украинскими журналистами, но это тема для отдельной статьи. Пока же следует обратить внимание на низовых исполнителей.

Союз негодяев

Человек из «Айдара» связывался с Золотухиным не просто так: последний являлся одним из лидеров этого батальона, прославившегося пытками, убийствами и мародерством, что нашло отражение даже в документах международных организаций.

Золотухин, по его признанию, покинул Украину три года назад из-за конфликта с властями, в т.ч. с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. На деле же, как сообщает Deutsche Welle, Золотухин среди прочего прославился и похищением человека. В феврале 2016 года он с десятью соучастниками похитил ведущего украинского «17 канала». Журналиста силой поместили в автофургон. Также Золотухина подозревали в ограблении женщины.

Кроме того, еще в 2016 году Золотухина объявило в розыск МВД РФ. Об этом изданию Life сообщил источник в правоохранительных органах. Вместе с Золотухиным в розыск за подготовку диверсий на территории России объявили и одного из лидеров запрещенного в РФ «Правого сектора» Игоря Мазура.

Впрочем, Золотухин и Дроган не единственные радикалы, подозреваемые в организации покушения на Шария. Сам блогер называет фамилию еще одного радикала — Николая Дульского — лидера радикальной группы «Наждак». Сам Дульский участвовал в Майдане, однако с новой властью его отношения не заладились. В итоге Дульский бежал в РФ, Служба безопасности Украины объявила его в розыск по обвинению в дестабилизации обстановки в стране и в государственной измене.

Дульский через Сергея Малыхина был связан с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко, утверждает Шарий. И именно Малыхин и координировал деятельность Золотухина, Дульского и украинских журналистов.

Пока в сложившейся ситуации придется разбираться правоохранительным органам Европы. Если правдивость информации Шария подтвердится, Украину ожидает серьёзный скандал. До заказа убийства своих политических оппонентов не опускался даже Порошенко. «Он солгал своим избирателям»: на сайте Зеленского появилась петиция с требованием его отставки © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

В то же время перед Интерполом, и в первую очередь Европолом, встанет серьезный вызов: нужно будет усилить работу по украинской диаспоре, которая превратилась фактически в ОПГ, опутавшую своими сетями всю Европу. Именно диаспора оказывает помощь членам добробатов с сомнительной славой. Более того, сама диаспора все больше состоит из лиц, склонных к насилию и умеющих обращаться с оружием. Это требует пересмотра миграционной политики по отношению к украинцам и, возможно, пересмотру безвизового режима с Украиной.

Серьёзный вызов стоит и перед Россией: нужно менять подход к украинским мигрантам. И если одних нужно всячески привечать и способствовать их интеграции в российское общество (речь прежде всего о жителях Донбасса и остального юго-востока Украины), то других — тщательно проверять и очень осторожно подходить к выдаче им гражданства (речь о жителях западной Украины — наиболее националистически настроенного региона в стране.

И быть внимательной к бизнесменам, которые поддерживали войну в Донбассе своими деньгами. Ведь, как это подчас бывает, зарабатывают они и в России.