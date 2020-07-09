Утром 8 июля блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий выпустил видео, в котором обвинил Офис президента в заказе его убийства. В качестве подтверждения он опубликовал заявление одного из украинцев в Mossos d'Esquadra — полиции Каталонии.
Этим украинцем был Александр Золотухин, которого на Украине объявили в розыск сразу по нескольким обвинениям: в вандализме, похищении людей, грабеже с применением насилия и запугивании, краже транспортного средства и принадлежности к преступной группировке. Позже его объявили в розыск и по линии Интерпола.
22 апреля Национальная полиция Испании сообщила о задержании Золотухина. Однако позже он получил в Испании статус беженца.
Сам Золотухин признавался в заявлении в каталонскую полицию, что он получил заказ на убийство Шария от людей, имеющих отношение к Офису президента Украины.
В конце этого видео Шарий опубликовал и видеообращение самого Золотухина. Отдельно это видеообращение было опубликовано в Facebook «Партии Шария».
«Со мной связывается подполковник СБУ, пока я не буду называть его ФИО в интересах следствия, ведь я, как говорил ранее на своей странице в Facebook, полностью сотрудничаю с европейскими спецслужбами, и я думаю, что по этому видео будет идти следствие, ведь дело идет о планировании и заказе политического убийства Анатолия Шария именно Службой безопасности Украины.
Вышел на меня этот подполковник, и мы с ним общались. Я зафиксировал все наши переписки и разговоры и передам их, конечно, следственным органам Испании. Он требовал от меня, как от человека, который имеет боевой опыт и находится в Испании <…> спланировать оперативный план убийства Анатолия», — отметил Золотухин.
Он план разработал, но подчеркнул, что сам убивать Шария не будет. План он отправил через канал связи, который находился в некоем пакистанском магазине. При этом СБУшник уверял Золотухина, что достать оружие в Испании — не проблема.
А позже Золотухина задержала полиция по запросу Интерпола. И не где-нибудь, а перед магазином, через который Золотухин связывался с СБУ.
Если испанские спецслужбы смогут подтвердить правоту слов Золотухина, Украину ожидает громкий дипломатический скандал. И все это началось из-за желания Офиса президента уничтожить конкурирующий политический проект.
Вилла преткновения
За день до того, как Шарий сообщил о покушении на него, в украинских СМИ началась масштабная медиаатака на лидера «Партии Шария». Издание Слідство.Інфо опубликовало данные о вилле Шария в Испании.
Примечательно, что у Анны Бабинец — шеф-редактора этого издания, опубликовавшего данные о вилле блогера, — в комментариях уже началась «перепись» украинских «патриотов», которые желают с открытием границ навестить Шария в Испании. Вряд ли последнему подобные встречи будут приятны и, главное, безопасны.
Но Бабинец и компания были не первыми, кто рассказал о вилле Шария. Днем ранее бывший луганский прокурор, а ныне украинский журналист Сергей Иванов, который успел поработать на каналах пятого президента Украины Петра Порошенко, опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором рассказал о недвижимости блогера.
«Вчера от источников получил окончательное подтверждение того, что семья Шариев бросила якорь в Испании, где довольно просто отмыть деньги (не)известного происхождения, инвестировав их в недвижимость. Судя по тому, что в феврале этого года жена Шария обратилась в посольство Украины в Испании с просьбой выдать ей новый заграничный паспорт, вид на жительство у нее именно испанский, что становится возможным, когда человек инвестирует в местную экономику в т.ч. покупая недвижимость. Сам Шарий живет вместо со своей женой то есть тоже в Испании», — написал Иванов 6 июля.
При этом он ничего не рассказал, откуда у него данные из посольства.
А уже на следующий день Слідство.Інфо выдало свое «расследование». Оно опиралось как на документы, так и на фотографии, которые сделал один из украинских заробитчан, работавших на вилле. При этом оказалось, что это расследование связано с Золотухиным: документы о принадлежности виллы были выданы на его документы.
И вот с этим и была основная проблема. Золотухин, с которым у Шария были натянутые отношения настолько, что суд запретил ему приближаться к Ольге Шарий, запаниковал. Дело в том, что по законам Испании любой резидент страны может получить информацию о недвижимости в Испании, но строго для личного пользования. При их обнародовании его ждет суд.
Что же касается рабочего на вилле, то это знакомый друзей Золотухина.
«В прошлом году мне позвонил один человек из батальона «Айдар», из города Луцк. Зная, что я нахожусь в Испании, он попросил помочь Любаве Дроган — она тоже из Луцка, известная личность, с семьей Корчинских воевала, была у Шустера. Она приехала в Испанию и искала тут помощи и консультаций, как тут обустроиться как беженке. Я встретился, помог ей, завязались нормальные, дружественные отношения. Далее она позвонила мне, попросила встретиться и рассказала, что ее друг или сожитель работает на ремонте у Анатолия Шария. Сказала: «Хочешь, я дам тебе адрес, ты блогер, тебя читают». И она дала мне фотографии виллы», — рассказал сам Золотухин.
И уже после этого с ним связались украинские спецслужбы.
Сам Шарий рассказал еще много интересного о том, как Офис президента сотрудничает с украинскими журналистами, но это тема для отдельной статьи. Пока же следует обратить внимание на низовых исполнителей.
Союз негодяев
Человек из «Айдара» связывался с Золотухиным не просто так: последний являлся одним из лидеров этого батальона, прославившегося пытками, убийствами и мародерством, что нашло отражение даже в документах международных организаций.
Золотухин, по его признанию, покинул Украину три года назад из-за конфликта с властями, в т.ч. с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. На деле же, как сообщает Deutsche Welle, Золотухин среди прочего прославился и похищением человека. В феврале 2016 года он с десятью соучастниками похитил ведущего украинского «17 канала». Журналиста силой поместили в автофургон. Также Золотухина подозревали в ограблении женщины.
Кроме того, еще в 2016 году Золотухина объявило в розыск МВД РФ. Об этом изданию Life сообщил источник в правоохранительных органах. Вместе с Золотухиным в розыск за подготовку диверсий на территории России объявили и одного из лидеров запрещенного в РФ «Правого сектора» Игоря Мазура.
Впрочем, Золотухин и Дроган не единственные радикалы, подозреваемые в организации покушения на Шария. Сам блогер называет фамилию еще одного радикала — Николая Дульского — лидера радикальной группы «Наждак». Сам Дульский участвовал в Майдане, однако с новой властью его отношения не заладились. В итоге Дульский бежал в РФ, Служба безопасности Украины объявила его в розыск по обвинению в дестабилизации обстановки в стране и в государственной измене.
Дульский через Сергея Малыхина был связан с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко, утверждает Шарий. И именно Малыхин и координировал деятельность Золотухина, Дульского и украинских журналистов.
Пока в сложившейся ситуации придется разбираться правоохранительным органам Европы. Если правдивость информации Шария подтвердится, Украину ожидает серьёзный скандал. До заказа убийства своих политических оппонентов не опускался даже Порошенко.
В то же время перед Интерполом, и в первую очередь Европолом, встанет серьезный вызов: нужно будет усилить работу по украинской диаспоре, которая превратилась фактически в ОПГ, опутавшую своими сетями всю Европу. Именно диаспора оказывает помощь членам добробатов с сомнительной славой. Более того, сама диаспора все больше состоит из лиц, склонных к насилию и умеющих обращаться с оружием. Это требует пересмотра миграционной политики по отношению к украинцам и, возможно, пересмотру безвизового режима с Украиной.
Серьёзный вызов стоит и перед Россией: нужно менять подход к украинским мигрантам. И если одних нужно всячески привечать и способствовать их интеграции в российское общество (речь прежде всего о жителях Донбасса и остального юго-востока Украины), то других — тщательно проверять и очень осторожно подходить к выдаче им гражданства (речь о жителях западной Украины — наиболее националистически настроенного региона в стране.
И быть внимательной к бизнесменам, которые поддерживали войну в Донбассе своими деньгами. Ведь, как это подчас бывает, зарабатывают они и в России.