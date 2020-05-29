«Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал

В украинском книгоиздании — скандал. Издательство «Наш формат» покинул топ-менеджемент из-за того, что автор одной из изданных книг — русская

«Я ухожу с должности главного редактора «Нашего формата», ухожу не одна — со мной весь топ-менеджмент: директор, маркетинговый директор, арт-директор, заведующая редакцией, SMM-щица. Тут уже много написано о книге «Коронавирус» Анны (Анчи) Барановой, и это на самом деле стало толчком для того, чтобы команда задумалась о выходе из «НФ». Лично я честно написала собственнику компании, что вопрос любой связи с русскими — для меня граница между добром и злом. Были приведены аргументы (не мной, командой, ведь я не умею собраться, когда меня триггерит), почему эту книжку не стоит брать в работу, были предложены варианты из других стран. Но тем не менее, книжка готова, а украинцы традиционно оправдали любовь к хорошему старшему брату», — написала в Facebook 26 мая бывший главред издания Ольга Дубчак.

При этом далее в записи Дубчак отмечает, что конкретно к автору у нее претензий нет.

Речь о книге «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Её автор — Анна Баранова — защитилась в МГУ, но вот уже несколько десятков лет живет в США. Она профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, директор Центра по изучению редких заболеваний и нарушений метаболизма Колледжа науки Университета Джорджа Мэйсона, а также научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра Российской академии наук и научный директор биомедицинского холдинга «Атлас» в Москве.

Что подвигло собственника издания Владислава Кириченко издать эту книгу и как сторонники украинского национализма используют в своих целях Россию и русских, разбиралось издание Украина.ру.

Весьма «проблемный» автор

Как утверждает знакомый с собственником «Нашего формата» бывший атошник Александр Чуб, ради того, чтобы издаться на украинском языке, Баранова даже отозвала права на публикацию своей книги у российского издательства АСТ.

«Книга. Популярная брошюрка о коронавирусе, написанная какой-то профессоршей МГУ, русской, которая уже около 25 лет живет в США. Конечно, со всеми рашкованскими (российскими. — Ред.) региалиями. Этническую принадлежность никто не отменял. И да, она училась вместе с Владом, и они знакомы. По моей информации, она передала права на книгу «НФ», отозвав их у АСТ (которые под санкциями на Украине, ведь при таких условиях никто не брался издавать), но никому это не интересно», — написал Чуб в Facebook 28 мая.

По его словам, Кириченко задумал выпустить книгу месяц тому назад, когда «в разгар эпидемии было мало информации и никто не брезговал источником, который вносил бы какую-то ясность». Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен © Twitter, "Пятый Рим"

«Уверен, что идея Влада была в том, чтобы издать книгу, где доступным языком были описаны правила поведения во время пандемии. И он понимал репутационные риски. Сравнение не очень уместно, но в 2014 году никто не брезговал калашами, патронами и другими игрушками советского и кацапского оборонпрома. Жгуты, кровоспасы, тепловизоры «Пульсар» и тому подобное массово скупалось через посредников и поставлялось на фронт волонтерами», — заявил атошник.

Что касается самого Кириченко, то он и вовсе заявил, что книжку планировали не столько продавать, сколько распространять. Издатель так пояснил выбор брошюры Барановой: «Коротко, по сути, никакой воды, ничего лишнего <…>, писала ученая с учетом самой свежей информации, ее авторитет беспрекословен в соответствующих кругах, автор — моральный и светлый человек».

«Анна Баранова — американская ученая русского происхождения, более 20 последних лет живет и работает в США, специалист, имеет прекрасную репутацию и американское подданство <…> Покупали ли мы права у российского АСТ? Конечно, нет! Договор о передаче прав составлен с автором. Переводили ли мы с русского? Да, и это, кстати, далеко не первый перевод с русского среди наших книг. Дискриминация по языковому или этническому признаку — это точно не наш формат. Во всяком случае не тот «Наш Формат», который я создал 15 лет тому назад», — написал Кириченко в Facebook.

Однако что касается дискриминации по языковому признаку, Кириченко как минимум лукавит. Ведь ранее его издательство разжигало скандал, касающийся русского языка.

Верёвка, на которой повесят русских

В начале 2020 года издательство «Наш Формат» обратилось к своим читателям.

«Друзья, с 16 января «Наш формат» прекратил сотрудничество с интернет-магазинами, которые продают книжки на русском языке, изданные нашим издательством на украинском языке. Ситуация с угрозой украинской книжке русскоязычными издательствами обостряется, поэтому мы заняли категорическую позицию в этом вопросе. В то время, когда Российская Федерация ведёт войну против нашей страны, такое решение является стратегически необходимым для развития Украины», — говорилось в этом обращении.

Сначала «Наш Формат» предложил украинским интернет-магазинам убрать из продажи книги на русском языке. А через три недели, когда те не ответили, издательство попросило убрать свои книги из продажи этих магазинов.

Таким образом, Кириченко соврал, когда отрицал дискриминацию по языковому признаку.

Примечательно, что сам Кириченко родился в Донецке, а учился в Москве. Более того, в России у него был успешный бизнес.

«Донецкий, выпускник МГУ, имевший хороший бизнес в Москве (где поддерживал украинскую школу), с которого инвестировал в проекты на Украине, «НФ». «Униж», аудиокниги на украинском языке, фесты и т.д. Он открыл дочернее предприятие своего российского бизнеса ДНК-технологии на Украине, акционером которого является. Майдан поставил перед ним выбор — бизнес с хорошей годовой прибылью или Украина. Он выбрал второе», — рассказывал Чуб о своем товарище.

Собственно с Кириченко он познакомился во время службы в добровольческом батальоне «Айдар», данные о преступлениях бойцов которого попадали в отчеты ООН, ОБСЕ, а также Amnesty International. Создатель «Нашего Формата» был волонтёром и помогал батальону.

Что касается «Унижа», который упоминает Чуб, это сеть лагерей военно-патриотической подготовки для украинских детей. По словам Чуба, Кириченко инвестировал в эту сеть лагерей деньги свыше десяти лет. У самого Кириченко есть фото из этих лагерей.

То есть заработанные в России деньги тратились на то, чтобы воспитывать украинских детей в националистическом духе.

Нужно отметить, что это не единственный пример, когда заработанные в РФ деньги тратились против русских и России. Тут можно вспомнить и такого человека, как Ленур Ислямов, который был одним из активных участников блокады Крыма со стороны Украины. При этом Ислямов до этого получил гражданство РФ, а уже после присоединения Крыма к России успел побыть и.о. зампредседателя Совета министров Республики Крым.

Но даже после того, как Ислямов переехал на Украину и начал выступать против России, на полуострове спокойно действовала принадлежащая ему компания «Сим Сити Транс».

«Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», — это высказывание обычно приписывают Владимиру Ленину.

Судя по происходящему, русские сами давали и дают украинским национал-патриотам деньги на веревку, на которой те собираются повесить русских.

При этом в России, в отличие от Украины, даже после Майдана и кровавой расправы в Одессе 2 мая не было ксенофобских настроений по отношению к украинцам, даже тем, кто были скептически настроены к властям РФ. Так, живущая в Москве журналистка Ирина Чернуха в августе 2014 года писала:

«Пока окончательно оформилась только одна сфера жизни, в которой украинцам и россиянам будет невозможно снова вернуться на прежний уровень отношений. Заповедь Шевченко «Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде» еще никогда не была такой актуальной. И тут даже сложно описать все просто примерами. Сердцу с тризубом — не прикажешь».

Она называла Госдуму «взбесившимся принтером, штампующим странные законы», и отмечала, что завела у себя дома два украинских желто-синих флага. Но такая позиция нисколько не повлияла на её карьерный рост. Сегодня она главный редактор медиапроектов в Mail.ru Group. При этом она спокойно празднует День вышиванки.

В России уважают культурные особенности всех народов. Вообразить «зеркальную» ситуацию на Украине невозможно. В стране, где камнем преткновения стал выход книги человека, вот уже более 20 лет живущего в США, только потому, что этот человек — русский, а книга переведена с русского, выходцам из России не рады.

Помимо всего прочего, скандал в украинском книгоиздании в очередной раз ставит вопрос о проверке в России бизнеса с украинскими «корнями». Недопустимо, чтобы полученные в России деньги тратились на пропаганду ненависти к русским.