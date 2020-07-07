В понедельник, 6 июля, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу «Наш» заявил, что Украину накрыл тотальный кризис инфраструктуры, вызванный износом коммуникаций и оборудования

«Коммуникации стареют, и не накоплены средства для ремонта и восстановления. То же самое и в промышленности… То же самое в энергетике… Одна из причин — то, что в ближайшие годы истекает срок эксплуатации наших АЭС… Украина не имеет средств построить что-то новое. В итоге у нас начался тотальный кризис инфраструктуры», — заявил Суслов. Провал Кличко. Как Киев стал грязным, неудобным и даже опасным для жизни © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинская инфраструктура действительно деградирует и «декоммунизируется» с каждым днём. То мост обрушится прямо во время пресс-конференции президента, то жилой дом взорвется, погребая под собой жильцов, как это произошло в июне в киевском районе Позняки. Жить на советском наследии бесконечно долго невозможно.

Политолог Николай Волгов, комментируя взрыв жилого дома в Киеве, говорит, что все украинцы живут на пороховой бочке из-за изношенности коммунальной инфраструктуры.

«В этой ситуации, конечно, президент может как человек выражать соболезнования. Но кроме соболезнований ему бы стоило давать оценку состояния коммунальной инфраструктуры в целом по стране. Потому что взрыв в жилом доме на Позняках это не первый взрыв в Украине — фактически мы все живем в прямом смысле на пороховой бочке, когда изношенная городская инфраструктура начала валиться», — сказал эксперт.

Депутат Андрей Николаенко тоже обращает внимание на катастрофическое состояние унаследованной советской инфраструктуры.

«Вся инфраструктура ЖКХ находится часто в аварийном или сверхаварийном состоянии. Дорожная инфраструктура, по которой мы ездим, — мы видим ее состояние. По этой причине постоянно говорят, что главная проблема — это дороги. На самом деле, наибольшая проблема страны — это инфраструктура и тепла, и водоснабжения, и газоснабжения, которая закладывалась еще в советские времена», — отметил депутат.

В целом на Украине более 80% многоквартирных домов нуждаются в реконструкции и реновации. Лидерами по количеству ветхого жилья являются Одесская, Винницкая и Харьковская области. Лучше всего ситуация — в Кировоградской области. И реалистичных планов реконструкции у государства пока нет. Самый распространенный рецепт — возложить реконструкцию жилищного фонда и коммуникаций на самих жильцов, что, с одной стороны, нереалистично, учитывая доходы большинства граждан, с другой стороны, грозит обернуться очередной коррупционной схемой, когда «нужные» фирмы за крупные суммы проведут «капитальный ремонт» с помощью мотка скотча и ведра краски.

В 2020 году было проведено исследование состояния 5631 автомобильных мостов (35% от общего числа). По данным «Укравтодора», 81% автомобильных мостов построены до 1980 года и с тех пор не ремонтировались. В исправном состоянии были только 2% исследованных мостов, все остальные — либо ограниченно работоспособные, либо неработоспособные. Почему Украина взрывается © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Трудности с модернизацией старой или строительством новой инфраструктуры на Украине все годы независимости связывали с недостатком финансирования. Однако эксперты журнала Commercial Property на примере Киева считают основной загвоздкой переизбыток разного рода посредников.

«Реализация практически каждого инфраструктурного проекта в Киеве сопровождается возникновением большого числа структур — компаний-подрядчиков, в которых проект далеко не всегда нуждается. Перенасыщение участниками дестабилизирует контроль над реализацией проекта, а структура «заказчик — исполнитель» становится размытой. В результате страдает качество проекта. К этой проблеме добавляется отсутствие комплексности в реализации инфраструктурных проектов. В результате на выходе мы получаем проект, не интегрированный в имеющуюся инфраструктуру, соответственно, возникает необходимость реализовать еще один проект, который помог бы «увязать» его в систему», — пишет Commercial Property.

Иными словами, над одним рабочим с лопатой стоят двадцать частных посредников, а участие каждого такого ненужного подрядчика-посредника повышает цену реализации проекта в несколько раз. Условно говоря, на ремонт дороги выделят 100 миллионов гривен, рабочие получат 1 миллион, еще 1 миллион уйдет на самые дешевые материалы, остальные 98% — уйдут посредникам, связанным с топ-чиновниками. При такой экономической «целесообразности» никакого бюджета не хватит.

В итоге мост будет «укреплен» скотчем, но зато покрашен в цвета национального флага.

Под реализацию инфраструктурных проектов берутся многомиллионные кредиты у ЕБРР, которые надо возвращать, но из-за «недофинансирования» всех излишних участников проекта на выходе вместо благоустроенного микрорайона мы получаем деревянную песочницу, сделанную местным дворником и торжественно открытую губернатором. Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Некачественный ремонт дорог тоже зачастую «запрограммирован». Если асфальт не сойдет вместе со снегом и продержится несколько лет, значит, на следующий год не будут выделяться средства на ремонт данной дороги. Таким образом, даже десять километров дороги становятся «черной дырой» — их можно ковырять тридцать лет, обеспечивая хлебом насущным целое поколение многочисленных подрядчиков.

В 2018 году экс-заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань оценивал потребности для модернизации инфраструктуры Украины до 2030 года в сумму 50 миллиардов евро. За два года эта сумма, естественно, увеличилась. Таких средств Украине не дадут ни международные кредиторы, ни собственное производство, ни экспортные возможности. Мало того, даже экспортный потенциал Украины будет неуклонно снижаться именно из-за коллапса транспортной инфраструктуры. Уже сейчас экспортеры испытывают трудности с доставкой грузов в порты.

Президент Зеленский знает, что инфраструктурный коллапс является одной из проблем, тревожащих украинцев, и анонсировал в июне программу «Большая стройка», которая предполагает массовый ремонт дорог, мостов, а также строительство общежитий, детсадов и спорткомплексов. Однако это может оказаться лишь очередным предвыборным пиаром, так как средств для реализации масштабных проектов у Украины нет. "Вы даёте нереальные планы". Как и почему провалится «Большая стройка» на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По данным авторов телеграм-канала «Резидент», президента просто убедили в том, что это повысит его рейтинг, но уровень открытых или отремонтированных объектов ничтожно мал для президента страны, а основная задача «Большой стройки» — опять сформировать у украинцев иллюзию.

«Одним из нарративов будущей избирательной кампании станет проект «Большая стройка». Президента убедили, что инфраструктурный проект сможет сформировать иллюзию в обществе об изменениях в стране, что Украина вышла из войны и занята строительством будущего. Большинство проектов — это плановые ремонты или долгострои, на которые выделили дополнительное бюджетное финансирование. О масштабах 2011-2012 годов не стоит и говорить, вместо больших стадионов президент открывает дворовые площадки, которые раньше презентовали мэры и главы ОДА. Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов убедили президента, что его личное присутствие в разных регионах страны добавит рейтинга партии власти. При открытии объектов Большой стройки они визуально подготовлены плохо: недостроенная инфраструктура, дешевые материалы. Только главное другое, украинцы выбирали Зеленского не прорабом, а президентом!» — пишет Резидент.

В этом плане президент Зеленский идет по стопам предшественника, Петра Порошенко, который не брезговал пиариться на открытии отремонтированного школьного туалета или хотя бы установленного дорожного знака.

При ликвидации коррупционных схем многочисленных подрядчиков и посредников, при закупке материалов по адекватным ценам можно было бы привести в порядок если не всю, то значительную часть инфраструктуры. Но это значит пойти наперекор толпам "чиновников-патриотов", а также развивать собственное производство стройматериалов и машиностроение. То есть идти наперекор еще и западным партнерам, которым не нужен украинский конкурент на украинском рынке.

К сожалению, без масштабной перезагрузки всей украинской политической системы и ликвидации коррупции масштабной реновации не провести, а советская инфраструктура будет и дальше «декоммунизироваться» естественным образом.