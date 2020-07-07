Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на планете превысило 11,5 миллионов. 538 тысяч человек умерли. Но эти цифры, как предполагают эксперты, могут в ближайшие недели и месяцы резко вырасти

Более шести с половиной миллионов человек выздоровели. Около четырех с половиной миллионов остаются пациентами медицинских учреждений в 213 странах мира. Сейчас в мире в среднем за сутки порядка 200 тыс. случаев инфицирования за день

Самой тяжелой в этом отношении остается ситуация в Соединенных Штатах Америки. Там число зараженных приближается к трем миллионам, 127 тысяч из них умерли, 1,3 млн пациентов выздоровели. За последнюю неделю ежедневно фиксировались около 50 тысяч случаев инфицирования, что является рекордным показателем за время пандемии на территории США.

Официальные лица, которые ранее говорили о ослаблении карантинных мер и перезапуске национальной экономики, теперь выпускают серьёзные и грозные предупреждения.

«У нас нет места для экспериментов, у нас просто нет времени, когда мы видим такие цифры», — сказала судья Лина Идальго, высшее выборное должностное лицо в округе Харрис, штат Техас. — Мы не должны ждать, пока все больничные койки заполнятся и все эти люди умрут, прежде чем мы примем решительные меры».

Несмотря на призывы медиков и чиновников о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, американцы в «длинные выходные» толпами валили на пляжи, озера и в парки, тем более что 4 июля США празднуют День независимости. Глава ВОЗ назвал эффективное лекарство против коронавируса © РИА Новости, Татьяна Макеева | Перейти в фотобанк

Кто-то предпочитает оставаться дома, а местные власти закрывают пляжи, отменяют праздничные парады и фейерверки, которыми граждане обычно отмечают 4 июля.

В социальных сетях до сих пор пользователи распространяют фото и видео больших скоплений американцев в аквапарках, озерах, на пляжах и променадах, где беспечные отдыхающие искали прохладную воду и веселые развлечения после надоевшего всем карантина.

В Калифорнии, где растет число случаев заболевания коронавирусом, многие пляжи были закрыты, но один остался открытым в Сан-Диего. И там в минувшие выходные наблюдались огромные толпы загорающих и купающихся людей, причем маски носили немногие.

Люди заполнили пляжи и променады на острове Кони-Айленд в Нью-Йорке и вдоль побережья Джерси. Владельцы бизнеса в Вирджинии-Бич сказали, что их магазины были заполнены клиентами в праздничные выходные.

А в одном округе на западном побережье Флориды на пляжах скопилось больше, чем обычно, людей, прибывших из других частей штата, где местные пляжи были забаррикадированы властями. В США в угоду антирасизму переписывают свою историю и разрушают культуру © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Второе место в печальном мировом рейтинге COVID-19 занимает Бразилия, где число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек. За минувшие сутки был выявлен еще 26 051 случай, сообщил представитель министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. За время пандемии COVID-19 там умерли 64 867 заболевших.

Россия опустилась на четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. На третье место в понедельник вышла Индия, где число инфицированных приблизилось к 700 тыс. человек.

Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тыс. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки заболели 24 248 человек. Общее число умерших от последствий коронавируса в стране достигло 19 693 человек.

Более 230 ученых из 32 стран мира подписали открытое письмо, в котором содержится просьба к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, сообщает американская газета The New York Times. ВОЗ заявила о «научном прорыве» в лечении пациентов с тяжелой формой коронавируса в Британии © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри закрытых помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации ВОЗ.

По мнению экспертов организации, коронавирусная инфекция распространяется через выделяемые из дыхательных путей человека с COVID-19 достаточно крупные капли. Например, при кашле или чихании во время общения.

Многие специалисты-эпидемиологи в разных странах мира призывают власти и сограждан не расслабляться и внимательно следить за ходом пандемии.

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предрек вторую волну коронавирусной инфекции нового типа уже в ноябре-декабре. Врач предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. По его словам, медикам будет сложно точно отличать у пациентов вид заболевания. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 6 июля

Именно грядущей осенью наступит время сезонного гриппа и наложение двух заболеваний друг на друга повлечет за собой крайне неблагоприятные последствия для системы здравоохранения многих стран.

Защита от COVID-19 важна и с этой точки зрения. Для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями грипп тоже может быть смертельно опасным.

Кроме этого, есть астматики, есть страдающие заболеваниями дыхательных путей, их болезни начинают обостряться в конце ноября, в декабре и январе. В феврале, марте и апреле наблюдается рост числа обращений таких пациентов в медицинские учреждения.

Эксперты считают, что к осени 2020 года необходимо существенно сократить количество случаев коронавируса, чтобы системы здравоохранения могли оказывать качественные услуги пациентам, не столкнувшись при этом с новым наплывом больных.