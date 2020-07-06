СБУ, компромат, доллары
В начале июля СБУ сообщила о задержании своего сотрудника — подполковника одесского управления «Т» Юрия Скриля, который якобы вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов за неразглашение информации о гибели народного депутата Валерия Давыденко, которая может навредить бизнесмену.
Нардепа в конце мая нашли с простреленной головой в туалете собственного офиса в Киеве. На труп наткнулась уборщица. Рядом лежал пистолет — наградное оружие Давыденко. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Впрочем, проверяют все версии — и убийство, и самоубийство, и инсценировку самоубийства, но в полиции склоняются к самоубийству. Видеокамеры не зафиксировали входивших или выходивших посторонних.
Однако офицер СБУ решил подзаработать на этом деле. Юрий Скриль вымогал деньги у бывшего мэра города Ясиноватая Донецкой области, владельца крупного агрохолдинга из Чернигова B.I.G. Harvest Group Евгения Ищенко-Гиллера. Основанием для вымогательства стало то, что якобы у СБУ появилась компрометирующая информация о его совместных с погибшим незаконных крупных финансовых сделках, а также кое-какие сведения из личной жизни. Именно за неразглашение этой информации у Ищенко-Гиллера требовал деньги подполковник Скриль.
Прямым вымогательством денег за компромат занимался не сам подполковник, а его знакомый — одесский предприниматель и общественник Вячеслав Кропанцев, который числится в электронных реестрах учредителем десятка частных предприятий, а также главой общественной организации «Лига справедливости и закона». Кропанцев фигурировал в нескольких скандальных историях и бизнес-разборках, в том числе на промышленном рынке «Седьмой километр». Евгений Ищенко-Гиллер заявил о вымогательстве в Управление внутренней безопасности СБУ, которое начало оперативную разработку Скриля.
На момент предъявления подозрения Скрилю у сотрудников УВБ были лишь косвенные доказательства вины офицера СБУ — запись телефонных переговоров между Вячеславом Кропанцевым и Евгением Ищенко-Гиллером. Кропанцев говорил от имени подполковника Скриля и, угрожая предпринимателю оглаской, требовал денег. В случае отказа угрожал расправой над ним и родственниками.
Офицеру СБУ предъявлено подозрение по ст. 189 УК Украины «Вымогательство в составе организованной группы в особо крупных размерах».
Украл на миллионы — стал замминистра
Гибель депутата-миллионера очень подозрительна. К примеру, политические соратники Валерия Давыденко не верят, что депутат мог застрелиться сам.
«Он не мог совершить самоубийство. Это политический заказ. Потому что Валерий Давыденко был мощным политиком. Не только в 208-м округе, где его избирали. Бизнес он передал перед парламентом в корпорацию. Кто бы ни говорил, что он кому-то был должен или кто-то был должен ему», — уверяет нардеп Сергей Шахов.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Давыденко убрали, и посоветовал хорошо охранять еще одного нардепа, а также давнего друга и бизнес-партнёра погибшего.
«Возьмите срочно под охрану, а лучше сразу под стражу подельников по хищению аграрного фонда только что застреленного нардепа Валерия Давыденко другого народного депутата из группы «Доверие» Бориса Приходько. А то еще одно «самоубийство» нарисуется», — написал экс-нардеп.
В день гибели нардепа к нему в офис приезжал Приходько, как пишут некоторые СМИ. Стал ли его визит поводом для сведения счетов, будет выяснять следствие.
А бизнес-деятельность погибшего впечатляет. В 2007 году Давыденко вместе Юрием Колобовым и Борисом Приходько стал владельцем «Терра Банка». При Януковиче они получили высокие государственные должности: Колобов — министр финансов, Приходько — заместитель председателя Нацбанка Украины, Давыденко — замминистра аграрной политики и продовольствия. Но не прошло и года, как Давыденко вместе с Приходько заподозрили в хищении средств Аграрного фонда на сумму 2 млрд гривен. Средства незаконно вывели за рубеж через «Брокбизнесбанк», который ранее принадлежал олигарху Сергею Курченко, а потом обанкротился.
31 июля 2014 года Приходько оказался за решеткой, в декабре этого же года вышел из СИЗО под залог, а уголовное производство в отношении хищения 2 млрд грн Аграрного фонда направилось в суд. Но Давыденко, как и другие фигуранты дела, остался на свободе, несмотря на то, что в конце марта 2019 им было сообщено о подозрении. В 2019 году Давыденко снова стал нардепом (избран по мажоритарному 208 округу в Черниговской области), народным депутатом по 210-му округу был избран и обвиняемый Приходько.
Компаньоном Давыденко в аграрном бизнесе оказался руководитель Офиса президента Андрей Богдан и не случайно генпрокурор Руслан Рябошапка в сентябре 2019 заблокировал не только рассмотрение в суде дела по Приходько, получившего мандат депутат вместе с неприкосновенностью, но и разогнал прокурорскую группу, расследовавшую хищения средств Аграрного фонда, а само дело отправил в СБУ Баканову.
Однако теперь, когда Богдан и Рябошапка уже не имеют возможности влиять на рассмотрение дела по обвинению Приходько, Давыденко оказался в сложной ситуации, поскольку Приходько вроде угрожал, что на суде сдаст его и сообщников. Более того, накануне гибели Давыденко был уволен с должности его последний защитник — первый замначальника ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Александр Белоус.
Сам же Давыденко возглавляя наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), которая была замешана в большом количестве коррупционных скандалов. В 2012 году ГПЗКУ приняла у китайцев кредит на $ 1,5 миллиарда, большую часть которого, вероятно, разворовали. Остаток долга по кредиту — более миллиарда долларов, а на счетах корпорации осталось менее $387 млн из 1,5 миллиарда.
Кроме этого выяснилось, что, получив в КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $ 153 млн. Вместо Китая украинское зерно по более высоким ценам экспортировалось в Эфиопию, Иран, Швейцарию, Египет и повстанцам в Сирию. Главную роль в этом скандале играл Давыденко. Теперь Китай предъявляет претензии государству Украине.
Давыденко так же был замешан в отжиме таможенного терминала в Чернигове. Он публично выступал и лоббировал закрытие таможенного терминала в Чернигове, чтобы потом открыть собственный в городе Козелец Черниговской области.
Миллионы у мамы и под матрасом
В свои 47 лет Давыденко смог сколотить приличное состояние. Став нардепом, он переписал свое состояние на мать. А это ценные бумаги французской фирмы AGROREGION S.A.R.L, которой выпущено 12 500 ценных бумаг с аналогичным номиналом стоимости без указания валюты.
Аббревиатура «S.A.R.L.» в переводе с французского означает "общество с ограниченной ответственностью", следовательно, можно предположить, что стоимость ценных бумаг составляет 12 500 евро. Мать Давыденко стала стопроцентным владельцем ООО «РЕГИОН-2007» с уставным капиталом в 7 миллионов гривен. Данное общество включено в реестр предприятий, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности и, по сути, представляет собой таможенный пост в поселке Козелец, что на Черниговщине.
Также мать Давыденко является конечным бенефициарным владельцем 11 фирм преимущественно сельскохозяйственного направления деятельности с суммарным уставным капиталом более 80 миллионов гривен. Интересно, что в большинстве предприятий матери Давыденко одним из учредителей является голландская фирма Агрорегион БИ.ВИ из Амстердама. Компания из Нидерландов, обладающая по крайней мере 5% акций зарубежной компании, освобождается от уплаты налога на дивиденды, полученные от этой компании, а также от налога на прирост капитала от продажи ее акций и имеет ряд налоговых льгот.
Сам народный депутат в Верховной Раде заработал 145 тысяч гривен, еще 170 тысяч гривен не побрезговал получить в виде компенсации от государства за выполнение своих полномочий. Гражданская жена Давыденко получила 282 тысячи гривен от занятия независимой профессиональной деятельностью. Дома Давиденко хранил более 2,2 миллиона гривен и почти 1,9 миллиона долларов. На его банковских счетах при этом лишь 86 тысяч гривен и 5,5 тысячи евро. У матери Давыденко наличных денег — 560 тысяч долларов и 480 тысяч гривен.
Нардеп коллекционировал часы, стоимость коллекции исчислялась миллионами гривен. А примерно за полтора месяца до гибели он задекларировал возврат займа на почти 40 миллионов гривен.
Как считают следователи, поверить в самоубийство миллионера непросто, с учетом того, что он имел возможность откупиться от уголовного преследования. Цена вопроса — от 500 тысяч долларов и выше, в зависимости от фигурируровавшей в деле суммы. И это было под силу Давиденко. Но почти наверняка полиция спишет дело как самоубийство. Так проще для всех, особенно для заинтересованных в гибели Давиденко. Знал он очень много.