Четверть миллиона долларов хотел заработать на смерти народного депутата Украины Валерия Давыденко сотрудник Cлужбы безопасности Украины. При этом еще не известно, сам ли нардеп наложил на себя руки, или ему помогли уйти в мир иной. История оказалась крайне запутанной

СБУ, компромат, доллары

В начале июля СБУ сообщила о задержании своего сотрудника — подполковника одесского управления «Т» Юрия Скриля, который якобы вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов за неразглашение информации о гибели народного депутата Валерия Давыденко, которая может навредить бизнесмену.

Нардепа в конце мая нашли с простреленной головой в туалете собственного офиса в Киеве. На труп наткнулась уборщица. Рядом лежал пистолет — наградное оружие Давыденко. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Впрочем, проверяют все версии — и убийство, и самоубийство, и инсценировку самоубийства, но в полиции склоняются к самоубийству. Видеокамеры не зафиксировали входивших или выходивших посторонних.

Однако офицер СБУ решил подзаработать на этом деле. Юрий Скриль вымогал деньги у бывшего мэра города Ясиноватая Донецкой области, владельца крупного агрохолдинга из Чернигова B.I.G. Harvest Group Евгения Ищенко-Гиллера. Основанием для вымогательства стало то, что якобы у СБУ появилась компрометирующая информация о его совместных с погибшим незаконных крупных финансовых сделках, а также кое-какие сведения из личной жизни. Именно за неразглашение этой информации у Ищенко-Гиллера требовал деньги подполковник Скриль.

Прямым вымогательством денег за компромат занимался не сам подполковник, а его знакомый — одесский предприниматель и общественник Вячеслав Кропанцев, который числится в электронных реестрах учредителем десятка частных предприятий, а также главой общественной организации «Лига справедливости и закона». Кропанцев фигурировал в нескольких скандальных историях и бизнес-разборках, в том числе на промышленном рынке «Седьмой километр». Евгений Ищенко-Гиллер заявил о вымогательстве в Управление внутренней безопасности СБУ, которое начало оперативную разработку Скриля. Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На момент предъявления подозрения Скрилю у сотрудников УВБ были лишь косвенные доказательства вины офицера СБУ — запись телефонных переговоров между Вячеславом Кропанцевым и Евгением Ищенко-Гиллером. Кропанцев говорил от имени подполковника Скриля и, угрожая предпринимателю оглаской, требовал денег. В случае отказа угрожал расправой над ним и родственниками.

Офицеру СБУ предъявлено подозрение по ст. 189 УК Украины «Вымогательство в составе организованной группы в особо крупных размерах».

Украл на миллионы — стал замминистра

Гибель депутата-миллионера очень подозрительна. К примеру, политические соратники Валерия Давыденко не верят, что депутат мог застрелиться сам.

«Он не мог совершить самоубийство. Это политический заказ. Потому что Валерий Давыденко был мощным политиком. Не только в 208-м округе, где его избирали. Бизнес он передал перед парламентом в корпорацию. Кто бы ни говорил, что он кому-то был должен или кто-то был должен ему», — уверяет нардеп Сергей Шахов.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук уверен, что Давыденко убрали, и посоветовал хорошо охранять еще одного нардепа, а также давнего друга и бизнес-партнёра погибшего.

«Возьмите срочно под охрану, а лучше сразу под стражу подельников по хищению аграрного фонда только что застреленного нардепа Валерия Давыденко другого народного депутата из группы «Доверие» Бориса Приходько. А то еще одно «самоубийство» нарисуется», — написал экс-нардеп.

В день гибели нардепа к нему в офис приезжал Приходько, как пишут некоторые СМИ. Стал ли его визит поводом для сведения счетов, будет выяснять следствие.

А бизнес-деятельность погибшего впечатляет. В 2007 году Давыденко вместе Юрием Колобовым и Борисом Приходько стал владельцем «Терра Банка». При Януковиче они получили высокие государственные должности: Колобов — министр финансов, Приходько — заместитель председателя Нацбанка Украины, Давыденко — замминистра аграрной политики и продовольствия. Но не прошло и года, как Давыденко вместе с Приходько заподозрили в хищении средств Аграрного фонда на сумму 2 млрд гривен. Средства незаконно вывели за рубеж через «Брокбизнесбанк», который ранее принадлежал олигарху Сергею Курченко, а потом обанкротился. «Нужно быть Колей»: Как народный депутат Тищенко на Украине карантин прекратил © Facebook, Николай Тищенко

31 июля 2014 года Приходько оказался за решеткой, в декабре этого же года вышел из СИЗО под залог, а уголовное производство в отношении хищения 2 млрд грн Аграрного фонда направилось в суд. Но Давыденко, как и другие фигуранты дела, остался на свободе, несмотря на то, что в конце марта 2019 им было сообщено о подозрении. В 2019 году Давыденко снова стал нардепом (избран по мажоритарному 208 округу в Черниговской области), народным депутатом по 210-му округу был избран и обвиняемый Приходько.

Компаньоном Давыденко в аграрном бизнесе оказался руководитель Офиса президента Андрей Богдан и не случайно генпрокурор Руслан Рябошапка в сентябре 2019 заблокировал не только рассмотрение в суде дела по Приходько, получившего мандат депутат вместе с неприкосновенностью, но и разогнал прокурорскую группу, расследовавшую хищения средств Аграрного фонда, а само дело отправил в СБУ Баканову.

Однако теперь, когда Богдан и Рябошапка уже не имеют возможности влиять на рассмотрение дела по обвинению Приходько, Давыденко оказался в сложной ситуации, поскольку Приходько вроде угрожал, что на суде сдаст его и сообщников. Более того, накануне гибели Давыденко был уволен с должности его последний защитник — первый замначальника ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Александр Белоус.

Сам же Давыденко возглавляя наблюдательный совет Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), которая была замешана в большом количестве коррупционных скандалов. В 2012 году ГПЗКУ приняла у китайцев кредит на $ 1,5 миллиарда, большую часть которого, вероятно, разворовали. Остаток долга по кредиту — более миллиарда долларов, а на счетах корпорации осталось менее $387 млн из 1,5 миллиарда.

Кроме этого выяснилось, что, получив в КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $ 153 млн. Вместо Китая украинское зерно по более высоким ценам экспортировалось в Эфиопию, Иран, Швейцарию, Египет и повстанцам в Сирию. Главную роль в этом скандале играл Давыденко. Теперь Китай предъявляет претензии государству Украине.

Давыденко так же был замешан в отжиме таможенного терминала в Чернигове. Он публично выступал и лоббировал закрытие таможенного терминала в Чернигове, чтобы потом открыть собственный в городе Козелец Черниговской области. «В каждом уезде банда». Зеленский из голограммы превратился в призрака © president.gov.ua

Миллионы у мамы и под матрасом

В свои 47 лет Давыденко смог сколотить приличное состояние. Став нардепом, он переписал свое состояние на мать. А это ценные бумаги французской фирмы AGROREGION S.A.R.L, которой выпущено 12 500 ценных бумаг с аналогичным номиналом стоимости без указания валюты.

Аббревиатура «S.A.R.L.» в переводе с французского означает "общество с ограниченной ответственностью", следовательно, можно предположить, что стоимость ценных бумаг составляет 12 500 евро. Мать Давыденко стала стопроцентным владельцем ООО «РЕГИОН-2007» с уставным капиталом в 7 миллионов гривен. Данное общество включено в реестр предприятий, которым предоставлено разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности и, по сути, представляет собой таможенный пост в поселке Козелец, что на Черниговщине.

Также мать Давыденко является конечным бенефициарным владельцем 11 фирм преимущественно сельскохозяйственного направления деятельности с суммарным уставным капиталом более 80 миллионов гривен. Интересно, что в большинстве предприятий матери Давыденко одним из учредителей является голландская фирма Агрорегион БИ.ВИ из Амстердама. Компания из Нидерландов, обладающая по крайней мере 5% акций зарубежной компании, освобождается от уплаты налога на дивиденды, полученные от этой компании, а также от налога на прирост капитала от продажи ее акций и имеет ряд налоговых льгот.

Сам народный депутат в Верховной Раде заработал 145 тысяч гривен, еще 170 тысяч гривен не побрезговал получить в виде компенсации от государства за выполнение своих полномочий. Гражданская жена Давыденко получила 282 тысячи гривен от занятия независимой профессиональной деятельностью. Дома Давиденко хранил более 2,2 миллиона гривен и почти 1,9 миллиона долларов. На его банковских счетах при этом лишь 86 тысяч гривен и 5,5 тысячи евро. У матери Давыденко наличных денег — 560 тысяч долларов и 480 тысяч гривен.

Нардеп коллекционировал часы, стоимость коллекции исчислялась миллионами гривен. А примерно за полтора месяца до гибели он задекларировал возврат займа на почти 40 миллионов гривен.

Как считают следователи, поверить в самоубийство миллионера непросто, с учетом того, что он имел возможность откупиться от уголовного преследования. Цена вопроса — от 500 тысяч долларов и выше, в зависимости от фигурируровавшей в деле суммы. И это было под силу Давиденко. Но почти наверняка полиция спишет дело как самоубийство. Так проще для всех, особенно для заинтересованных в гибели Давиденко. Знал он очень много.