В субботу, 3 июля, в Белоруссии отметили День независимости. Республика остаётся единственной на постсоветском пространстве, где праздник привязали не к выходу из СССР, а к освобождению от нацистской Германии. И в тоже время все чаще становится понятно - идеология белорусского государства претерпевает серьезные изменения

Помимо нехарактерной для наших широт даты Дня независимости, в Белоруссии сохраняется государственная символика БССР (с небольшими изменениями) и ностальгические названия органов управления — исполкомы и сельсоветы. Из-за этого у многих россиян и украинцев создалось впечатление, что идеологически в Белоруссии «остановилось время», словно и не было никакого 1991 года.

Многие годы так оно и было. В начале-середине 90-х коммунистическая идеология еще не оправилась от нокаута, а в политической системе Белоруссии всё более серьёзное положение занимали националисты. Недовольный и беднеющий народ в целом не был заинтересован в проводимой ими белорусизации, желал сохранить возможность использовать русский язык, и видел решение многих тогдашних проблем, в том числе экономических, в укреплении связей с Россией. В Александре Лукашенко тогда белорусы увидели политика, способного это всё обеспечить.

«Русские со знаком качества». Рамзан Кадыров поздравил Лукашенко с Днем независимости © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

После прихода к власти первый белорусский президент начал сплачивать просоветское большинство вокруг власти и сразу сделал ряд важных идеологических шагов. С помощью известных референдумов в 1995-1996 годах была возвращена символика Белорусской ССР (без серпа и молота), перенесён День независимости на 3 июля, русский язык наделён статусом государственного наравне с белорусским. Кроме того, был объявлен курс на интеграцию с Россией. Именно тогда Лукашенко озвучил свой знаменитый тезис, что белорус — это русский со знаком качества.

На этом фоне были существенно расширены президентские полномочия: был совершен отход от принятой большинством стран СНГ парламентско-президентской модели к президентской или даже суперпрезидентской. Это значительно сближало республику с восточной традицией государственного управления и отдаляло от западной.

Тогда же был определён идеологический нарратив и в экономике. Было использовано ёмкое определение «рыночный социализм». С одной стороны, на основании уровня государственного регулирования экономики, доли госсектора, дотации убыточных предприятий Лукашенко можно назвать противником свободного рынка. С другой стороны, иногда встречаются его обратные, вполне рыночные тезисы. Президент, безусловно, понимает, что любые попытки построить социализм в отдельно взятой маленькой республике бесперспективны, видит успех и развитие капиталистических государств, но предпочитает контролировать и направлять экономику, а не доверяться «невидимой руке рынка». Такой подход опять же цивилизационно ближе Востоку. Лукашенко заявил о готовности строить прочные отношения с США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Дедовские методы

В 2003-2004 годах идеология была институализирована в системе власти. Во всех государственных организациях, организациях с долей государственной собственности, учебных заведениях и даже сельскохозяйственных организациях были введены должности идеологов. Их работа заключается в основном в организации праздников, собраний, встреч с членами инофрмационно-пропагандистских групп. Последние были созданы примерно в те же годы. Их роль заключается в посещении государственных организаций для выступления перед коллективами с презентацией успехов и достижений Родины.

Сложно поверить, но с тех пор по сегодняшний день методы в целом не поменялись — в госучреждениях идеологи читают провластную пропаганду в актовых залах, которые порой заполняются не по собственному желанию, а по убедительной просьбе начальников.

Насчет идеологической работы с молодежью, тоже, судя по всему, не заморачивались, а пошли проторенными тропами. Создали Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), который является преемником Комсомола. Но в этой организации всё те же проблемы, что и во всей идеологической политике, — излишний формализм и «добровольно-принудительный» характер как некоторых мероприятий, так порой и процесса вступления. В сеть неоднократно попадали видеоролики, снятые скрытой видеокамерой, как завуч или учитель уговаривают и почти давят на школьников, дабы те вступили в БРСМ. «Украина не бросает сваих братоў в бядзе!»: депутаты Рады во главе с Гончаренко выступили против Лукашенко © Facebook, Алексей Гончаренко | Facebook, Алексей Гончаренко | Перейти в фотобанк

По сравнению с тем, как профессионально в этом плане работает оппозиция, особенно в интернете, — эффективность таких методов оставляет желать лучшего.



Время перемен

В последние годы заметно изменилась и идеологическая политика. Особенно ярко это стало проявляться после 2014 года. Аналитики сходятся во мнении, что причиной могло стать присоединение Крыма, после чего Минск стал опасаться Россию. Всё более негативно стала восприниматься идея политической интеграции двух стран, закрепленная еще в договоре 1999 года.

Внешний антураж «советскости» никуда не делся, но в республике стали всё чаще обращать внимание на важную роль национальной идентичности населения и подчеркивать суверенность и независимость страны. В том числе и на этот раз Александр Лукашенко 3 июля заявил, что «героические события прошлого формируют национальную идентичность народа», а «к своей независимости белорусы шли более тысячи лет».

Центральным местом идеологии остаётся Победа в Великой Отечественной войне, однако с местными особенностями. Например, после 2014 года в республике придумали свой символ Победы, отличный от гвардейской или георгиевской ленточки, который теперь носит официоз. А вместо Бессмертного полка государство проводит акцию «Беларусь помнит». В Белоруссии есть несогласные с этим активисты, которые принципиально хотят пройти по Минску и другим городам Белоруссии именно в «Бессмертном полке». Однако они сталкиваются с препятствиями со стороны местных властей, которые должны дать разрешение на массовые мероприятия. Несколько «Бессмертных полков» в последние годы по этой причине так и не состоялись. Война закончилась, не начавшись. Лукашенко продолжает и выигрывает © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Любопытную тенденцию отмечает российский историк Денис Фомин-Нилов: «На сегодня в белорусских учебниках написано, что 22 июня — начало войны в Бресте. Все эти немецкие наступательные операции, затем мы дошли до границы Витебской и Смоленской областей — всё, стоп. Дальше в «Истории Беларуси» нет ничего про Великую Отечественную войну. Идет параграф про оккупацию, про партизанское движение, и затем уже сразу идет параграф про 1944 г. Нет битвы под Москвой: она идет в курсе «Всемирной истории», как и битва под Сталинградом, освобождение Киева, штурм Берлина и освобождение Восточной Европы».

На этом фоне в информационном пространстве постепенно растёт количество белорусского языка, а государство всеми методами популяризирует вышиванку как белорусскую национальную одежду. К слову, с недавних пор накануне Дня независимости — 2 июля — в крупных городах страны отмечают День этой самой вышиванки, что косвенно объединяет два праздника. Национальную культуру белорусов и Великую Победу.

Видно, в Белоруссии, как и в других республиках экс-СССР, принялись укреплять национальное самосознание населения. С той лишь разницей, что на 20-30 лет позже и без антисоветских, коллаборационистских тезисов.

А что в итоге?

Вышеуказанные трансформации официальной идеологии совпадают с интересами местной оппозиции, которая продвигает тему национального возрождения уже более тридцати лет. Именно из оппозиционного сообщества гораздо раньше началась популяризация вышиванок и белорусского языка среди молодежи, и в один момент власть просто попыталась эти тренды возглавить: традиционный белорусский орнамент стал встречаться в дизайне продукции госпредприятий, появился на форме футбольной сборной страны, «Комсомол» придумал День вышиванки.

В оппозиции такие шаги воспринимаются с легкой долей энтузиазма, но в то же время и скепсиса. Во-первых, всё равно основной рост национального самосознания в республике происходит за счет влиятельной сети негосударственных прозападных медиа и НКО, работающих в интернете. Официальные попытки на их фоне смотрятся по-формалистски и несовременно, словно проводятся «для галочки».

Во-вторых, оппозиция связывает национальное возрождение с демократическими переменами и борьбой с «совковым наследием». Поэтому им удалось сделать свою идеологию модной и прогрессивной, особенно в среде «продвинутой» городской молодежи. Власть же такие смыслы не вкладывает: одной рукой пытается влиться в тренды национального возрождения, а другой — ограничивает возможности отсрочки от армии, сохраняет обязательное распределение после универа, разгоняет уличный «движ» и молодежные акции перед выборами.

С одной стороны, новые идеологемы не позволили власти заручиться поддержкой прозападной оппозиции, с другой — настроили против часть пророссийской общественности.