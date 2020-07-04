Дети на вынос
Французское издание Le Monde посвятило статью душераздирающей истории семьи Кристофа и Сони из Тулузы, которые воспользовались услугой суррогатного материнства на Украине.
Надо сказать, что репродуктивные технологии были разрешены на Украине в 2002 году. Услугой могут воспользоваться гетеросексуальные пары, которые могут подтвердить свое бесплодие. После того, как в 2015 году Индия и Таиланд решили сделать такие услуги доступными только для собственных граждан, Украина стала магнитом для бездетных пар во всем мире. Однако четкого законодательства в этой сфере нет, и суррогатное материнство стало криминализованным бизнесом.
На Украине дело поставлено с размахом. Нет никакой официальной статистики, но специалисты говорят о подписании порядка 3 000 — 3 500 договоров в год между родителями и украинскими клиниками (их около полусотни). Заказ ребенка стоит в среднем от 40 000 до 60 000 евро, из них 15 000 (50 среднестатистических украинских зарплат) получает сама суррогатная мать.
Для семьи Кристофа и Сони эта эпопея началась в марте 2019 года, когда супруги передали клинике BioTexCom свои замороженные половые клетки. В отличие от США и Канады, на Украине пара не выбирает женщину, которая должна выносить ребенка, и контакт с будущими родителями ведется строго удаленно. Суррогатная мать ждала близнецов, но после 4,5 месяцев беременность пришлось прервать по соображениям «здоровья суррогатном матери», как уточнили в BioTexCom.
Положение суррогатных матерей на Украине законодательно не урегулировано, да и вообще вся деятельность клиник находится в серой зоне. Кристоф и Соня были смущены методами работы BioTexCom, которые иногда не отличались прозрачностью. Сама клиника принадлежит инженеру Альберту Точиловскому, который ранее занимался ночными клубами в Молдавии. Его имя было замешано в делах по уклонению от уплаты налогов и контрабанде людей. Не все было гладко и с его начинанием в сфере суррогатного материнства. Одна итальянская пара, заказавшая у Точиловского ребенка, обнаружила, что у младенца нет генетических следов родителей. Ребенок в результате был возвращен на Украину.
Когда началась пандемия, Кристоф и Соня оказались отрезаны от собственного ребенка на Украине. В конце апреля BioTexCom выпустила видео, на котором зрителям показали четыре десятка плачущих младенцев в прозрачных колыбелях в гостиной большого отеля, за которыми ухаживали профессиональные кормилицы. 14 мая уполномоченный президента Украина по правам ребенка Николай Кулеба выступил категорически против «Объективизации ребенка и его представления как товара». Несколько дней спустя он заявил, что весь этот сектор стал «неконтролируемым».
В конце концов Соня и Кристоф решили отправиться в Киев. Организованная украинским агентством авантюра достойна фильма о Бонде (счет составил 2 000 евро): вылет из Руасси в Минск, пересечение границы пешком, поездка на машине в Киев 15 мая. После обязательного двухнедельного карантина их все же приняли в клинике. В BioTexCom им предложили заснять воссоединение с сыном и сказать несколько теплых слов об учреждении за 2 000 евро. Кристоф и Соня с отвращением отказались. Теперь ребенок у них дома в Тулузе. Но, как говорится, осадок остался.
Сокрушительные санкции
Немецкое издание Handelsblatt опубликовало возмущенную статью двух депутатов бундестага Тимона Гриммельса и Маркуса Тенса об угрозах суверенитету Европы со стороны США. Речь идет о санкциях США против «Северного потока — 2». На днях в Конгресс США была внесен законопроект от группы сенаторов под названием «Закон о защите европейской энергетической безопасности». В законе использована военная риторика и предполагаются «немедленные и сокрушительные американские санкции против всех, кто каким-либо образом связан со строительством газопровода».
Это значит, что если законопроект будет одобрен, принятые в декабре 2019 года американским Конгрессом санкции, которые до сих пор были направлены прежде всего против судов-трубоукладчиков, значительно ужесточатся и распространятся на все компаний, участвующие в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании газопровода. В этом случае под санкции подпадут более 120 компаний из 12 европейских стран. Даже немецкие государственные органы и должностные лица могут стать их мишенями.
«Этот законопроект, — пишут депутаты бундестага, — способен надолго осложнить экономические связи между Европой и США».
Формально Трамп опасается двух вещей: попадания Европы в энергетическую зависимость от России и проигрыша Украины, которая кормится пошлинами от газового транзита. Однако ни тот ни другой аргументы, как считают авторы статьи, не состоятельны. В последние годы Европа значительно диверсифицировала импорт газа, а Украина при активном содействии Германии в конце прошлого года подписала договор с Россией о транзите. Действия Трампа кажутся особенно странными, если учесть, что США сами ежемесячно импортируют 20 млн баррелей нефти из России. Больше нефти США получают только из Канады.
По мнению депутатов, «предвыборный слоган Трампа «Америка прежде всего» должен теперь работать и в энергетической политике». В последние годы США стали одними из самых крупных производителей нефти и газа в мире. И свой сжиженный фрекинговый газ они собираются продавать в Европу. «В новой американской доктрине «энергетического доминирования» заключена истинная причина новой санкционной атаки, и речь тут идет вовсе не об энергетической безопасности Европы, — пишут авторы, — Цель новых санкций — повысить сбыт американского фрекингового газа и избавиться от России как конкурента, предлагающей газ по более низким ценам. «Газ свободы вместо газа из трубопровода» — так сейчас принято говорить в США».
Депутаты резонной усматривают в новом пакете экстерриториальных санкций со стороны США «нарушение международного права и прежде всего покушение на суверенитет Европы». Этому агрессивному выпаду необходимо противодействовать, уверены немецкие политики. «Мы убеждены: время дипломатической сдержанности прошло, — пишут немецкие депутаты, — Для защиты европейских интересов правительство ФРГ и Европейский союз должны ввести меры противодействия и подумать о введении ответных санкций, например, против американского сланцевого газа. Только когда возникнет реальная опасность введения серьезных ответных санкций, появится реальный шанс уладить конфликт: Дональд Трамп понимает только такой язык».
Германия во главе
Издание Русская Германия посвятило статью тому факту, что с 1 июля Германия возглавит Совет Европейского союза. Наряду с Европарламентом это один из двух законодательных органов ЕС и один из семи его институтов. Совет считается собранием министров Евросоюза: в него входят по одному министру от каждого из правительств государств-членов сообщества.
Председательство в Совете раз в полгода переходит от одного государства к другому: Германия возглавит Совет Европейского союза в 13-й раз. Последний раз Берлин правил в Европе с января по июнь 2007 года. Сейчас он сменит на этом посту Хорватию.
«Страна, председательствующая в Совете, принимает на себя функции посредника, и должна действовать в интересах всех его членов, а не отстаивать собственные, — пишет издание, — Кроме того, государство-председатель в ходе полугодового правления задает общие для всех участников Совета тенденции политических дискуссий».
Девизом председательства Германии в Совете ЕС станет фраза «Совместными усилиями: снова сделаем Европу сильной». Канцлер Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением, в котором обрисовала главную цель ближайших месяцев — успешный вывод континента из постпандемического кризиса. «С одной стороны, нам предстоит справиться с последствиями кризиса, с другой — продолжать думать о будущем, делая Европу сильнее, — отметила Меркель. — Мы принимаем на себя ответственность за судьбу сообщества в наиболее сложный период в его истории. Пандемия показала: наша Европа ранима. По этой причине сплоченность и солидарность играют сейчас особенно важную роль». С точки зрения канцлера, в противостоянии кризису нельзя руководствоваться национальными интересами в ущерб общеевропейским.
Сейчас, по словам канцлера, приходит время значительных реформ. То, каким образом Европа преодолеет кризис, будет долгое время сказываться на благополучии граждан континента и его роли в мире. «Создание запланированного ФРГ и Францией, а затем и Еврокомиссией многомиллиардного фонда для противостояния последствиям кризиса Ангела Меркель считает важным средством борьбы с размежеванием и радикализмом на континенте, — пишет издание, — «Не будем наивными: антидемократические силы, радикальные, авторитарные движения только и ждут экономических проблем, чтобы использовать их в собственных политических целях». Канцлер ФРГ рассчитывает, что председательство Берлина в Совете ЕС позволит быстро достичь единства в вопросах финансирования фонда и его первостепенных задач».