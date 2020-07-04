Украинское суррогатное материнство так поразило западных журналистов, что теперь это любимый сюжет, обеспечивающий кликабельность. Под этот медийный шумок США решили пойти ва-банк и решили лично охранять энергетическую безопасность Европа. Европа в недоумении – похоже США хочет сделать из нее дурочку

Дети на вынос

Французское издание Le Monde посвятило статью душераздирающей истории семьи Кристофа и Сони из Тулузы, которые воспользовались услугой суррогатного материнства на Украине. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Надо сказать, что репродуктивные технологии были разрешены на Украине в 2002 году. Услугой могут воспользоваться гетеросексуальные пары, которые могут подтвердить свое бесплодие. После того, как в 2015 году Индия и Таиланд решили сделать такие услуги доступными только для собственных граждан, Украина стала магнитом для бездетных пар во всем мире. Однако четкого законодательства в этой сфере нет, и суррогатное материнство стало криминализованным бизнесом.

На Украине дело поставлено с размахом. Нет никакой официальной статистики, но специалисты говорят о подписании порядка 3 000 — 3 500 договоров в год между родителями и украинскими клиниками (их около полусотни). Заказ ребенка стоит в среднем от 40 000 до 60 000 евро, из них 15 000 (50 среднестатистических украинских зарплат) получает сама суррогатная мать.

Для семьи Кристофа и Сони эта эпопея началась в марте 2019 года, когда супруги передали клинике BioTexCom свои замороженные половые клетки. В отличие от США и Канады, на Украине пара не выбирает женщину, которая должна выносить ребенка, и контакт с будущими родителями ведется строго удаленно. Суррогатная мать ждала близнецов, но после 4,5 месяцев беременность пришлось прервать по соображениям «здоровья суррогатном матери», как уточнили в BioTexCom.

Положение суррогатных матерей на Украине законодательно не урегулировано, да и вообще вся деятельность клиник находится в серой зоне. Кристоф и Соня были смущены методами работы BioTexCom, которые иногда не отличались прозрачностью. Сама клиника принадлежит инженеру Альберту Точиловскому, который ранее занимался ночными клубами в Молдавии. Его имя было замешано в делах по уклонению от уплаты налогов и контрабанде людей. Не все было гладко и с его начинанием в сфере суррогатного материнства. Одна итальянская пара, заказавшая у Точиловского ребенка, обнаружила, что у младенца нет генетических следов родителей. Ребенок в результате был возвращен на Украину.

Когда началась пандемия, Кристоф и Соня оказались отрезаны от собственного ребенка на Украине. В конце апреля BioTexCom выпустила видео, на котором зрителям показали четыре десятка плачущих младенцев в прозрачных колыбелях в гостиной большого отеля, за которыми ухаживали профессиональные кормилицы. 14 мая уполномоченный президента Украина по правам ребенка Николай Кулеба выступил категорически против «Объективизации ребенка и его представления как товара». Несколько дней спустя он заявил, что весь этот сектор стал «неконтролируемым». Скандалы с суррогатным материнством на Украине: родителям отдают чужих детей © REUTERS, Gleb Garanich

В конце концов Соня и Кристоф решили отправиться в Киев. Организованная украинским агентством авантюра достойна фильма о Бонде (счет составил 2 000 евро): вылет из Руасси в Минск, пересечение границы пешком, поездка на машине в Киев 15 мая. После обязательного двухнедельного карантина их все же приняли в клинике. В BioTexCom им предложили заснять воссоединение с сыном и сказать несколько теплых слов об учреждении за 2 000 евро. Кристоф и Соня с отвращением отказались. Теперь ребенок у них дома в Тулузе. Но, как говорится, осадок остался.

Сокрушительные санкции

Немецкое издание Handelsblatt опубликовало возмущенную статью двух депутатов бундестага Тимона Гриммельса и Маркуса Тенса об угрозах суверенитету Европы со стороны США. Речь идет о санкциях США против «Северного потока — 2». На днях в Конгресс США была внесен законопроект от группы сенаторов под названием «Закон о защите европейской энергетической безопасности». В законе использована военная риторика и предполагаются «немедленные и сокрушительные американские санкции против всех, кто каким-либо образом связан со строительством газопровода».

Это значит, что если законопроект будет одобрен, принятые в декабре 2019 года американским Конгрессом санкции, которые до сих пор были направлены прежде всего против судов-трубоукладчиков, значительно ужесточатся и распространятся на все компаний, участвующие в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании газопровода. В этом случае под санкции подпадут более 120 компаний из 12 европейских стран. Даже немецкие государственные органы и должностные лица могут стать их мишенями.

«Этот законопроект, — пишут депутаты бундестага, — способен надолго осложнить экономические связи между Европой и США».

Формально Трамп опасается двух вещей: попадания Европы в энергетическую зависимость от России и проигрыша Украины, которая кормится пошлинами от газового транзита. Однако ни тот ни другой аргументы, как считают авторы статьи, не состоятельны. В последние годы Европа значительно диверсифицировала импорт газа, а Украина при активном содействии Германии в конце прошлого года подписала договор с Россией о транзите. Действия Трампа кажутся особенно странными, если учесть, что США сами ежемесячно импортируют 20 млн баррелей нефти из России. Больше нефти США получают только из Канады. Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

По мнению депутатов, «предвыборный слоган Трампа «Америка прежде всего» должен теперь работать и в энергетической политике». В последние годы США стали одними из самых крупных производителей нефти и газа в мире. И свой сжиженный фрекинговый газ они собираются продавать в Европу. «В новой американской доктрине «энергетического доминирования» заключена истинная причина новой санкционной атаки, и речь тут идет вовсе не об энергетической безопасности Европы, — пишут авторы, — Цель новых санкций — повысить сбыт американского фрекингового газа и избавиться от России как конкурента, предлагающей газ по более низким ценам. «Газ свободы вместо газа из трубопровода» — так сейчас принято говорить в США».

Депутаты резонной усматривают в новом пакете экстерриториальных санкций со стороны США «нарушение международного права и прежде всего покушение на суверенитет Европы». Этому агрессивному выпаду необходимо противодействовать, уверены немецкие политики. «Мы убеждены: время дипломатической сдержанности прошло, — пишут немецкие депутаты, — Для защиты европейских интересов правительство ФРГ и Европейский союз должны ввести меры противодействия и подумать о введении ответных санкций, например, против американского сланцевого газа. Только когда возникнет реальная опасность введения серьезных ответных санкций, появится реальный шанс уладить конфликт: Дональд Трамп понимает только такой язык».

Германия во главе

Издание Русская Германия посвятило статью тому факту, что с 1 июля Германия возглавит Совет Европейского союза. Наряду с Европарламентом это один из двух законодательных органов ЕС и один из семи его институтов. Совет считается собранием министров Евросоюза: в него входят по одному министру от каждого из правительств государств-членов сообщества.

Председательство в Совете раз в полгода переходит от одного государства к другому: Германия возглавит Совет Европейского союза в 13-й раз. Последний раз Берлин правил в Европе с января по июнь 2007 года. Сейчас он сменит на этом посту Хорватию.

«Страна, председательствующая в Совете, принимает на себя функции посредника, и должна действовать в интересах всех его членов, а не отстаивать собственные, — пишет издание, — Кроме того, государство-председатель в ходе полугодового правления задает общие для всех участников Совета тенденции политических дискуссий». Бунт на европейском корабле: Берлин начинает войну с Вашингтоном из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Девизом председательства Германии в Совете ЕС станет фраза «Совместными усилиями: снова сделаем Европу сильной». Канцлер Ангела Меркель выступила с правительственным заявлением, в котором обрисовала главную цель ближайших месяцев — успешный вывод континента из постпандемического кризиса. «С одной стороны, нам предстоит справиться с последствиями кризиса, с другой — продолжать думать о будущем, делая Европу сильнее, — отметила Меркель. — Мы принимаем на себя ответственность за судьбу сообщества в наиболее сложный период в его истории. Пандемия показала: наша Европа ранима. По этой причине сплоченность и солидарность играют сейчас особенно важную роль». С точки зрения канцлера, в противостоянии кризису нельзя руководствоваться национальными интересами в ущерб общеевропейским.

Сейчас, по словам канцлера, приходит время значительных реформ. То, каким образом Европа преодолеет кризис, будет долгое время сказываться на благополучии граждан континента и его роли в мире. «Создание запланированного ФРГ и Францией, а затем и Еврокомиссией многомиллиардного фонда для противостояния последствиям кризиса Ангела Меркель считает важным средством борьбы с размежеванием и радикализмом на континенте, — пишет издание, — «Не будем наивными: антидемократические силы, радикальные, авторитарные движения только и ждут экономических проблем, чтобы использовать их в собственных политических целях». Канцлер ФРГ рассчитывает, что председательство Берлина в Совете ЕС позволит быстро достичь единства в вопросах финансирования фонда и его первостепенных задач».