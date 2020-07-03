Власть затеяла опасную игру с националистами и может оказаться у них в заложниках, Порошенко пытается улучшить свои позиции приглашением Турчинова, а отставка главы Нацбанка вряд ли изменит ситуацию с внешним управлением

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Аваков пугает, а Зеленский уже не боится

В четверг, 2 июля, в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», который, по сути, призывал власти развернуть репрессии против ряда политических партий. Среди прочего радикалы требовали запретить «ватные» партии — «Оппозиционную платформу — «За жизнь» и «Партию Шария».

Акция была попыткой запугивания ненационалистически настроенных граждан Украины. Однако никакой реакции от властей предсказуемо не было.

«Национальный корпус» вводят в бой © AP, Efrem Lukatsky Кость Бондаренко. Обычно, если происходит какой-то митинг, начинаются пробки, проблемы с движением и так далее, но здесь ничего такого не произошло, пояснил эксперт.

Говоря о роли министра внутренних дел Авакова, которому приписывают влияние на радикалов, Бондаренко отметил: Аваков устал использовать один и тот же приём.

«Когда они [радикалы] пугают Зеленского, а он выводит полицию, которая наводит порядок. Во-первых, это дорогостоящие действия, то есть тратить сегодня деньги на такие мероприятия Аваков вряд ли будет, во-вторых, есть данные, что Аваков рассорился с «Нацкорпусом» или «Нацкорпус» с Аваковым, в-третьих, уже и Зеленский перестал бояться», — заявил политолог.

Порошенко «съел» радикалов

Марш по Киеву — это желание «Нацкорпуса» каким-то образом найти свое место на политической карте Украины. У них есть силовой ресурс, они контролируют улицу, но их рейтинг составляет всего 2%, объяснил замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. Кирилл Молчанов: Турчинову стало скучно на политической пенсии, и он вернулся к Порошенко © Facebook, Денис Жарких

«Причём не только у них, а у всех суммарно: у «Правого сектора» (запрещен в РФ), у «Свободы» и у всех правых. Они пребывают в электоральном маргинесе и не поддерживаются украинским общество, несмотря на их силу и потуги что-либо сделать», — сообщил эксперт.

Электорально радикалов «съел» Пётр Порошенко, подчёркивает Молчанов: пятый президент стал главным националистом и национал-патриотом. Политолог также прогнозирует, что в преддверии местных выборов Нацкорпус будет предпринимать какие-то действия, чтобы завести людей хотя бы в базовых для себя регионах, «но, честно говоря, перспективы у них минимальны».

Опасная игра Зеленского с националистами

Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов видит в действиях радикалов определённое подыгрывание власти. Он напоминает, что главные нападения были направлены на «Партию Шария», которая имеет проходной рейтинг в крупных городах.

«Но дело в том, что эта партия частично работает на электорате Зеленского. И то, что эти действия направлены против неё в отсутствие внятной реакции со стороны власти, показывает, что они хотят быть полезными Зеленскому», — считает эксперт.

При этом, добавляет Попов, президент может стать заложником радикалов.

«Это все очень тревожно в преддверии местных выборов, где будет масса участников. Может начаться эскалация насилия против потенциальных кандидатов. Таких вещей до сих пор не было», — заявил политолог. Уличная война продолжается: марш националистов против Шария и ОПЗЖ в Киеве © Скриншот с видео Украина.ру

Фарс в суде как форма защиты Порошенко

Уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко скорее напоминает фарс, нежели серьёзную попытку разобраться в законности или незаконности ряда эпизодов его деятельности на посту главы государства.

В среду, 1 июля, суд по избранию Порошенко меры пресечения по одному из дел никакой меры так и не избрал. Решение этого вопроса перенесено на 8 июля.

Кроме этого, на неделе стало известно, что бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов стал членом партии «Европейская солидарность» Порошенко. Также он возглавит штаб Порошенко на выборах.

При рейтинге в 13% готовиться к возвращению во власть смешно, говорит Кость Бондаренко, имея в виду уровень поддержки Порошенко. В его ситуации превращение судебного процесса в фарс — это форма защиты, уверен политолог.

В то же время, пришедший в партию Порошенко Турчинов сам хочет получить какую-то политическую крышу, потому что понимает, что рано или поздно им заинтересуются правоохранительные органы: одно дело, когда он просто Турчинов, а другое — когда член какой-то политической команды, отмечает Бондаренко.

«Партии Порошенко действительно не хватало хорошего кадровика. А он [Турчинов] при всех своих качествах является хорошим организатором», — пояснил эксперт. Кость Бондаренко: Аваков устал использовать радикалов, а Зеленский перестал их бояться © РИА Новости, Нина Зотина

«Старые товарищи под одним козырьком» и невозможность нового Майдана

Турчинову скучно сидеть на политической пенсии. Он решил вернуться к своему партнеру, с которым они пять лет работали, считает Кирилл Молчанов. Он тоже называет Турчинова «неплохим управленцем» в плане администрирования партийных проектов: «думаю, он может немного добавить для Порошенко в связи с местными выборами и улучшить партийные показатели на местах».

«Но мы видим определенную смену ультраправого электората, а вместе с ней — смену элит. Я думаю, что это уже будет один электоральный проект. Не будет уже деления на БПП и «Народный фронт».

Сейчас всё будет крутиться вокруг Петра Порошенко. Я не удивлюсь, если там Яценюк еще появится. Все старые товарищи будут собираться под одним козырьком», — прогнозирует политолог. Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

В плане перспектив Порошенко на местных выборах приход Турчинова полезен, уверен Алексей Попов. При этом никакого нового Майдана, организованного Порошенко и Турчиновым, не будет, считает политолог.

«Мы видим, насколько непопулярен Порошенко. Превращение акций против Зеленского в акции в поддержку Порошенко только увеличат популярность Зеленского.

Мы видим, что общество на 50% поддерживает даже те уголовные дела против Порошенко, которые лично я считаю достаточно натянутыми», — пояснил эксперт.

Уход главы Нацбанка: решать будет МВФ

В среду, 1 июля, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку и предостерёг руководство страны от давления на НБУ. В пятницу, 3 июля, Рада уволила Смолия.

Впрочем, вряд ли что-то существенно изменится с уходом Смолия, считает Кость Бондаренко, поскольку Украина не является независимым государством в своей монетарной и финансовой политике.

«Финансовая политика управляется через Международный валютный фонд. Соответственно, в данной ситуации можно говорить о замене одной команды на другую, которая вряд ли будет менять что-либо основательно в Нацбанке», — отметил политолог. Нацбанк без головы. Что означает и к чему приведёт отставка Смолия © Julia Berezovska/ Press office NBU

На Смолия давно давил Зеленский, потому что хотел убрать оттуда всех птенцов, засевших еще во времена Порошенко. Смолий оказался человеком не волевым и быстро сдался, пояснил Кирилл Молчанов.

«Но это не означает, что его место не займёт такой же человек из группы Сороса, ориентированный на западных кредиторов и МВФ. Отставка сама по себе ничего не означает. Имеет значение только то, кто придет ему на смену.

Если этот человек будет таким же, как Смолий, и будет представлять внешнее управление, то это смена шила на мыло. А если это будет хотя бы представитель национальной банковской системы или человек Зеленского, тогда действительно возможны какие-то изменения в монетарной политике», — заявил эксперт.

Руководители Нацбанка никогда прежде не делали подобных жестов, говорит Алексей Попов.

«Этот глава Нацбанка устраивал МВФ, и в случае его отставки возникнет фактор Коломойского, учитывая связь Смолия с Гонтаревой. Пойдут разговоры, что Зеленский снова стал человеком Коломойского и что Коломойский снова будет увеличивать свое влияние», — пояснил политолог.