Белоруссия празднует День независимости. Сегодня выходной и торжественный день. Улицы чисты и нарядны, местное начальство озабочено оптичиванием мероприятий и очень волнуется, чтобы как бы чего не вышло

В этом году на празднике сошлось несколько важных, знаковых событий: коронавирус и закрытые границы с Россией, выборы президента и связанные с ними попытки атак на действующую с 1994 года власть. Да и сама власть в этом году переживает некоторое раздвоение личности. Над пропастью во Ржеве. Точка невозврата Союзного государства Россия-Белоруссия не пройдена © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Право выбора

Дело в том, что до 1996 года День независимости, как и в других бывших республиках СССР, праздновали в привязке к событиям начала 90-х. В РБ торжества пытались насадить 27 июля, когда подписали Декларацию о государственном суверенитете. Это случилось в 1990 году и было продолжением «парада суверенитетов», начатом Россией в виде РСФСР.

Ельцин подал пример, которому последовали все. И белорусы тоже. СССР в результате распался, распад этот исторически совершился именно в Белорусской ССР, где заключили Беловежские соглашения. Но медовый месяц «перестройщиков» не затянулся надолго. В отличие от всех остальных постсоветских республик, Белоруссия пошла вперед своим собственным путем, который очень напоминал движение назад.

Приход к власти Александра Лукашенко в 1994 году сам по себе не предвещал ничего дурного для «демократов» и «общечеловеков». Но вслед за президентскими выборами последовал референдум 1996 года, который зачистил под ноль все завоевания «Перестройки». В том числе дату празднования Дня независимости. Было из чего выбирать, потому что дат, которые можно было бы назначить отправной точкой белорусской государственности, много, в том числе Новый год, когда впервые была провозглашена Советская Белоруссия (это было в Гражданскую войну).

Есть и «свядомая» дата, она вполне справедлива — 25 марта, когда в ту же Гражданскую один из революционных клубов в оккупированном немцами Минске провозгласил какую-то бумажку Декларацией независимости.

Выбор народа

Но Лукашенко не взял ни то, ни другое. Он сыграл на реваншистских настроениях абсолютного большинства населения тогдашней республики. Они выражались в крайнем возмущении тем, что выразил классик: «ты вчера был хозяин империи, а теперь сирота».

Все, кто воодушевился перспективой собственной незалежности в 1991 году, в 1992-м поняли, что совершили крупную ошибку. И все начало 90-х были силы, которые очень хотели это если не исправить, то кое-что хотя бы отыграть назад. Особенно сильны такие настроения были в промышленных районах СССР, продуктах плановой экономики, которые в учебниках экономической географии именовались ТПК — территориально-производственные комплексы.

Молодежь уже и не знает, а ведь это многое объясняет в процессах, которые происходят в нашей стране по сей день. БССР составляла отдельный ТПК. Из местечкового края, захолустья Польши, а затем и России, покрытого полудикими селами и столь же первобытными еврейскими местечками, Белоруссия благодаря революции и после Великой Отечественной превратилась в чисто промышленный край, населенный образованным населением, квалифицированными рабочими и грамотными ИТР. На этой базе возвышалась величественная надстройка из науки и культуры. Война закончилась, не начавшись. Лукашенко продолжает и выигрывает © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Все это на глазах местных жителей рухнуло. На место обеспеченной и осмысленной жизни пришло ощущение брошенности, отчаяние и безнадега. Люди не понимали, ради чего это все случилось. Так появился запрос на Лукашенко.

Он не мог не явиться — и он явился. Как один из символов этой «контрреволюции» — смена точки отсчета государственно-исторической системы координат. 3 июля стало Днем независимости, потому что приход Лукашенко был возвращением «наших» в поруганный, оккупированный Минск, как это случилось в 1944 году. Тогда Сталин и командующий партизанской армией Пантелеймон Пономаренко решили, что в параде Победы на улицах разрушенной столицы должны пройти не военные, а партизаны.

Вот в чем сакральный смысл 3 июля, почему именно на эту дату Лукашенко сделал упор. В этот день на улицы белорусских городов и сел как бы возвращается наша армия. Свои.

Триумф Лукашенко

Лукашенко называет себя «советским человеком». Кто жил в СССР и помнит эту великую страну, понимает, что так оно и есть. В первые годы этот постсоветский президент делал очень много, чтобы вернуть свою большую страну или хотя бы максимально приблизить к этой мечте современные ему реалии. В чем-то современники его понимали, в чем-то нет. Но мечта так и осталась мечтой, хотя президент, заслуживший в народе почетный титул Бацька, сделал все, чтобы сохранить хотя бы в своей стране все лучшее, что было в Советском Союзе. И любой, кто побывал в РБ, может подтвердить, что социальная составляющая белорусского государства максимально напоминает СССР.

Сохранены советские предприятия, рабочие места на них, плановая экономика, бесплатная медицина. Кое-где схожесть поражает: как и в БССР, в РБ все почти что тридцать лет пытались сделать труд обязательным. Были неоднократные попытки ввести ответственность за «тунеядство», в том числе уголовную.

Прекрасно работающая инфраструктура, бесплатное образование, отличные дороги, чистые улицы городов и деревень — все это туристы из других постсоветских стран называют панибратски-нежно: «скромным обаянием совка». В хорошем смысле. И не даром авторитет Лукашенко у народов постсоветских стран порой выше, чем у действующих национальных политиков.

Самый яркий пример — Украина. Каких бы проходимцев ни выносила мутная волна очередного «Майдана» на самую вершину киевского дна, какими бы ни были имя и фамилия очередного президента Украины, в каком бы числовом значении ни исчислялся его рейтинг, неизменно только одно: президент Белоруссии Александр Лукашенко является для украинцев самым популярным иностранным политиком.

Лишь на короткое время эта картина изменилась в 2019 году, когда впервые в истории совершилось событие невиданное: на выборах президента победил актёр и комик Владимир Зеленский. Он только и смог перебить рейтинг Лукашенко на Украине. Но очень ненадолго — всего на три месяца. А сегодня Лукашенко снова на острие симпатий простых украинцев, и вряд ли кто-нибудь сможет бросить ему вызов. Москитная атака на президента. Лукашенко о заговоре, фейках и телеграм-каналах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Немного дегтя

Если все это так, что же значат поздравительные слова Лукашенко, сказанные в пятницу 3 июля 2020 года? Глава государства, который с 1994 года не менялся, который до сих пор публично называет себя «советским человеком», говорил о «самостийности». Лукашенко намекнул, что государственному суверенитету «незалежной» Белоруссии угрожают таинственные силы из-за границы.

«Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси», — пообещал Лукашенко.

Да кто же эти супостаты? Увы, реальность сегодняшнего дня в том, что на нынешних выборах, которые протекают в общем-то предсказуемо и спокойно, в риторике Лукашенко стало слишком много «независимости» и, что особо настораживает, — «самостийности». Порой столько, что президенту начинают не по-доброму завидовать профессиональные «змагары» и «литвины».

В последние недели в речах Лукашенко стало как-то непривычно душно от карт с историческими государственными границами. Комментариев с указкой по динамике изменений этих границ. Рассказов о «своих» и «чужих» войнах. Намеков на то, что Белоруссия и ее народ были кем-то «угнетаемы». И еще много других тревожных тенденций в риторике, совсем не свойственной «советскому человеку».

Это всего лишь выжимка наблюдений, а не серьезный анализ идеологических течений. Абсолютно все это видят и связывают, безусловно, с выборами. Разгадка проста: в последние два года случилось много событий, связанных с Россией. Эти отношения нельзя назвать отличными, а хорошими зачесть этот кейс можно лишь в чисто советском смысле, употребив забытый термин «государственная оценка».

Имеется в виду «тройка», которая в пятибалльной системе оценивания знаний учеников стала чем-то вроде брежневских приписок, натягивающих реальные показатели до уровня тех, на которые можно махнуть рукой и не думать о последствиях. Термин «госоценка», она же «слабенькая троечка», значил, что ученик заслуживает твердый «кол», словом — что с него взять? Жизнь все расставит на свои места.

И вот, возвращаясь к оценке российско-белорусского союза, лучше слов и аллегорий и не придумать. И именно из этой «слабенькой троечки» и вытекают нотки «свядомости» и «вышиватности» в речах нашего безусловного, хотя и противоречивого, героя. Все это экстраполируется и на государство «Республика Беларусь». Такова жизнь. Таковы реалии.

Не будем о грустном!

День независимости Белоруссии в 2020 году празднуется со всеми вышеперечисленными признаками. Пир во время коронавируса. На иллюминированных улицах много крепких, коротко стриженных людей с твердым взглядом, чистыми руками и горячим сердцем. Общественные места ждут гостей (в РБ не было карантина), но в летнем воздухе как бы носится дух усиленного варианта несения службы, о котором сообщил пресс-центр МВД.

«Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — возглашает этот необоримый дух, который напоминает о терпении и твердости. Никто не возражает: а когда было легко? «Помогу, лет через пять». Арест соперника Лукашенко и протесты в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko

Впрочем, Лукашенко не был бы самим собой, если бы, всласть наговорившись о «незалежнасци», не съехал бы под занавес в свою природную риторику: «Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны — ждите беду».

Знакомые, нормальные слова. Так что не будем омрачать себе праздник — всё будет хорошо!