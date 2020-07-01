Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов стал членом партии «Европейская солидарность». По мнению некоторых это может означать подготовку команды Петра Порошенко к перевороту, который случится осенью

Во вторник 30 июня бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, после госпереворота в 2014 году исполнявший обязанности президента страны, заявил, что возглавляет штаб партии «Европейская солидарность». Путём Порошенко. Как политика Зеленского обваливает его рейтинги © пресс-служба президента Украины

«Украине необходима мирная перезагрузка власти <…> Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но, чтобы помочь объединению процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская солидарность», — написал Турчинов в Facebook.

Он пояснил, что ему больно наблюдать за тем, как страна приближается к социально-экономической катастрофе, а национальная безопасность и оборона становятся далеко не первым приоритетом государства, что, уверен Турчинов, «в условиях войны недопустимо».

«Пятая колонна Кремля подняла голову, нахально усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику государства. Дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, рушат управленческую вертикаль, ведут к хаосу и дестабилизации», — заявил он, отметив среди бед и «заказные дела и политические преследования оппонентов».

Переход Турчинова в "Европейскую солидарность", считающегося одним из ястребов в украинской политике, может означать подготовку очередного государственного переворота, уверены некоторые украинцы.

Тревожная осень

Telegram-канал украинского издания «Страна» указывает: переход Турчинова в «Европейскую солидарность» может означать подготовку государственного переворота.

«Если мыслить категориями Майданов (а Турчинов именно этими категориями и мыслит), то это знак того, что вся их компания готовится к организации бунта осенью, чтоб снести Зеленского. Запад (а точнее «соросята») будет использовать этот накат, чтоб поставить Зеленского под свой полный контроль. Чтоб без самодеятельности, которую он проявил в марте, отправив в отставку Гончарука и Рябошапку, а потом и Нефедова», — отмечается в этой публикации.

То, что осень будет очень непростым для Украины сезоном, заявляли и некоторые украинские политологи. При этом часть их них откровенно паниковала.

«В верхах уже все поняли и приступили к последней фазе, которая выступает стартером неопределенного будущего. Теперь оно определено. Фишка в том, что когда верхи начинают все понимать, они начинаю грабить по полному беспределу <…> Верхи уже все знают — они скирдуют как в последний день ибо с сентября в стране нет денег вообще. Бюджет это просто бумажка о намерениях. Они готовятся бежать. Забудьте о выборах. Есть кандидаты — зарабатывайте на них, сколько сможете унести… Есть идиоты — снимайте капусту и выводите! Осенью будет совершено иная повестка дня», — написал, к примеру, у себя в Facebook бывший помощник украинского омбудсмена, политолог Михаил Чаплыга.

В этой записи он признался, что постарается вывезти свою семью из Украины. Сам же Чаплыга не намерен сдаваться, а хочет побороться за будущее Украины. Возвращение кровавого пастора. Турчинов возглавил штаб партии Порошенко © пресс-служба партии "Народный фронт"

Такие настроения можно посчитать излишне алармистскими, однако свежие соцопросы показывают: люди недовольны властью. Как продемонстрировало исследование Киевского международного института социологии за июнь, впервые в этом году количество тех, кто не одобряет действия президента Владимира Зеленского превысило количество тех, кто одобряет его действия. Последние составляют всего 38% от всех опрошенных. И эти 38% наверняка могут превратиться в 37% в ближайшее время.

Это уже породило злую шутку: «От 73 до 37». Дело в том, что именно с результатом в 73,22% голосов Зеленский победил во втором туре президентских выборов в 2019 году.

При этом 63% украинцев считают, что страна (в первую очередь это означает власть) не справилась с эпидемией COVID-19, и количество инфицированных в ближайшее время будет расти. Лишь на 1% меньше опрошенных не одобряет действия Верховной Рады. Действия правительства не одобряют 59% украинцев.

Налицо — предпосылки сильного политического кризиса, которым и могут воспользоваться враги Зеленского. Но даже если госпереворота и не случится, президенту и его политсиле будет очень нелегко.

В ожидании горячей борьбы

Сам Турчинов в своей записи от 30 июня указал на свое негативное отношение к возможным социальным потрясениям. «Был невменяем, устраивал истерики». Турчинов рассказал, как Янукович хотел его повесить на Крещатике © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В ΧΧΙ столетии Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация являются крайне опасными», — написал он.

В случае, если Турчинов не хитрит, его приход в «Европейскую солидарность» все равно не сулит Зеленскому ничего хорошего.

«Турчинов заявил, что возглавил предвыборный штаб «Европейской солидарности» Порошенко. Учитывая менеджерские способности Турчинова и его тесную связь с Аваковым, становится ясно: под Порошенко на местные выборы (и потенциальные досрочные парламентские) собираются подтянуть весь антизеленский электорат Западной и Центральной Украины», — прокомментировал кадровое приобретение Порошенко политолог Дмитрий Корнейчук.

При этом среди украинских политиков и политологов у Турчинова слава не только ястреба, но и весьма сильного организатора. Его уход из «Батькивщины» был одной из сильных потерь Юлии Тимошенко.

Кроме того, не надо забывать, что Турчинов как пастор баптитской церкви имеет существенное влияние на несколько десятков тысяч семей баптистов в Украине, а так же по этой линии отличные связи в собратьями по вере в Вашингтоне, где баптистская церковь очень влиятельна.

При этом Турчинов знает себе цену. Как сообщили источники в «Европейской солидарности» Турчинов смог настоять на том, что он будет единолично руководить штабом этой политсилы.

«В управленческих качествах Турчинова сомнений ни у кого нет. Сомнения возникали у него самого. Ведь у Петра Алексеевича заведено как: главным может быть только он сам. Везде и одновременно. Остальные, как когда-то Мостовая написала «удлинители рук». Но с Турчиновым этот номер не пройдёт и они все же договорились, что если он возглавляет штаб, то он им и руководит, Пётр туда не вмешивается», — цитирует свой источник украинская журналистка Ксения Василенко, более известная под псевдонимом Соня Кошкина.

Примечательно, что недавно медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что Офис президента к борьбе с «Партией Шария» привлек бывших «порохоботов», скупив ряд Τelegram-каналов, а также принудив к сотрудничеству некоторые ботофермы. Покой нам только снится. Эксперты о конфликтах в мире и отношениях Россия-Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Но, как показали выборы 2019 года, доминирование в онлайне не принесло Порошенко победу в офлайне. Получается, Зеленский не сделал выводы из кампании 2019 года. А вот Порошенко — сделал. Он решил отдать руководство избирательным штабом другому человеку, несмотря на то, что многие из знакомых пятого президента характеризуют его как контрол-фрика — человека, желающего все держать под своим контролем.

И хотя даже противники Зеленского — та же Василенко-Кошкина — признают, что у Порошенко есть барьер, выше которого он вряд ли прыгнет (как правило таким барьером украинские политологи считают 25% голосов избирателей), это не дает повод Зеленскому для оптимизма. Ведь нижнего барьера нет ни у одной из партий Украины, в том числе и у «Слуги народа». Иными словами от «пробития дна» политсила украинского президента не застрахована. И приближать это фиаско будет в том числе и Турчинов.