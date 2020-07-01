Построить общество, государство, тем более достаточно успешное — долго, сложно, трудоемко. Разрушить? Запросто! О том как это происходит в своей традиционно оригинальной и вместе с тем парадоксальной манере рассуждает политический философ Дмитрий Выдрин

Объясню. Пока даже не существует методичек, как создать процветающую державу.

Все счастливые страны не похожи друг на друга. Зато каждая несчастливая страна похожа на другую. Поэтому здесь-то методик хватает. Самая известная из них — поэтапная технология разрушения власти по Джину Шарпу. Я много писал об этом. Вспоминал и о своих встречах с ним в Бостоне. Сравнивал, в каких местах и весях его рецепты сработали быстрее и разрушительнее. Но я никогда не мог представить, что по его лекалам будут гнобить саму Америку. Партизанская война или противостояние? Что ждёт США в ноябре после выборов президента и Конгресса © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В Штатах всегда были продукты, которые предназначались только для экспорта. Перевороты, беззаконие, хаос с удовольствием и выгодой экспортировались по всему миру. А тут вдруг обратка. Хотя всегда можно найти хоть какое-то утешение. Помните: сын ковбоя, уже понимая, что совершил что- то непоправимое, рассказывает отцу, как поменял в школе свой кольт на часы. Папа утешает: «Зато, сынок, ты теперь засечешь точное время, когда тебе безнаказанно будут бить морду».

Вот и сейчас при взгляде на американские новости утешает только то, что воплощаются в их собственную жизнь именно отечественные ноу-хау. Президент Трамп не обманул — Америка все свое возвращает домой. Не о нем ли пел Владимир Семенович: «Однажды он принес домой такое…».

Но оставим лирику. Америка еще не фатально, но серьезно качается именно потому, что по заветам классика Шарпа и его последователей серьезно подрубили одну из опор государства. Вот об этом и стоит поговорить. Все пособия по свержению строя, низложению правящего режима (что часто тождественно и разрушению государства) начинаются с ликвидации сил правопорядка. И не суть важно, как они называются — полиция, жандармерия, милиция, рейнджеры. Главное — убрать с улиц человека в форме, который, собственно, и олицетворяет закон, порядок, само государство. Тут ничего нового. Как уничтожали когда-то религии через глумление над рясами, так пытаются сегодня сносить целые страны, глумясь над мундирами.

Я вырос на окраине мегаполиса, в босяцком предместье. У нас во дворе постоянно шарились приблатненные, которые искали среди мелюзги «свежую кровь» для своих кодл. Первое испытание было такое: подойти к милиционеру и плюнуть ему на сапог. Кто способен был на этот подвиг, мог потом научиться и «котлы» срезать, и «перо» вставлять в бок терпиле. На этом блатном, по сути, принципе и построены все пособия по свержению законной власти. Это своего рода дорожные карты, рубиконы, чек-пойнты, депо, на каждом из которых преодолевается очередной психологический, моральный, правовой запрет.

Вот и часть самой Америки стала учиться жить не на пособия, а по пособиям. Пособиям переворотов. Причем учиться в ускоренном темпе, мультяшном ритме. Тут новым учителям Америки сильно повезло, поскольку были уже мощные полевые практики. Одна Украина чего стоит. Там десять лет и два майдана понадобилось, чтобы пройти путь от цветов, глумливо вставляемых сисястыми демонстрантками в прорези полицейских щитов, до сжигания мундиров «коктейлями Молотова». От лозунгов «милиция с нами» до публичного истязания слуг правопорядка. В Америке все пошло живее. Хватило трех недель на весь путь. Хотя что пересказывать очевидные вещи. Немного о другом, менее очевидном. Волна беспорядков в США: протесты продолжаются, полицейские увольняются © REUTERS, Ringo Chiu

Раз начали с полиции, замечу следующее. В саму анатомию американского полицейского сообщества здесь заложены минимум два фатальных генетических изъяна. Первый — здесь все как бы понарошку, все просто так. Помните «Брата-2»: «Здесь вообще все просто так, кроме денег…». Понарошку учебные заведения высокопарно называют «полицейскими академиями». На деле там салаги-«окорочка» за считаные недели даже лишнее кило веса не успевают сбросить. Успевают только научиться скороговоркой зачитывать права нарушителю. Понарошку тех же салаг называют «офицерами». Не вкладывая в это слово ни особые профессиональные навыки, ни генетику чести, ни психологические установки. Понарошку или по инерции лучшие подразделения называют «спецназом». Хотя такое впечатление, что там полицейский спецназ закончился монументальной книгой Дэвида Бальдаччи «До последнего», как могильной плитой. Я видел вживую, как у них спецназ штурмовал скользкий от дождя городской крутой газон. Не преодолел ни один. Три тысячи спецназовцев три дня ловили одного раненого чеченского подростка. Тот сдался сам.

Когда-то я читал лекции по философии еще для нашего милицейского спецназа. Да, не ангелы. Но Гегеля не путали с Гоголем. Зачем им Гегель? Не знаю. Но чувствую, что даже краповому берету голова нужна не только колоть кирпичи.

Короче, вечная американская страсть все имитировать, от улыбок до лунных прогулок, вдруг обратилась против страны именно на институциональном уровне полиции. Имитация сильного оргазма для кого-то приятна, но имитация сил правопорядка для всех болезненна. Но еще большей неприятностью стала разорванная вертикаль полицейского управления, процедуры принятия решений, транзита прохождения команд и приказов. Это когда местная власть, которой формально подчиняется полиция, может заблокировать любые команды президента. Либералы, правда, называют это «разделением властей». А по существу это — разрыв власти. Ведь если канализационную трубу разрывает, сантехники не радуются независимости ее обрубков. Страна в тяжёлом кризисе. США теряют глобальное лидерство © REUTERS, Shannon Stapleton

Еще одну технологию по лоботомии полицейских мозгов прямо перенесли из сетевых «примочек». Это так называемые «дипфейки» — глубокое искажение реальности, где подделка почти неотличима от прототипа. Но если против фейсбучных «хомячков» запускается оптическая иллюзия обмана, то против полиции ускоренными темпами фабрикуется филологическая, нарративная. Строится она на доктрине Ролана Барта о том, что человек видит мир не глазами, а словами. Поэтому и внедряется так быстро в правовую среду новый глоссарий, где, например, мародерство и погромы невнятно называются «лутингом» — экспроприацией, насилие — весельем, изнасилование — забавой, а вся заваруха — перестройкой… Шепчет иной коп про себя эти слова, забыв, что его словарь — это устав. И сходит с ума…

Наконец, самое страшное, что может ментально поразить мозг полицейского — это возникновение неподвластных закону и его представителей территорий — «доменов». Милиция Киева сломалась психологически, когда им запретили заходить на майдан. Даже при поступлении сигнала об убийствах или пытках. Полиция Сиэтла сломалось психологически, когда им запретили заходить в шесть центральных восставших кварталов. Даже при поступлении сигнала о вооруженных ограблениях, поджогах и перестрелках на поражение. Была уже попытка, пока, к счастью, неудачная, построить такой «черный домен» в самом Вашингтоне. Побалансировали случайно на самом краю. (Забавно отметить, что хаос и беспредел на черном майдане в столице США фактически совпал по времени с парадом Победы на Красной площади. Бывает и такое.)

Короче, как всегда, всплывают из исторических глубин два вечных вопроса: кто виноват и что делать. Кто виноват, уже понятно. Христофор Колумб. Это ведь он умудрился открыть Америку. И за эту фатальную находку ему и рушат памятники по всей стране. И здесь, кстати, опять пригодились «гаражные» наработки американских вундеркиндов, которые разрабатывались еще для украинского «памятникопада»: как отсечь монументу голову бытовым инструментом, перебить ноги огнем, использовать дорожную технику. В общем, главный виновный уже назначен толпой. Сейчас добавят еще Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта — процесс пошел. Тут все понятно. Но тогда — что делать? Ну, кроме того, чтобы гневно «чирикать» в "Твиттере". Протесты заставили Трампа пересмотреть своё отношение к величию Америки, а Байдена – к женщинам © AP,

Для начала неплохо б начать амбаркацию военной полиции из американских зарубежных баз. Сейчас в мире их почти восьмисот. На многих есть подразделения военной полиции. Это те копы, которые еще не становились на колени. (Разве, что по команде: «Стрельба с колена»). Их психика пока не сломлена, а подготовлены они куда лучше гражданских. Они не знают, что такое «забастовка полицейских», как в Атланте, и не забыли про свою миссию, как многие их коллеги в Нью Йорке или Сиэтле. Четырнадцать их бригад, да еще три отдельных батальона многовато для спокойного времени, но самое то для пресечения беспорядков. Эх, если б еще Рамзана Ахматовича пригласить командующим. Уж он бы спас Америку. Но не будем уходить в фантазии. Хотя, конечно, им придется выбирать — либо оставаться «мировым жандармом», либо навести порядок на своих улицах. Впрочем, об этом была целая вест-пойнтская речь президента. Там он почти подошел к пониманию того, что кроме «военного положения» в стране возможен особый протокол «военно-полицейского положения».

Еще бы немедленную реформу цивильной полиции, которую президент Трамп непозволительно затягивает. Типа, продумывает концептуальную базу. Хотя запрос общества на безопасность уже не просто стучится, а ломится в дверь Америки. Напомню Дональду, что в наше время «реформа» чаще всего означает копирование. В мире столько уже напридумали и испытали, что можно просто списывать готовые рецепты. Это, как я заметил выше, касается беспорядков, когда американская улица тупо копирует украинский Майдан. Но это касается и сил правопорядка, когда можно тиражировать уже проверенные образцы. В мире пока было только три случая успешной нейтрализации уже готовых, отрежиссированных и проплаченных майданов-госпереворотов. Это Россия, Турция, Венгрия. Самую серьезную роль, конечно, по-разному и среди прочих факторов, там сыграли именно силы правопорядка. Их организация, подготовка, слаженность, мотивация. Готов поспорить, что президент Штатов неизбежно обратиться за опытом именно к этим странам. Тем более, что у него особое отношение к лидерам этих стран. Как говаривал Лаврентий Павлович: «Попытка — не пытка».

А пока с горечью читаю книгу уже бывшего, преданного властью, майора полиции из Оклахомы Трэвиса Йейтса «Полицейский лидер: руководство по борьбе с трусами, хаосом и ложью». А ведь посильнее будет, чем «198 методов ненасильственного действия» самого Джина Шарпа! Да, пока в Америке Джина выпустили из бутылки, а Трэвиса туда загнали, хоть он и коп в четвертом поколении. Но он тот еще крепкий орешек. Я бы на него поставил. И его бы поставил. Реформировать полицию.