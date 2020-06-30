Если вы хотите понять, почему одна страна бедная, а другая – богатая, обратите внимание на товарную структуру ее экспорта. Как известно, наибольший рост экономики страны обеспечивает производство и экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью

Например, основательницы ЕС Германия и Франция за счет продукции с высокой добавленной стоимостью являются крупнейшими экономиками в Европе. В Германии сырье составляет лишь 4% от общего объема экспорта, все остальное — продукция с добавленной стоимостью. В первой десятке экспортных позиций Франции сырье составляет чуть более 3%. Коломойскому отказали в пошлинах, МВФ ждёт падения. Главное в экономике Украины 20-26 июня © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Что же происходит с украинским экспортом? Искать в топ-10 товаров на экспорт товары с высокой добавленной стоимостью бесполезно. По итогам января-апреля 2020 года из Украины экспортировали товаров на общую сумму $16,085 млрд. Госстат отчитался, что больше всего в I квартале на внешних рынках Украина продала зерновых (на $3,47 млрд), чёрных металлов (на $2,69 млрд,), жиров и масел животного или растительного происхождения (на $1,99 млрд).

Как следует из данных Минразвития экономики, в 2019 году продукты агропромышленности также занимали топ-3 позиции украинского экспорта. По итогам прошлого года больше всего Украина экспортировала кукурузы — на $5,2 млрд. На втором месте по объёму экспорта — подсолнечное масло, его продали за рубеж на $3,78 млрд. Пшеницы Украина экспортировала на $3,65 млрд, что делает ее третьим товаром украинского экспорта.

На четвёртом месте — окатыши из железной руды ($1,6 млрд), пятое место — концентраты железные ($1,42 млрд), шестое место — железные кабели ($1,32 млрд), седьмое — полуфабрикаты из углеродистой стали, ПВХ или полученные непрерывным литьем ($1,29 млрд).

Восьмое место по объемам украинского экспорта занимает рапс. Его продали на $1,26 млрд, девятое место — соевые бобы (экспортировали на $1,16 млрд в год), а на десятой позиции по экспорту — жмых из подсолнечных семян ($975 млн).

«Пусть вас не пугает сырье в первой десятке. В топ-100 товаров на уровне 10 знаков присутствуют и товары с добавленной стоимостью — и вагоны, и телефонные аппараты, и двигатели», — утешал заместитель министра развития экономики Тарас Качка.

Удивительно, что товары с добавленной стоимостью вообще до сих пор входят в экспортные позиции. Ведь еще в декабре 2013 года бывший президент Польши Лех Валенса рассказал, какое место уготовано Украине в Евросоюзе.

«Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем чтобы она могла прокормить всю Европу», — заявил экс-президент в интервью Die Zeit.

При этом он добавил, что от производства машин украинцам стоит отказаться: «Машины могут производить и в Польше». Возврат кредитов пахнет госизменой. Как Украина обеспечивает процветание США © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Великая аграрная держава»

В условиях как современного глобального экономического кризиса, так и ряда внутренних экономико-политических кризисных явлений, украинская экономика значительно ускорила падение. Прогнозы уровня падения ВВП Украины в нынешнем году продолжают ухудшаться и по данным международных финансовых организаций, и согласно официальным сообщениям украинских органов власти. Предполагается, что пик падения экономики придется на второй-третий кварталы 2020 года, а вероятность перехода ВВП к росту будет не ранее 2021 года.

Как отмечает экономический аналитик Александр Рябоконь, кризис уже отразился на всех без исключения сферах и отраслях экономики Украины. И это очевидно демонстрирует продолжающееся падение промышленного производства, экспортно-импортных операций, потребительских настроений, транспортно-логистической деятельности, сферы услуг и прочего.

«В этом контексте характерным является резкое ускорение падения внешнеторговых операций к началу лета. Объем экспорта-импорта в денежном выражении за январь-май снизился на 10% или на более чем $4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем если экспорт снизился на 7%, то импорт на 13%, что позволило формально существенно снизить показатели отрицательного сальдо внешней торговли более чем в 2 раза.

Практически половину украинского экспорта составили товары продовольственной группы (свыше $9 млрд), где отмечается небольшой рост (2%) вследствие массового экспорта зерновых и масличных культур рекордного урожая прошлого года при относительно стабильных мировых ценах на продовольственное сырьё. В остальных группах позиций украинского экспорта отмечается существенное падение. Например, объемы экспорта продукции металлургии снизились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Рябоконь в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.

В целом, в условиях мирового кризиса, тенденция к увеличению доли сырья и продукции первичной переработки в украинском экспорте значительно усилилась, подчеркнул аналитик. Внешняя торговля упала, Рада отправила «антивирусные» деньги на ремонт дорог. Главное в экономике Украины 13-19 июня © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Экспортное предложение по конкретным позициям товаров сузилось. Вероятно, в статистических показателях первого полугодия данные тенденции будут отражены ещё чётче. Что же касается импорта, то вместе с общим падением спроса и потребления на Украине вследствие экономического кризиса и пандемии, следует отметить роль кризиса на мировых энергетических рынках, что отразилось в падении цен на основные энергетические товары.

Импорт топливно-энергетических товаров на Украину в денежном выражении упал почти на 25% (около $3,5 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сыграли свою роль и накопленные ранее и не использованные в отопительных период запасы природного газа и угля. Однако, с восстановлением мировых рынков нефти и газа, ситуация пойдет в обратном направлении», — отмечает Александр Рябоконь.

Трудовые мигранты — главные инвесторы Украины

Ещё одним существенным фактором финансово-экономической стабильности на Украине являются денежные переводы от трудовых мигрантов. Если в прошлом году, по данным Нацбанка Украины, заробитчане разными каналами перевели на родину $12 млрд, то в 2020-м ожидается снижение объемов денежных переводов до $9-10 млрд.

Более того, поступления от трудовых мигрантов сегодня в разы больше, чем объем прямых инвестиций на Украину. Если переводы от заробитчан по итогу прошлого года составили $12 млрд, то приток прямых иностранных инвестиций — всего $2,5 млрд. В пять раз меньше. Это важный индикатор, который ясно демонстрирует, что страна сбилась с вёрного пути.

За несколько десятилетий украинские правительства постепенно остановили 60% украинской промышленности. Показательный пример — автопром. В 2008 году автопроизводство на Украине генерировало 4% ВВП, сегодня — только 0,01%. Из всех заводов, выпускающих легковые автомобили, на плаву остался только завод «Еврокар», и то — не благодаря, а вопреки. Импортировать автомобили при текущих условиях на 17% дешевле, чем производить. Парадокс, который отображает катастрофическое состояние украинской экономики.

Если значительный чистый отток трудовых мигрантов сохранится, Украина понесет потери. В ситуации, когда рабочая сила сокращается и рост реальной заработной платы опережает рост производительности, рост затрат на рабочую силу и нехватка работников в конце концов станут сдерживающим фактором для инвестиций. К тому же, со временем станет сложно финансировать национальные расходы, такие как пенсии и поддержка инфраструктуры, если все больше украинцев будут работать и платить налоги за рубежом, а не дома.

Для страны со стареющим населением (увеличение среднего возраста из-за увеличения продолжительности жизни и низкой рождаемости) длительная чистая эмиграция людей трудоспособного возраста создаст проблемы в долгосрочной перспективе. «Зелёный меморандум», МВФ дал кредит, Кабмин обещает снизить тарифы. Главное в экономике Украины 5-11 июня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

С протянутой рукой

Еще один канал поступления денег на Украину — международные финансовые организации. Но это точно не заработок: страна берёт деньги хоть и под небольшой процент, но всё-таки в кредит. Ради этих денег государство берёт на себя обязательства проводить крайне непопулярные реформы.

Не стоит забывать, что МВФ представляет коллективную волю и интересы западных стран. Один из их интересов состоит в том, чтобы экономика Украины была менее конкурентоспособна в сравнении с развитыми странами Запада. Поэтому МВФ постоянно настаивает на том, что на Украине не должно быть более низких тарифов на газ и электроэнергию и любые виды ресурсов для промышленности, чем они есть в западных странах.

Также, с точки зрения МВФ, на Украине не должно быть более низких тарифов на коммунальные услуги для населения, потому что эти тарифы в значительной мере определяют цену рабочей силы. Если зарплата оказывается ниже, чем в западных странах, то опять-таки Украина получает конкурентное преимущество — с точки зрения инвестиций.

И еще один неприятный момент сотрудничества с международными финансовыми организациями. Когда в прошлом году МВФ поставил на паузу выделение Украине очередных траншей размером в $2,6 млрд, их пришлось замещать сверхдорогим частным фондированием для прохождения пиковых выплат по госдолгу в мае и сентябре. Суммарно за обслуживание такого замещения кредитов МВФ дорогими частными займами пришлось переплатить примерно $100 млн в год.

«Учитывая тот факт, что глубина экономического кризиса на Украине в реальности будет значительно серьёзнее, чем предполагалось ранее, а выход из него и дальнейшая рецессия предполагается длительным и слабопрогнозируемым при весьма тощей "подушке безопасности" у населения, украинская власть не видит других способов для стабилизации, кроме как в очередной раз обращаться к международным финансовым организациям за кредитованием. Естественно, эти кредиты будут предоставляться, кроме сугубо финансовых условий, под выполнение ряда политических и экономических требований кредиторов», — заключил Александр Рябоконь.