Согласно соцопросам, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского не только упал, но и стал ниже его антирейтинга. Одной из причин этого стало то, что украинцы все меньше понимают, чем нынешний глава государства отличается от предыдущего. Более того, Зеленский форсировал превращение Украины в колонию Запада

В понедельник, 29 июня, Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, которые проводил с 20 по 23 июня. Его итоги свидетельствуют: Зеленский потерял не только популярность, но и преимущество в сторонниках. Погребинский рассказал, как Зеленский сам обрушил свой рейтинг © пресс-служба президента Украины

«Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года. 38% ответили, что одобряют эти действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%), 45% — не одобряют (в мае — 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», — сообщила пресс-служба КМИС.

Иными словами, впервые в этом году количество тех, кто недоволен Зеленским, превысило число тех, кому по душе украинский президент. Для Зеленского это очень плохие новости.

Теряя ядерный электорат

В постсоветских государствах соцопросы нередко демонстрируют тенденцию, которая берет начало еще в Средневековье. Она гласит: «царь хороший, бояре плохие» и выражается в хорошем рейтинге президента при отвратительном рейтинге правительства.

Еще месяц тому назад Украина не была исключением. Тогда действия Зеленского одобряли 47%. В то время как действия правительства — почти вдвое меньше человек — 24%. Неискушенного в социологии наблюдателя результаты июньского опроса привели бы к мысли, что вслед за катастрофическим падением рейтинга президента в июне должен был бы последовать и рост неодобрения действий правительства. Карасев объяснил, как на рейтинг Порошенко повлияет запись его переговоров с Байденом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но этого не случилось. Согласно данным КМИС, действия правительства не одобряют 59% опрошенных. В мае этот показатель составлял 61%. При этом одобряют действия правительства 23% (в мае таких было 24%).

«В сравнении с маем баланс оценок действий правительства почти не изменился», — указывается в сообщении.

Похожие тенденции и с рейтингом Верховной Рады. Ее действия одобряет 21% украинцев (в мае таких было 22%). При этом 62% опрошенных в июне не одобряют действия ВРУ (в мае таких было 65%).

«Опрос КМИС (и не только) демонстрирует электоральный перелом, который наступил для президента в июне — 37% поддерживают его действия, а 45% — нет. Минус 7%. В октябре-ноябре 2019-го поддерживающих президента было около 65%. Особенно интересно то, что количество избирателей полностью поддерживающих президента упало в 2,5 раза: с 25-23% до 10% — это ядро электората. Антирейтинги правительства и парламента — около 60% — возможность аккумулирования негатива снижается», — прокомментировал эти данные украинский политолог Руслан Бортник у себя в Facebook.

При этом он указал на причины и следствия такого падения рейтинга для Зеленского и власти Украины в целом.

«Вот и аукнулись «мир, коррупция, тарифы», а ещё «земельная реформа» и «меморандум с МВФ» (общественное мнение однозначно против). Теперь решения станет сложнее принимать и, тем более, их реализовывать — формируется «критический барьер» — социальный фильтр автоматического критического восприятия действий власти», — отметил эксперт.

Впрочем, у такого падения есть и другие причины.

Не только МВФ

Действительно, деятельность Международного валютного фонда, и в особенности то, как с ним сотрудничает Украина, могли отвратить многих от украинской власти.

Согласно соцопросу КМИС, лишь 24% украинцев считали целесообразным сотрудничество с МВФ и получение новых кредитов. При этом в апреле таких людей было 32%. А вот 61% опрошенных указал, что сегодня лучше не сотрудничать с МВФ и не получить новые кредиты. Что характерно: в апреле таких было на 15% меньше.

Но помимо МВФ заботило украинцев и другое. Так, лишь 18% опрошенных посчитало, что Украина справилась с эпидемией и новых больных будет все меньше. А вот 63% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Андрей Золотарев о местных выборах: «партия мэров», партия Шария, «Голос», рейтинг Кличко © Скриншот из видео Украина.ру

Кстати, о медицине: лишь 25% опрошенных поддержали продолжение медицинской реформы. Примечательно, что этот показатель совпадает с количеством поддерживающих пятого президента Украины Петра Порошенко (по крайней мере, около 25% избирателей поддержало Порошенко на выборах 2019 года). 40% же опрошенных выступают против реформы.

Кроме того, 30% опрошенных считают дела в отношении Порошенко политической расправой, в то время как свыше половины — 51% — указали на то, что расследование этих дел — это борьба за справедливость.

Следует обратить внимание и на такой показатель, как отношение к языку. На вопрос о том, на каком языке должно быть меню в заведениях общепита, 40% опрошенных ответили, что на украинском и русском языках, 27% — обязательно на украинском, а на русском там, где большинство населения этого хочет, и лишь 25% указало, что только на украинском языке на всей территории Украины. Кстати, лишь 1% посчитал, что меню должно быть исключительно на русском языке, а на украинском лишь там, где желает этого большинство.

Учитывая три последних показателя, нужно отметить: этот опрос в очередной раз подтверждает, что политика, проводившаяся предыдущими властями Украины, большинством жителей страны не поддерживается. Партия Зеленского за месяц растеряла более 4,5% рейтинга © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но Зеленский с маниакальным упорством продолжает следовать линии Порошенко и даже превосходит его по украинизации, внедрению реформы Супрун. При этом дела против самого Порошенко подвисли и ход дается лишь тем из них, которые вряд ли будут иметь перспективы. Причина такого поведения Зеленского может быть в боязни перед украинскими радикалами, а также в покровительстве, которое оказывают Порошенко его друзья из Демократической партии США, имеющие мощные коррупционные связи с пятым президентом.

Все это и привело к июньскому перелому, когда количество украинцев, не одобряющих действия Зеленского, превысило число его сторонников.

Но это еще не предел.

«Наш источник в Офисе президента, сообщает, что уже прогнозируется снижение рейтинга Президента на уровень 33%. На это играют два новых зашквара: Корниенко и Арахамия про «корабельную сосну», Галина Третьякова и «дети низкого качества», затяжной «искусственный» конфликт с Шарием. Поэтому сейчас Зеленский начал такую агрессивную информационную кампанию, но она не приносит желаемого результата. Необходим «рестарт», — пишет Τelegram-канал «Легитимный».

Но если Зеленский продолжит идти по пути Порошенко, никакой рестарт его не спасёт.