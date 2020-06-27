Президент Зеленский вручил сертификаты на первые 12 квартир жильцам, пострадавшим от взрыва газа в Киеве. В первую очередь квартиры получили те, кто потерял близких, и те, кто имеет малолетних детей. Это отличное известие не отменяет проблему - в последние годы дома в Украине обрушиваются со странной, если не сказать страшной регулярностью

Кстати, остальные семьи получат жилье в течение максимум полутора месяцев, сообщает пресс-служба президента.

В воскресенье, 21 июня, в одном из многоэтажных домов на улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв, в результате которого было разрушено несколько этажей. Погибли пять человек. Серьёзно пострадали несущие конструкции дома. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрушенный взрывом дом скорее всего придется демонтировать. Почему взорвался дом в Киеве? Главные версии © Госслужба по ЧС Украины

Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 УКУ, ч.2 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей). Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

Основная версия — взрыв газовоздушной смеси. Как стало известно, незадолго перед взрывом в доме снимали газовые счётчики на поверку. В компании «Киевгаз» эту информацию подтвердили. Как сообщает УНИАН со ссылкой на представительницу компании Елену Мичурину, такие поверки счётчиков проводятся в столице каждый день.

«Это обязательная ежедневная работа «Киевгаза». У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме», — сказала Мичурина, отметив, что в момент пребывания в доме сотрудников компании, никаких жалоб и запаха газа не было.

Но не всё так гладко. Как рассказал в эфире телеканала «НАШ» живущий по соседству со взорвавшимся домом политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга, жители говорят, что газовые счётчики снимали на поверку представители какой-то «неизвестной компании».

«Поснимали счётчики, вместо них поставили резиновые такие перемычки», — сообщил Чаплыга, добавив, что, насколько он понял, в квартире одной из жительниц дома эту перемычку сорвало — «газ начал идти по полной программе, ну и после этого, часов в 10 утра, бабахнуло…».

Получается, от повторения трагедии никто не гарантирован. Чаплыга отметил, что подобная ситуация была во Львове, где проживает его отец. И вообще — во всех городах по всей Украине горгазы «заключают договоры с какими-то липовыми фирмами, частными, где сидит один зиц-председатель, заключают договоры на поверку этих счётчиков».

По словам правозащитника, представители этих фирм иногда «угрожают, как коллекторы», требуя впустить их в дома. Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но и в Киеве оказалось то же самое. Никаких записей, что это был «Киевгаз» или ещё что-то — ничего такого не нашли. Скорее всего, такая же схема была, как во Львове, такая же схема в Киеве, такая же схема по всей Украине: эти «газы», чтобы снять с себя ответственность, они сбрасывают на субподряд поверку счётчиков…», — предположил Чаплыга, отметив опасность такой практики: «все мы сидим на таком баллоне».

Действительно, это угроза для всех. Достаточно вспомнить о взрывах газа в домах в Драгобыче в 2019 году, в Николаеве в 2014 году… И о трагедии в Днепропетровске (ныне — город Днепр), которая произошла 13 октября 2007 года в доме №127 по ул. Мандрыковской. Утром того субботнего дня из-за высокого давления газа была повреждена газовая труба на первом этаже 3-го подъезда дома. Бытовой газ быстро заполнил этажи. Мощный взрыв полностью разрушил подъезд. Погибли 23 человека, среди них 9 детей. Ещё 20 человек пострадали.

Уже тогда среди причин местные СМИ называли общий износ ещё советской газовой инфраструктуры. По данным следствия, авария произошла из-за неисправности газораспределительного пункта.

Расследование шло долго. Лишь в ноябре 2013 года трое работников компании «Днепрогаз» были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

«Отдельная история связана с отселением жильцов дома. Спустя несколько месяцев после взрыва тогдашний президент Виктор Ющенко пообещал отселить всех жильцов в отдельный дом. Однако эпопея растянулась на более чем шесть лет. Лишь в декабре 2013 года новый дом по улице Мандрыковской, 51 построили новый жилой дом. Жильцы после годов скитаний получили ключи от квартир», — отмечал телеканал «Вiдкритий» в сюжете, посвящённом 12-летию со дня трагедии. Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Что ж, вернёмся в год 2020-й… На этот раз хотя бы проблема с отселением пострадавших от взрыва решается быстрее (по крайней мере, есть основания на это надеяться). А вот разберутся ли власти в причинах и насколько эффективные примут меры — это вопрос. А принимать меры совершенно необходимо.

«Сейчас, к сожалению, есть все основания говорить, что связанных с утечкой газа аварий в ближайшем будущем не избежать», — считает шеф-редактор журнала «Промышленная безопасность» Адриан Галач. По его словам, которые приводит «Укринформ», в Украине одна из старейших в мире газовых сетей.

«Недавно отмечали 100-летие газовой службы. А во Львове, например, сети более 160 лет! Такой «солидный» возраст требует надлежащего технического обслуживания — как минимум диагностики, чтобы убедиться, что газопроводы и оборудование работают как следует», — отметил эксперт. И добавил: «К сожалению, этого почти никто не делает».

А Михаил Чаплыга заявил, что, по его убеждению, облгазы и горгазы не могут быть в чьей-то частной собственности, «это должна быть государственная или коммунальная собственность… это должно быть под государственным контролем».

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