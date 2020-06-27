Кстати, остальные семьи получат жилье в течение максимум полутора месяцев, сообщает пресс-служба президента.
В воскресенье, 21 июня, в одном из многоэтажных домов на улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв, в результате которого было разрушено несколько этажей. Погибли пять человек. Серьёзно пострадали несущие конструкции дома. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрушенный взрывом дом скорее всего придется демонтировать.
Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 УКУ, ч.2 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей). Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.
Основная версия — взрыв газовоздушной смеси. Как стало известно, незадолго перед взрывом в доме снимали газовые счётчики на поверку. В компании «Киевгаз» эту информацию подтвердили. Как сообщает УНИАН со ссылкой на представительницу компании Елену Мичурину, такие поверки счётчиков проводятся в столице каждый день.
«Это обязательная ежедневная работа «Киевгаза». У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме», — сказала Мичурина, отметив, что в момент пребывания в доме сотрудников компании, никаких жалоб и запаха газа не было.
Но не всё так гладко. Как рассказал в эфире телеканала «НАШ» живущий по соседству со взорвавшимся домом политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга, жители говорят, что газовые счётчики снимали на поверку представители какой-то «неизвестной компании».
«Поснимали счётчики, вместо них поставили резиновые такие перемычки», — сообщил Чаплыга, добавив, что, насколько он понял, в квартире одной из жительниц дома эту перемычку сорвало — «газ начал идти по полной программе, ну и после этого, часов в 10 утра, бабахнуло…».
Получается, от повторения трагедии никто не гарантирован. Чаплыга отметил, что подобная ситуация была во Львове, где проживает его отец. И вообще — во всех городах по всей Украине горгазы «заключают договоры с какими-то липовыми фирмами, частными, где сидит один зиц-председатель, заключают договоры на поверку этих счётчиков».
По словам правозащитника, представители этих фирм иногда «угрожают, как коллекторы», требуя впустить их в дома.
«Но и в Киеве оказалось то же самое. Никаких записей, что это был «Киевгаз» или ещё что-то — ничего такого не нашли. Скорее всего, такая же схема была, как во Львове, такая же схема в Киеве, такая же схема по всей Украине: эти «газы», чтобы снять с себя ответственность, они сбрасывают на субподряд поверку счётчиков…», — предположил Чаплыга, отметив опасность такой практики: «все мы сидим на таком баллоне».
Действительно, это угроза для всех. Достаточно вспомнить о взрывах газа в домах в Драгобыче в 2019 году, в Николаеве в 2014 году… И о трагедии в Днепропетровске (ныне — город Днепр), которая произошла 13 октября 2007 года в доме №127 по ул. Мандрыковской. Утром того субботнего дня из-за высокого давления газа была повреждена газовая труба на первом этаже 3-го подъезда дома. Бытовой газ быстро заполнил этажи. Мощный взрыв полностью разрушил подъезд. Погибли 23 человека, среди них 9 детей. Ещё 20 человек пострадали.
Уже тогда среди причин местные СМИ называли общий износ ещё советской газовой инфраструктуры. По данным следствия, авария произошла из-за неисправности газораспределительного пункта.
Расследование шло долго. Лишь в ноябре 2013 года трое работников компании «Днепрогаз» были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
«Отдельная история связана с отселением жильцов дома. Спустя несколько месяцев после взрыва тогдашний президент Виктор Ющенко пообещал отселить всех жильцов в отдельный дом. Однако эпопея растянулась на более чем шесть лет. Лишь в декабре 2013 года новый дом по улице Мандрыковской, 51 построили новый жилой дом. Жильцы после годов скитаний получили ключи от квартир», — отмечал телеканал «Вiдкритий» в сюжете, посвящённом 12-летию со дня трагедии.
Что ж, вернёмся в год 2020-й… На этот раз хотя бы проблема с отселением пострадавших от взрыва решается быстрее (по крайней мере, есть основания на это надеяться). А вот разберутся ли власти в причинах и насколько эффективные примут меры — это вопрос. А принимать меры совершенно необходимо.
«Сейчас, к сожалению, есть все основания говорить, что связанных с утечкой газа аварий в ближайшем будущем не избежать», — считает шеф-редактор журнала «Промышленная безопасность» Адриан Галач. По его словам, которые приводит «Укринформ», в Украине одна из старейших в мире газовых сетей.
«Недавно отмечали 100-летие газовой службы. А во Львове, например, сети более 160 лет! Такой «солидный» возраст требует надлежащего технического обслуживания — как минимум диагностики, чтобы убедиться, что газопроводы и оборудование работают как следует», — отметил эксперт. И добавил: «К сожалению, этого почти никто не делает».
А Михаил Чаплыга заявил, что, по его убеждению, облгазы и горгазы не могут быть в чьей-то частной собственности, «это должна быть государственная или коммунальная собственность… это должно быть под государственным контролем».
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