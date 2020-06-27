Ренато Усатый проходит по делу, связанному с выводом капитала и отмыванием денег, поэтому следующим шагом российских правоохранителей будет международный розыск и заочный арест

«На меня подали в розыск на территории России. Хотят на следующей неделе — в Интерпол. Планируется очень быстро меня осудить, чтобы я не мог выдвигаться ни на президентские выборы, ни на досрочные парламентские», — мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый связал свои проблемы с законом с надвигающимися в Молдавии выборами. А зря. Годовщина тихой молдавской революции: олигархи бежали, но мечтают вернуться и отомстить © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

Потому что политические процессы в одной стране никак не связаны с работой правоохранительных органов в другой.

Усатый стал заметно переживать, в молдавском сегменте соцсетей и вовсе сообщили о скоропостижном отъезде политика из страны. При этом сам Усатый предположил, что Молдавия не выдаст его российскому правосудию даже при объявлении в международный розыск. Он настаивает на своей невиновности и считает, что уголовное дело, возбужденное в отношении него МВД России, политически мотивировано, сфабриковано и вообще, мол, это чистый абсурд!

Участник мегапрачечной «Ландромат»

В чем вообще дело, и почему так обеспокоился молдавский политик? Следственный департамент МВД России объявил в федеральный розыск мэра Бельц Ренато Усатого. Ему заочно предъявили обвинения по делу, связанному с выводом капитала и отмыванием денег в международной преступной схеме, которая известна как «Ландромат».

По закону преступления, которые ему инкриминируются, предусмотрены ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

Следствие считает, что через так называемый «Ландромат» незаконно прошли десятки миллиардов долларов. По данным правоохранителей, преступную схему организовали бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение.

Громкие имена в преступной схеме

СМИ неоднократно писали о том, что Усатый якобы отмывал через «Ландромат» финансовые средства команды КУМ. Это сокращение от трех фамилий — Крапивин (Андрей), Ушерович (Борис), Маркелов (Валерий). Они по подрядам получали гигантские средства от Российской Железной Дороги (РЖД). Госдеповский продукт молдавского разлива. Санду мечтает повторить сценарий Донбасса в Приднестровье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Несколько лет назад Усатый уже допрашивался. Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдавии) и постоянной прописке в Москве.

Однако следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк Moldindconbank более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества в странах Европы.

А был ли Додон?

Знатная шумиха возникла благодаря тому, что Усатый связал свои проблемы с законом в России с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, недвусмысленно намекая, что именно последний стоит за федеральным розыском Усатого.

Справедливости ради, есть веские причины усомниться в правдоподобности этой версии. Хотя бы потому, что очень сложно представить такую ситуацию, когда президент Молдавии по звонку в Москву «решает» подобного рода вопросы. Дело об отмывании денег в России гремит уже на протяжении нескольких лет. Беспринципный прецедент. Почему в Молдавии отказались от российского кредита в 200 миллионов евро © CC0, Pixabay

Это громадная сеть, теневое сообщество, участники которого использовали законодательные лазейки в различных странах, чтоб выводить колоссальные суммы. И, возможно, в том числе поэтому Ренато Усатый решил заняться молдавской политикой, чтобы иметь возможность хотя бы декларативно маскировать правосудие под политические притеснения.