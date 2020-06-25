С объявлением пандемии коронавируса и начавшимся параллельно экономическим кризисом мир вступил в очередную эпоху нестабильности. При этом прежние конфликты между государствами (и целыми альянсами) никуда не делись. Более того, еще сильнее обострились

Речь о противостояниях Россия — Запад, США — Китай, Россия — Украина. При этом все эти локальные конфликты — следствие нескольких глобальных проблем, считает политический обозреватель, аналитик и известный эрудит Анатолий Вассерман.

Он убеждён, что нынешний формат глобализации крайне разрушителен.

«У меня еще в 2002 году была статья «Глобализация — это разнообразие», где я показал, что глобализация может быть полезной, только если она откроет каждому потребителю доступ ко всем возможностям производителя, а каждому производителю — доступ ко всем желаниям потребителя.

Однако глобализация пошла по прямо противоположному пути — по сути, принудительной унификации желаний и возможностей», — отметил Вассерман в интервью Украине.ру. Корнилов: России и Китаю выгоден долгий тлеющий конфликт в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Бешеное сопротивление Трампу — из-за попытки сломать систему узкой специализации труда

Кроме того, нынешний формат глобализации строится на идее узкой специализации целых государств, продолжил обозреватель: это крайне рентабельно, поскольку государство, пусть даже небольшое — слишком большая и сложная структура, чтобы можно было ее узко специализировать.

Получается, что фактически значительная часть сил каждого государства остаётся невостребованной, и колоссальная часть людей отстраняется от какой-либо полезной деятельности.

«Возникает экономический парадокс, когда производительность труда в расчёте на одного работающего вроде бы растёт, но растёт просто потому, что чем меньше работающих, тем легче каждое рабочее место оснастить по последнему визгу техники. А вот производительность труда в расчете на одного живущего падает прямо на глазах, потому что значительная часть живущих оказывается без работы», — заявил аналитик.

По его словам, есть люди и структуры, которым это все равно выгодно. В частности, Дональда Трампа выбрали президентом как раз за то, что он обещал демонтировать эту систему узкой специализации стран и для начала хотя бы восстановить в самих США производство, выведенное в регионы с дешевой рабочей силой.

«Но вы же видите, какое идет бешеное сопротивление Трампу, чтобы не дать ему возможности это сделать.

Фактически сейчас Демократическая партия поддерживает систему узкой специализации стран. Она открыто разрушает всю страну, открыто поддерживает погромы и прямо запрещает силовым структурам подавлять эти погромы, лишь бы не допустить переизбрания Трампа», — сообщил Вассерман. Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

«Чем ближе к США, тем больше лихорадит»

Мир в очередную эпоху нестабильности вступил не сейчас, а находится в ней как минимум с Крымской войны, с 1853 года примерно, отмечает политолог Ростислав Ищенко. Меняются ситуации нестабильности, бенефициары нестабильности, тем не менее нестабильность остается постоянной и приводит к очередным военным конфликтам.

По мнению Ищенко, сейчас в состоянии системного кризиса находится неолиберальная система, которая строилась Соединенными Штатами после 1945 года, а особенно активно после развала СССР, «но так и не была до конца достроена, хотя была очень близка к тому, чтобы охватить весь цивилизованный мир».

«Поскольку в эту систему были в большей или меньшей степени интегрированы все государства планеты, соответственно и удар наносится по всем государствам планеты.

Это как если завод прекратил свое существование, то убытки понесли все: и рабочие, и владелец, и инженерно-технический состав. Все в разной степени. Кто-то быстро перешел на другую работу, у него все хорошо, кто-то стал безработным навсегда…», — пояснил эксперт.

Чем ближе к центру мировой системы, США, тем больше страны лихорадит; чем дальше, тем спокойнее, заявил политолог. По его словам, России в этом смысле повезло, потому что в силу санкционной политики Запада она с 2014 года начала активно дистанцироваться и активно создавать свою автономную систему, которую можно замкнуть в рамках автаркии (экономический режим самообеспечения страны. — Ред.) в противовес глобальному контролю США. Ростислав Ищенко: Мир нестабилен с Крымской войны, но сейчас хуже всего США © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому у России больше возможностей пройти этот кризис — не без потерь, но относительно спокойно.

«Обострение всех остальных кризисов, безусловно, имеет общую геополитическую природу, хотя некоторые из них, как индо-китайский конфликт, существовали задолго до нынешнего времени, еще когда не было границы между Индией и Китаем.

Просто потому, что в этих горных районах очень сложно провести устраивающую всех границу. И очень сложно определить, к какому государству относится население, тем более что это население не является ни индусами, ни ханьцами. Этот конфликт имеет историческую природу, а его обострение — современную геополитическую природу», — подчеркнул эксперт.