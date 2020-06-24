Чем дальше, тем больше усиливаются разногласия между лидерами государств-членов Североатлантического блока, но проблема не в личной неприязни, а в экзистенциальном кризисе НАТО

В понедельник, 22 июня, на совместной пресс-конференции с президентом Каисом Саидом лидер Пятой республики затронул тему отношений между членами Североатлантического альянса.

«Когда я смотрю на то, что было сделано на прошлой неделе под командованием НАТО у берегов Ливии, я считаю это недопустимым. И я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО». Считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

17 июня Министерство обороны Франции сообщило, что турецкий военный корабль у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение французского корабля, участвовавшего в операции НАТО Sea Guardian, о досмотре груза и, более того, взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения. Французские военные подозревали, что турецкое судно перевозило оружие в Ливию. Министерство обороны Франции расценило эти действия как исключительно враждебные и агрессивные. Представитель Вооружённых Сил Турции представил свою версию произошедшего: турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблём, «который осуществлял опасное маневрирование».

«У меня уже была возможность очень чётко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции (по Ливии — ред.)», — добавил Макрон.

Когда в товарищах согласия нет

Раздрай в отношениях между лидерами нескольких государств-членов НАТО наметился уже давно.

Чёрная кошка пробежала даже между главными союзниками — США и Германией. Чем ближе к окончанию строительства газопровода «Северный поток-2», тем сильнее становятся разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Немцы дали категорический отпор попыткам Вашингтона лезть в их энергетическую политику и продолжили, не смотря на санкции США, реализацию совместного с Россией проекта. И тогда Трамп пошёл дальше — решил сократить американский военный контингент в ФРГ. Как сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna, в ходе визита в Вашингтон, запланированного на 24 июня, президент Польши Анджей Дуда и его американский коллега согласуют перевод из ФРГ в Польшу — тоже члена НАТО — до 2 000 американских солдат, а не 1 000, как планировалось ранее, передислокацию командования одного из корпуса армии США и переброску около 30 самолётов F-16. Последний довод. Трамп бросил американских солдат на борьбу с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В книге «Комната, где всё случилось: мемуары о Белом доме», наделавшей много шума задолго до публикации, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как Трамп пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит ей миллиарды долларов за «Северный поток-2», «подкармливая зверя». Хозяин Белого дома был настолько разозлён, что в июле 2018 года, в день проведения саммита НАТО в Брюсселе, заявил своего тогдашнему советнику, что США выходят из альянса, но в конечном итоге Болтон и госсекретарь США Майкл Помпео отговорили его от этой идеи.

Несмотря на всю эту ситуацию, Трамп, как пишет бывший сотрудник администрации, одновременно с раздражением испытывает к Ангеле Меркель большое уважение, а вот к Макрону, если верить Болтону, он относится презрительно и считает, что всё, к чему прикасается французский лидер, «превращается в дерьмо». Американский лидер утверждает, что его бывший советник врёт с три короба, поэтому разобраться в том, кто из них говорит правду, а кто искажает факты, кроме них двоих, не может никто. Однако поводы невзлюбить Макрона у Трампа были. Во-первых, говоря о «смерти мозга» НАТО в интервью журналу The Economist в ноябре прошлого года, французский президент имел ввиду полную утрату координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу, а также указал на несогласованные агрессивные действия со стороны Турции. Во-вторых, Макрон за последнее время сделал несколько заявлений, продемонстрировавших благосклонное отношение к России. На Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году он признал ошибку НАТО перед РФ и невыполнение альянсом своих обязательств, что вызвало законные опасения Москвы. Макрон ради лидерства в Европе готов пойти против НАТО, но навстречу Путину © AFP, Bertrand GUAY

В октябре прошлого года Макрон приветствовал восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, которые ограничили из-за присоединения Крыма, а в феврале нынешнего года заявил, что система безопасности Европы невозможна без восстановления доверия в отношениях с Россией, и призвал Вашингтон и Москву продлить договор СНВ-3.

По информации источников издания Lenta.ru, в ближайшие дни Макрон и его российский коллега Владимир Путин проведут переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудят сотрудничество по широкому спектру вопросов. Ранее МИД РФ сообщил, что французский лидер собирается посетить Россию, но сроки пока не определены.

Вернёмся к спору между Парижем и Анкарой. Комментируя высказывание французского лидера, пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил: «То, что Макрон назвал «опасной игрой» поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка».

Дипломат напомнил, что ливийский маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает Франция, отказался подписать соглашение о прекращении огня, поэтому, по его словам, Франция «сама играет в опасную игру в Ливии и несёт ответственность за её погружение в хаос».

«Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведёт себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, ещё больше усиливает напряжённость в Восточном Средиземноморье», — добавил Аксой.

Несмотря на весьма опасную ситуацию в отношениях между двумя странами и призывы в военных кругах Франции перейти от ограниченной операции к полномасштабным боевым действиям в Ливии, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН Павел Тимофеев уверен, что до прямых боевых столкновений между французскими и турецкими военными дело не дойдёт.

«Это (жёсткие выпады Макрона — ред.) вовсе не намёк на то, что Париж начнёт полномасштабные военные действия в Ливии. Президент, а также ряд французских высокопоставленных военных, скорее подают предупреждающие «красные сигналы» как Турции, так и США и НАТО. Следует отметить, что Макрон решил вернуться к своему тезису о «смерти мозга НАТО». С точки зрения французов, ситуация достигла крайней точки, и нужно что-то предпринимать. Но в истории альянса это не первый случай, когда два члена НАТО противостоят друг другу», — сказал эксперт в комментарии «Интерфаксу».

Россия — залог сущестования НАТО

Чтобы рассуждать о живучести «мозга» и всех остальных органов НАТО в XXI веке, нужно вспомнить, в чём вообще суть этой организации. Она создавалась в 1949 году, то есть в самом начале холодной войны, для противостояния влиянию СССР. Казалось бы, с исчезновением с мировой карты Советского союза и роспуском Организации Варшавского договора (он, в свою очередь, создавался в 1955 году как противовес НАТО) необходимость в НАТО отпала сама собой — больше некого сдерживать, социалистический лагерь стал историей. Но нет, альянс не только не распустили, он, наоборот, продолжал укрепляться и расширяться. Баширов: История про противостояние НАТО и России, это история про деньги, а не угрозы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Пользуясь слабостью России, западные страны нарушали своё обещание не расширять НАТО на восток и принимали новые страны в конце 1990-х и самом начале 2000-х, в том числе те, которые раньше находились по ту сторону идеологического рубежа. Тем не менее, периоды оттепели в отношениях военно-политического блока и Москвы тоже были, кульминацией сближения стал запуск в 2002 году Совета Россия-НАТО, предназначенного для совместного обнаружения и оценивания угрозы безопасности для всего евроатлантического пространства и принятия мер для парирования этих угроз. Однако сейчас кооперация в совете сохраняется лишь на уровне послов, поскольку после присоединения Крыма к РФ главы МИД государств-членов НАТО 1 апреля 2014 года остановили военное сотрудничество с Москвой, а на саммите 2018 года блок подтвердил курс на военно-политическое «сдерживание» России.

За последнее время активность НАТО в Европе резко увеличилась: военные учения у российских границ участились, для их проведения в приграничные с РФ районы направляют дополнительные контингенты военнослужащих и тяжёлую военную технику, создаются новые объединённые командования коалиционных сил, в Чёрном море всё чаще видят корабли нечерноморских стран, в первую очередь США, в Румынии установлен комплекс противоракетной обороны, а в ближайшей перспективе подобный появится в Польше, самолёты НАТО чаще совершают патрулирование воздушного пространства Балтии.

Кроме того, альянс всеми силами втягивает в свою орбиту постсоветские страны, а именно Украину и Грузию. Они уже получили статус партнёра с расширенными возможностями. На практике это означает, что Украина и Грузия будут чаще участвовать в военных кампаниях НАТО, получат доступ к технологиям и разведывательной информации, но ни о какой гарантии членство речи не идёт. Таким образом, блок обучает местных военных по своим стандартам, способствует модернизации вооружения по своим стандартам, при этом не желая защищать эти страны в случае нападения, как своих членов, в соответствии со статьёй 5 Устава НАТО. Вот такая игра в одни ворота получается. Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

«Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе — это абсолютно чёткий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», — заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, который ранее был представителем РФ при НАТО.

Все действия альянса последних лет направлены на приближение к границам России, чтобы контролировать все её шаги. Почему НАТО так действует, понятно: мифы о «российской агрессии» — чуть ли не единственное оправдание дальнейшего существования блока, хотя на самом деле никакой угрозы со стороны Москвы нет, это признал в конце 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, зато поставил ей в укор увеличение инвестиций в новые вооружения. Возможно, сами того не осознавая, но страны НАТО собственными руками подтолкнули Москву к модернизации своего арсенала, ведь, как неоднократно подчёркивали президент РФ, министры обороны и иностранных дел РФ, Россия действует исключительно в целях самообороны, а на любое действие, направленное против неё, готова дать адекватный ответ.

Известный немецкий философ и публицист Рихард Давид Прехт заявил 22 июня на онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты «Россия и мир в 2021 году»: «После окончания холодной войны нам нужна была НАТО в новом виде, нам нужен был новый оборонительный союз, если у нас больше нет предыдущего противника. Но я знаю, что у США основная сила в НАТО, и у них другая позиция, поэтому они стремились привлечь максимальное количество стран под своё влияние. И с точки зрения американцев, холодная война, по сути, не закончилась. Я сожалею, что НАТО не была модернизирована или преобразована в то время в другой оборонительный союз, и что сегодня нет предпосылок для того, чтобы этот процесс произошёл. И жаль, что события, которые происходят на Украине, используются для того, чтобы содержать структуры, которые были созданы десятилетия тому назад».