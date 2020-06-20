В США продолжается скандал вокруг книги бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Стремясь не допустить публикации воспоминаний, Белый дом подал иск в федеральный суд

Президент США Дональд Трамп в 2018 году с одобрением отзывался об идее вторжения в Венесуэлу. Американский лидер якобы высказывался об этой стране как о «части Соединенных Штатов». Об этом говорится в книге бывшего советника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая пока не опубликована. Выдержки из нее распространило в среду издание The Hill.

Болтон в своей книге приводит, как он заявляет, слова руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Согласно информации издания, Келли в беседе с Болтоном заявлял о том, что «он считает, что было бы классно вторгнуться в Венесуэлу». Газета The Wall Street Journal уточняет, что соответствующее заявление Трамп сделал на встрече в Белом доме в августе 2018 года.

Бывший высокопоставленный помощник Дональда Трампа также утверждает, что экс-руководитель лично говорил ему о своём желании приостановить военную помощь Украине, «пока не будут переданы все материалы по России, связанные с Клинтон и Байденом».

Авторы публикаций в американских СМИ со ссылкой на книгу Болтона писали о том, что Трамп также интересовался, является ли Финляндия частью России и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США.

В США часть экспертов считает, что книга Болтона — первые откровенные мемуары высокопоставленного чиновника, который был непосредственным участником важнейших внешнеполитических событий и всю жизнь придерживался консервативной линии.

Выход книги намечен на 23 июня. Она уже стала суперхитом сезона и сделала её автора звездой телеэфира. В интервью телеканалу ABC News Болтон прокомментировал отношения Трампа и президента России Владимира Путина. В частности, экс-чиновник заявил: «Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин — умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что он здесь перед ним несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа». Трамп пытался остановить принятие антироссийских санкций - Болтон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам Дональд Трамп крайне резко отозвался на появление этой информации, критикуя книгу как «лживые измышления и фейковые истории». «Он только хорошо высказывался обо мне в печати до того дня, когда я его уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только воевать. Никогда не разбирался, был отвержен и благополучно отстранен. Ну и болван!»

Министерство юстиции США попросило суд заблокировать публикацию книги. Администрация в своем исковом заявлении утверждает, что в книге Болтона содержится секретная информация, и признает, что она не прошла полную государственную проверку на безопасность.

Ряд американских СМИ, получившие экземпляр книги, сообщают, что отдельные места, в которых Болтон цитирует Трампа напрямую, уже были удалены сотрудниками службы безопасности из федерального правительства.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация пытается подавить критику в адрес президента.

Незадолго до иска Трамп говорил, что теперь будет рассматривать каждый разговор с собой как строго секретную информацию. «Это будет означать, что, если он написал книгу и книга вышла, он нарушил закон. И я считаю, у него будут проблемы с законом», — говорил президент.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что, судя по отрывкам из еще не опубликованной книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в ней много неправды, а сам экс-чиновник администрации — предатель.

«Я не читал эту книгу, но, судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет много лжи, полуправды и откровенного вымысла. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — говорится в заявлении Помпео под названием «Я тоже был в этой комнате». Удержит Трамп власть или нет, Америку все равно не ждет ничего хорошего – Мухин © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Публикация этой книги поставила под угрозу источники и методы работы разведывательного сообщества США. Об этом говорится в заявлении директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа в Twitter. По его словам, несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб американской нацбезопасности и угрожает источникам и методам разведывательного сообщества, которые используются для защиты американцев.

Ряд политических наблюдателей считают, что книга — своеобразная форма мести за увольнение в сентябре прошлого года. Ранее в августе Болтон не только провалил операцию в Венесуэле, но и втянул Трампа в скандал. Президенту публично пришлось признать, что администрация Белого дома и чиновники, близкие к ней, вели и ведут тайные переговоры с крупным политическим боссом из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трампу это очень не понравилось и Болтон со скандалом покинул Белый дом. Болтон просит суд отклонить иск Минюста США и пресечь попытку «подавления» его мемуаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Джон Роберт Болтон II, 72-летний ветеран американской политики начал свою карьеру во время президентской кампании 1964 года, когда 16-летний юнцом начал работать в избирательном штабе кандидата-республиканца Барри Голдуотера.

Был сотрудником и партнером различных юридических компаний, когда к власти в США приходили президенты-демократы. Но как только главой государства становился член Республиканской партии, он снова был в политической игре.

В 1981-1983 годах работал сначала в администрации Рональда Рейгана генеральным юрисконсультом, затем заместителем администратора программного и стратегического планирования в Агентстве США по международному развитию.

В 1989-1993 годах в администрации Джорджа Буша-старшего был помощником государственного секретаря по делам международных организаций.

В 2001 году в администрации Джорджа Буша-младшего получил пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

В это время за ним прочно закрепилась репутация «ястреба» — ярого русофоба и сторонника расширения политического и военного влияния США в мире.

В 2012 году был советником по внешней политике кандидата в президенты республиканца Митта Ромни.

9 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп назначил Болтона своим советником по национальной безопасности. 10 сентября 2019 года он был отправлен в отставку. Причиной увольнения Трамп назвал «значительные разногласия» по ряду вопросов. Болтон отстаивал необходимость максимально жёстких подходов к России, КНДР, Ирану и афганской проблеме, нередко расходясь во взглядах с главой госдепартамента Майком Помпео и самим президентом.