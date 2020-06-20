Правительство Украины, видя стремительное увеличение заболеваемости населения COVID-19, вызывающим опасное воспаление легких, не снимает карантин с 22-23 июня, а продлевает так называемый адаптивный карантин до 31 июля. И это притом, что государство очень скоро все же откроет воздушные ворота для международных пассажирских рейсов

Должны тщательно следить

На полноценное снятие ограничений очень надеялись рестораны и ночные клубы. Первые начали потихоньку разворачиваться за счет летних террас, а кто их не имеет — остаются либо закрытыми (например, некоторые небольшие кальянные), либо все же впускают людей внутрь. Клубы функционируют как рестораны. Впрочем, деньги, которые оставляют посетители, — с приходом жары люди буквально облепили летние площадки, — не покрывают понесенных во время жесткого карантина убытков. Убийственный карантин. Сколько потерял бизнес и экономика Украины в целом © REUTERS, Gleb Garanich

Как предполагают эксперты HoReCa, на точку безубыточности рестораторы смогут выйти не раньше осени. Чтобы быстрее восполнить потери, некоторые рестораны пренебрегают законом — впускают посетителей в помещение, а летние террасы не соблюдают рекомендаций Минздрава в плане расстановки столиков. Официанты часто ходят без масок и перчаток.

«Несмотря на то, что террасы набиты битком — чего я не ожидала после ослабления карантина — все равно я бы на месте рестораторов очень тщательно следила бы за соблюдением всех норм. Чтобы мы опять не закрылись на какое-то время, потому что динамика по заболевшим очень печальна», — рекомендует независимый PR-специалист, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций Инна Ковальчук.

Генеральный директор консалтинговой компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова призывает потенциальных клиентов: если боитесь заболеть, лучше не посещайте рестораны и кафе. Причина в недостаточно строгом соблюдении превентивных мер. Официанты и другие работники вынуждены, как и все, носить маски с перчатками. Но в беготне и уличной духоте они в этой экипировке за смену буквально сгорают. В связи с этим и стараются облегчить свои страдания, не надевая иногда перчатки и нося маску не «как надо», до носа.

Деваться было некуда

В Киеве ночные клубы открылись в качестве ресторанов. Так заявлено официально. На самом деле они работают по полной программе, так же нарушая режим. В соцсетях указано, что они закрыты, но, к примеру, на прошлых выходных некоторые ночные клубы на Парковой аллее работали. Из желающих туда попасть выстраивались очереди.

Успел прославиться в части нарушений одесский клуб «Ибица», который уже провел несколько вечеринок и не собирается сбавлять обороты. Как сказал один мой собеседник из области клубного бизнеса, заведение недавно придумало хитрый ход: продало билеты на барную стойку по обе стороны бара и на пуфики, что около бара на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Руководство клубов можно понять. Деваться им некуда, они в еще худшем финансовом положении, чем рестораны. Небо открыли. Как выходят из кризиса два крупнейших аэропорта Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С одной стороны, если говорить о соблюдении всех медицинских норм — это ненормально. Но с другой — государство так и не предоставило обещанную помощь ни отельно-ресторанному, ни развлекательному бизнесу. Нет никакой стратегии по господдержке, нет никакого диалога с бизнесом, есть только монолог государства. Поэтому собственники открывают клубы и рестораны на свое усмотрение», — сетует Ковальчук.

Теперь для минимизации штрафных санкций клубы планируют пляжные вечеринки.

Без маски ешь? Штраф

С мая по злачным местам ходят ревизоры (группа из чиновников районных администраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства мэрии, полицейских и «Муниципальной охраны»). Штрафы за нарушения режима для граждан — от 17 до 51 тыс. гривен, для ресторана — от 34 до 340 тыс. грн. Лавочку могут и закрыть, если на то будут основания. Контролеры рассказывают, что наказывают за нахождение посетителей за столиками без масок. За такой «прокол» совсем недавно поплатился администратор и директор одного из кафе.

Впрочем, на моей памяти показательных рейдов не было. Ели бы они были, санкции к ресторанам пришлось бы применять массово. Уже хотя бы за то, что посетители находятся за столиками без масок. А как иначе? Но это наказуемо. Наказывают и за несоблюдение санитарных норм, хотя Ольга Насонова объяснила, почему официантам их часто невозможно выполнить на 100%. Это ясно, кажется, любому развитому человеку.

Тем не менее ежедневно фиксируется 50-70 нарушений. Даже на овощебазе, где люди работали без перчаток и масок и «грязными руками начали перебирать помидоры». Ну а то, что помидоры берут с грядок и даже после супермаркета здравомыслящие покупатели обычно моют овощи в водопроводной воде, горе-контролерам неведомо.

Штрафуют за отсутствие регистрации своих мощностей (обязательно с 2017 года), как показатель соблюдения саннорм. Но, объясняют предприниматели, многие даже и не знали, что это нужно делать, и поэтому сейчас «попали» на хорошие деньги. Если уж отмечать нарушения, то только за фактическое несоблюдение санитарных правил, а не искать законодательные лазейки для выписки штрафа, жалуются они. Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

Однако похоже, что контролеры просто ищут повод, чтобы выполнить план или намекнуть на взятку. Насонова утверждает, что придираются только к тем, чьи владельцы не являются высокопоставленными, или тем точкам, у хозяев которых нет высоких заступников. Например, сетевой общепит работает спокойно.

Сезонный дурман

Обратная сторона медали такова: есть спрос — есть предложение. Несмотря на то, что социологические замеры показывали обнищание населения после карантина, граждане не делают сбережения, а прямо-таки ломятся в общепит. Это легко заметить, прогуливаясь по центру столицы, — все кафе заполнены.

Может, украинцы не склонны экономить, как европейцы? Или, быть может, народ таким образом сбрасывает напряжение в стиле «да пошло оно все на три буквы, я иду гулять»? Ведь некоторые реально верят, что если потерять почти все, это заставит шевелиться и зарабатывать больше.

Как бы там ни было, население сегодня подсажено на кофеин и ресторанные посиделки. Кроме того, оно все больше впадает в зависимость от дыма. Сигареты — это понятно, но в последние годы появилась новая забава — кальян. Он популярен среди молодежи и тех, кому 30-40 лет. Те киевские рестораны, которые подают кальяны, имеют у клиентов преимущество. Впрочем, Инна Ковальчук считает, что такую тенденцию пока нельзя просчитать, и люди садятся там, где просто есть свободное место.

Есть и еще одно новшество — с наступлением тепла в парках и скверах, а также на набережных разворачиваются легкосборные будки-беседки, вокруг которых разбросаны пуфики. В этих кальянных, приторговывающих еще и напитками с бутербродами, отдыхающих навалом.

«Этот бизнес — сезонный, они как зарабатывали, так и будут зарабатывать. Никаких потерь у них не было и нет. А у ресторанов кальяны всегда были в спросе, но если их в заведении нет, это клиентов не отпугнет. У каждого своя аудитория», — делает вывод эксперт.

Правда, есть подозрение, что у владельцев открытых кальянных не все чисто по части закона. Почему, если клиентов полно, расчет только налом? Курс валют на Украине — кладбищенская стабильность до осени © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Надежда на перелом

Тем временем, запуск Украиной пассажирских внутренних и международных авиаперелетов с 15 июня и расширение перечня стран с 1 июля пока что никак не повлияло на заполняемость гостиниц. Притока туристов нет, редкие заселения не сделали погоды. Дело осложняется еще и конкуренцией с владельцами апартаментов.

Исключением выступают Карпаты и Одесчина. Там постоялые дворы забронированы до осени. «Легче стало пока что отелям Западной Украины и Одессы — внутренний туризм поднимется. Однако эпидпорог по коронавирусу в западной части страны уже превышен, и может статься так, что гостиницы эти прикроют, и на этом весь отдых кончится. Тут все очень непредсказуемо», — предупреждает тур-аналитик.

Он надеется, что с осени должен наступить перелом. К этому моменту и люди, и власть свыкнутся с мыслью о том, что вирус никуда не уйдет, пока не изобретут вакцину, а поднимать экономику все равно надо. Тогда загрузка гостиниц и ресторанов увеличится.

«На площадки ивент- и конгресс-холов начали звонить и бронировать мероприятия. Но, опять-таки, все зависит от текущих ограничений, насколько они серьезны, насколько их будут ослаблять или усиливать», — заключает Ковальчук.

Бедные водители и месть за «Велюр»

Карантин в Украине обнаружил, что все неувязки и рост заболеваемости связаны с неумелыми действиями власти, которая ввела запретительные меры, противоречащие законодательству. Нет общих правил и господдержки. В конце концов предприниматели плюнули на все и продолжили работать, демонстративно нарушая правила. Эти правила, кстати, выглядят особенно смешными после запуска коммунального транспорта. Никакого контроля количества входящих в метро нет и в помине. Даже при отсутствии пригородных электричек, откуда пассажиры пересаживаются в подземку, людей в вагонах полно. Украина, COVID-19: «анархия», продление карантина и новые антирекорды заболеваемости © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Метрополитена явно не хватает на всех желающих. За это отдуваются водители наземного социального транспорта (маршрутчикам плевать), которых недовольные уже избивают за то, что пускают только определенное количество пассажиров и обязательно в масках. Впрочем, в салонах уже не ездят полицейские с нацгвардейцами и «Муниципальной стражей».

Естественно, возникает вопрос: если ограничения на транспорте свелись к чистой условности, почему рестораны и ночные клубы должны блюсти все карантинные правила и не работать?

Кстати, в ресторанной фронде ощущается еще и месть за «Велюр». В самом деле, что контролировать, если самого мэра Киева Виталия Кличко в ночь на 6 июня застукали в развлекательном комплексе «Avalon» в центре Киева без маски и перчаток. В тот момент на летней террасе комплекса и в основном помещении полным ходом шла развлекуха.

Время возможностей. Не для всех

Карантин де-факто закончился, но действует де-юре. Ситуация может снова обостриться, и предприниматели снова выйдут на митинги. Вопреки мораторию на проверки бизнеса по закону №591, который продлили до конца карантина, Госпродпотребслужба и другие регулярно устраивают облавы на заведения. Рестораторы были бы более лояльны, если бы контроль касался в равной степени всех. Между тем на правонарушения некоторых представителей отрасли органы контроля предпочитают закрывать глаза.

Некоторые специалисты уверены: карантин намеренно продлевают, закручивая гайки ресторанам и развлекательному сектору, чтобы потом кто-то выкупил «вкусные» и перспективные заведения у обанкротившихся собственников. А пока что в тренд выходят подпольщики, которые могут, хоть и нелегально, подарить людям радость от затянувшегося заточения.