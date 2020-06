Украинизированные фашисты. Вивисекция символов и лозунгов

Несмотря на попытки «азовского» движения сделать свои идеологию и символику более умеренными, а тем самым более привлекательными для широких масс, на практике там то и дело проскальзывают отсылки к расистским слоганам

«Национальный корпус» вместе с активистами из патриотических организаций на днях пикетировал комитет по вопросам гуманитарной и информполитики, который, в частности, рассматривал законопроект народного депутата Максима Бужанского — сообщается на сайте «азовской» партии. Скандальным законопроектом №2362, против которого выступила общественность, Бужанский фактически предлагает восстановить русификацию образования. «Украинизация» Запада. Деградация государства и расцвет коррупции © REUTERS, Amanda Perobelli

В этой истории интересен баннер, который держали активисты «Нацкорпуса» во главе с Эдуардом Юрченко, лидером консервативного крыла «азовского» движения, год назад оформившегося в общественную организацию «Орден». Флаги с шестиконечным крестом (такой известен в западноевропейской геральдике как «лотарингский крест», а в восточноевропейской — как «крест Ягеллонов») у активистов на фотографии — это как раз флаги «Ордена».

Казалось бы, обычный лозунг «Мы должны обеспечить существование нашей страны и будущее украинских детей». Если только не знать, что такое «14 слов Дэвида Лейна».

Дэвид Лейн был членом действовавшей в 1983—1984 годах в США террористической организации «Порядок» (The Order), близкой к крупной неонацистской организации «Арийские нации», и после ареста был осужден на 190 лет тюремного заключения за убийства и вооруженные ограбления. В тюрьме написал целый ряд книг, в одной из которых сформулировал лозунг из 14 слов «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей» (We must secure the existence of our people and a future for white children), позже принятый неонацистами во всем мире.

На Украине в нулевые годы и сам Лейн, и его «14 слов» были хорошо известны. Например, 30 июня 2007 года Blood and Honour Ukraine и Украинская национал-трудовая партия (УНТП) провели у посольства США в Киеве митинг, посвященный смерти Лейна в американской тюрьме. Ненаказуемые. Почему в Украине разлилась лужа с коричневой пеной

УНТП в те годы тесно сотрудничала с организацией «Патриот Украины», на основе которого в 2014 году Андреем Билецким был создан добровольческий батальон «Азов».

Например, вот свидетельство очевидца о марше в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии*, прошедшем в Киеве 14 октября 2007 года: «Первыми мы увидали представителей «новых правых»: стройные и эффектно выглядящие ряды бойцов «Патриот Украины», некоторых толковых людей из «Свободы»*, УНТП, просто ультраправых, скинов и околофутбольных хулиганов, с вкраплениями «фашиствующих» интеллектуалов… Чуть поодаль тусовались «ретро»-националисты или «справжние» — партии и движения вчерашнего дня, а также всякая либеральствующая демшиза, либерастня».

В «либерастню» представителей милитантного «Патриота Украины» и его политического крыла — созданной в 2008 году Социал-национальной ассамблеи (СНА) — действительно сложно было записать. В своей визуальной агитации эти организации прямо копировали известные плакаты Третьего рейха (разве что меняя свастику на свой «волчий крюк»), как, кстати, и «Азов» образца 2014—2015 годов.

Увы, сайты «Патриота Украины» и СНА, действовавшие еще в 2014 году, давно недоступны. Однако в соцсетях сохранились страницы отделений этих организаций в Луганской и Ивано-Франковской областях. Причем, судя по фотоотчетам, это были весьма активные в то время отделения, регулярно проводившие тренировки, марши и т.д.

На странице луганского отделения «Патриота Украины» в апреле 2010 года была опубликована листовка с призывом вступать в организацию, содержавшая адрес сайта, электронную почту, телефон и даже время еженедельных сборов. На картинке — обезьяна, читающая книгу, и фраза из Тараса Шевченко «Кохайтеся, чорнобриві, та не з…» (в оригинале дальше «москали», но тут речь явно про темнокожих). И ниже — точная цитата «14 слов» Дэвида Лейна на украинском языке. «Соборная Украина»: власть и нацисты © AP, Efrem Lukatsky

Все же для крупной организации, претендовавшей на участие в парламентских выборах (а СНА в 2010—2011 годах нацеливалась на них), совсем уж откровенно цитировать лозунг американского расиста было чересчур. Однако нужно было сохранить нужные отсылки и для целевой ультраправой аудитории. Поэтому лозунг был слегка украинизирован.

17 апреля 2011 года в Харькове СНА провела совместный массовый марш с футбольными фанатами против нелегальной иммиграции. Сохранились видео- и фоторепортажи с этой акции, и на одном из них мы видим большой баннер с символикой СНА (позже перешедшей к «Азову») и адресом ее сайта, на котором крупно написано «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для украинских детей».

Собственно, уже в этом лозунге поменяли «народ» на «страну», и вот вам текст для баннера, который «азовцы» выносят к Министерству образования Украины.

Опять же, лозунги вроде «Патриоты против зоофилии» появились на листовках «Патриота Украины» и Социал-национальной ассамблеи не на пустом месте.

Идеологический референт «Патриота Украины» Олег Однороженко писал в 2007 году в статье «Социал-националистическое движение и его основные задания» (сохранена орфография оригинала): «Исходя из того, что мы, Украинские социал-националисты, рассматриваем так называемые «человеческие расы» как отдельные биологические виды, а человеком разумным (Homo Sapiens), в биологическом смысле, считаем только Белую Европейскую (без включения в это понятие так называемых «южных европеоидов»: средиземноморская, кавказская, памиро-ферганская и др. расы в биологическом отношении также являются отличным от нас биологическим видом), считаем своей прямой обязанностью исключить любые межрасовые (межвидовые) контакты, приводящие к межрасовому (межвидовому) смешению и, в конечном счете, — к вымиранию Белого Человека».

На упомянутом выше марше, проведенном 17 апреля 2011 года в Харькове «Патриотом Украины» и футбольными фанатами, журналистами зафиксированы лозунги «White Power!», «Біла людина — велика Україна!» и «Одна Раса! Одна нація! Одна Батьківщина! Це — Україна!» Последний лозунг красовался и на визуальной агитации «Патриота Украины», например, опубликованном в мае 2013 года на странице ивано-франковского отделения организации. Хорст Вессель по-украински © Facebook, Сергій Стерненко

Вот более свежий пример из того же региона, приведенный в 2016 году известным исследователем ксенофобии на Украине Вячеславом Лихачевым: «15 февраля (2016-го. — Авт.) в Тернополе «Марш чести» против «бесчинств иностранцев» провели «Правый сектор»*, «Сокол» (молодежная организация «Свободы»), «Тризуб»*, Гражданский корпус «Азов», «автономные националисты» и ряд других группировок. Отпечатанные по этому поводу листовки готическим шрифтом призывали «чужинцев» помнить, что тут «хозяин украинец». На официальных страничках местных организаций «Азова» и «Правого сектора» публиковались откровенно шовинистические тексты. Так, одно стихотворное произведение, написанное специально по этому поводу, начиналось с утверждения, что «снова черная кровь наполняет белую расу». Не могу отказать себе в удовольствии пространной цитаты: «Мы своих родных в плен не продаем,/ Ни жидам, ни черным попрошайкам,/ В белых рядах на стражу нации идем,/ Мы — достойная защита нашим дочкам и женщинам!». По сути, обвиняя всех иностранных студентов в «разврате», ультраправые активисты в камуфляже и с пиротехникой закончили свой марш у общежитий, где «провели профилактические беседы», как изящно было сказано в пресс-релизе. Ранее аналогичный марш прошел в Ивано-Франковске».

Конечно, возникает вопрос — откуда, почему в Украине, пережившей ужас фашистской реальной оккупации (реальной, а не придуманной коллаборантами "советской", в период которой Украина стала космической, авиационной, автомобильной и металлургической державой) появляются фашистские символы и нацистские, расистские лозунги? Вернее так, кто принес в украинскую среду эти символы и лозунги? Для США с его рабовладельческим фундаментом, расизм более исторически естественен. Почему же эти чужие идеи прижились именно на украинской земле?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь в виду два фактора.

1. Это неестественные для Украины и украинцев лозунги и символы, в отличие от тех же фашистов нацистской Германии, использовавших готический шрифт задолго до рождения нацизма. Так же как и расизм, то есть признание превосходства белой расы над всеми остальными (откуда они, все остальные расы, на Украине, в отличие от плавильного котла наций США?).

2. Вся эта символика, бытовавшая с конца 19-го и до середины двадцатого века в Западной Европе и США, пышным цветом расцвела в Украине в конце 90-ых — начале 2000 годов, то есть почти 50 лет спустя, когда в остальном мире либо не существовала, либо была признана маргинальной.

Совершенно очевидно, исходя из этих факторов, что мы имеем дело с привнесенной идеологией и системой образов, неестественной для украинской среды, но искусственно и умело выращенной с учетом местных особенностей (на самом деле, направленных не против черной расы, а против прежде всего "москалей", то есть русских и только отчасти против так называемых инородцев — евреев, и проч.). Привнесенной прежде всего из тех стран, где либо осели фашистские коллаборанты с привычной для них нацистской символикой (Канада), либо, где и выросли всевозможные расистские организации и движения (США). И цели этой идеологической вивисекции очевидны — разорвать исторические, культурные, ментальные связи украинцев и Украины с русскими и Россией.

Потому и происходит это столь исторически запоздало (после обретения Украиной независимости, то есть распада СССР), когда определенным кругам Запада понадобилось создать фронт идеологической борьбы с Россией.

