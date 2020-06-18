Сторонники Анатолия Шария прервали политический карантин и провели в среду, 17 июня, многолюдную акцию протеста у Офиса президента Украины, требуя отставки Владимира Зеленского. Акция проходила под лозунгом «Немой президент – не мой президент»

Митингующие потребовали, чтобы президент вышел к народу и отчитался о выполнении предвыборных обещаний, однако не дождались. Прошли к зданию МВД и к дому президента. Протестующим пытались помешать активисты национал-радикальных организаций, но на этот раз эти попытки успехом не увенчались, нападавшие получали адекватный ответ. Зачем Офису президента «партия Шария»? Политтехнология протестов © Facebook, Партія Шарія

«Вова (Зеленский. — Ред.) пошёл по пути Пети (Порошенко. — Ред.), — констатировал глава ППШ Анатолий Шарий в видеоотчёте об акции.

По его мнению, о рейтинге Зеленского речь уже не идёт: президент не вышел к митингующим, а там «стояли не избиратели Шария, а люди, которые голосовали за Зеленского». Теперь они «и имени его слышать не хотят».

«Разве мог кто-то год назад предположить, что против Зеленского станут выступать его сторонники? Нет, конечно же. Сегодня вчерашние его сторонники штурмуют его офис: не мой президент, — читаем в комментарии Александра Скубченко на странице Шария в Facebook. — В погоне не стать зрадныком (изменником. — Ред.) агрессивного меньшинства, за год Зеленский предал сторонников. Предал обещания. Провалил мир. Провалил Донбасс. Провалил тарифы. Провалил гуманитарную политику».

На своей странице в соцсети глава Жилищного союза Украины пояснил, почему Зеленский или кто-либо из его команды не вышли к протестующим.

«Шарий и его сторонники, которые сегодня под ОП, недоумевают, как это к ним, большому количеству людей, не вышли ни президент, ни кто-либо из сотрудников его Офиса. Ведь ещё недавно к каким-то десяти радикалам выходила лично аж пресс-секретарь президента Мендель», — написал Скубченко.

И продолжил: «А кого вы ждёте? К Стерненко — там свои к своим выходили. А к вам кто выйдет? Зеленский окружил себя одними порохоботами и грантоедами, ни одного ватника нормального в команде. Некому к вам выйти. Грантоеду или порохоботу выйти к вам — зрада. А больше некому. Это ж Офис Президента майдана, а не Украины». «Антимайдан» по версии Шария: как в Киеве «отбивали» улицу у националистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что ж, трудно с этим не согласиться. Вот только быть «президентом майдана» становится уже не так выгодно — майдан давно уже не воспринимается как нечто светлое и зовущее в будущее даже многими из тех, кто искренне «майданил» в 2014 году. Последующие годы, что говорится, внесли ясность.

Анатолий Шарий отметил, что его сторонники взяли контроль над улицей, — национал-радикалы, пытавшиеся нападать на участников акции, получили серьёзную «ответку», люди, по словам главы ППШ, просто «реализовали своё право на самооборону».

Впрочем, заявление о «контроле над улицей», пожалуй, следует признать несколько преждевременным: на этот раз справиться с боевиками С14 и Нацкорпуса оказалось не очень сложно, но что смогут противопоставить «шариёвцы» организованным и хорошо оснащённым отрядам наци (мы все знаем, что есть и такие)? Остаётся надеяться, что вопрос о власти будет решаться на этот раз не в уличных столкновениях, как это было в дни майдана.

В связи с этими событиями стоит посмотреть, что из себя представляет сегодня партия Шария, существующая чуть более года, но уже успевшая себя ярко показать.

Партия Шария позиционирует себя как «самая независимая, молодая и прогрессивная партия в Украине». В программе партии подчёркивается, что это проукраинская политическая сила, которая, в частности, «способствует развитию украинского демократического общества, признает европейский путь развития страны как единственно правильный и отвечающий цивилизационному выбору граждан Украины».

Цель понятна: «Приход к власти на государственном и региональном уровнях». Для чего? Для способствования утверждению принципов демократии, формированию среднего класса и выражению его политической воли, свободному высказыванию своей гражданской позиции. Задекларирована также «поддержка инициатив граждан, направленных на реализацию уставных и программных целей партии». Что ж, не будем забывать, что декларации у всех партий хороши. Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

В разделе о главе партии Анатолии Шарие вспоминают его заслуги: первый политический блогер Украины, получивший золотую кнопку YouTube, многократно признавался ведущим лидером мнений в соцсетях и возглавлял списки блогеров по вовлеченности подписчиков в обсуждениях.

«С каждым днем число моих сторонников и единомышленников росло. Сейчас на мой канал подписаны более 2 млн человек, а в сумме мои видео собрали более 2,3 млрд просмотров», — отмечает сам Шарий.

Благодаря такому медийному влиянию удалось добиться увольнения консула-антисемита в Гамбурге, всерьез подорвать рейтинг Петра Порошенко перед президентскими выборами (помните, как нервно реагировал он на вопросы «от Шария»).

Что ж, действительно, политический «сериал» от Шария давно пользуется успехом у публики. Хотя некоторые скептики считают, что «сериал» пока весомее самой партии.

Политолог и автор издания Украина.ру Василий Стоякин отмечает: «Партия Шария» хотя и виртуальна в чуть большей степени, чем «Слуга народа» и «Голос», выглядит перспективным игроком на левом фланге. По данным последнего исследования КМИС, рейтинг партии — почти 5%. Ничего удивительного в этом нет — партия представляет как раз «новые лица» в украинской политике, которые всё ещё востребованы избирателями, не разочаровавшимися до конца в эксперименте с Зеленским».

Но разочарование растёт, и часть избирателей «Слуги народа» найдут себе нового кумира. Впрочем, ППШ может отбирать голоса и у «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), которая пока не столь активна в уличных акциях. McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политолог Ростислав Ищенко, комментируя акции партии Шария, отметил, что не видит ничего экстраординарного в акциях у Офиса президента: перед выборами активизируются все партии, в том числе и эта. Тем более что подобная акция — бесплатный пиар, «обязательно покажут по телевизору». Кроме того, в медийной картинке многое зависит от грамотной съёмки…

По мнению Ищенко, у партии пока не такой серьёзный базис, как кажется некоторым из её сторонников: ППШ проведёт своих людей на местных выборах, но не очень много.

«Есть уже распределение интересов местных элит, и пускать туда каких-то новичков, которые ещё неизвестно что воротить будут, и… будут на свой кусок претендовать, никому не хочется», — отметил эксперт, добавив, что местные элиты выставят против людей от ППШ своих сильных кандидатов.

А на местных выборах как раз очень многое зависит от региональных элит, подчеркнул Ищенко: «люди, которые побеждают на общенациональных выборах, и люди, которые побеждают на местных выборах, — это, как правило, совершенно разные люди».