Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал митинг сторонников блогера Анатолия Шария в центре Киева

«Антимайдан» по версии Шария: как в Киеве «отбивали» улицу у националистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов.

На акцию пришли украинские националисты из «Демократической сокиры» и С14. Радикалы забросали митингующих яйцами и файерами. Часть провокаторов была задержана полицией.

Кроме того, Ищенко рассказал о перспективах Партии Шария на местных выборах, которые пройдут 25 октября. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института — IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы. А в Черкассах наибольший процент неопределившихся в своем выборе людей.