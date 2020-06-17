Игра слов

Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий выразил солидарность с литовским коллегой в вопросе БелАЭС: «У нас похожий подход к энергетическим вопросам. И мы не только понимаем озабоченность Литвы по поводу Островецкой АЭС Беларуси, но и поддерживаем Литву в этой области на всех возможных европейских форумах». Это первое заявление, оно нормальное, дежурное.

Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию
Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию
© Sputnik | Перейти в фотобанк

Удивило лишь то, что Польша раньше в вопросе строительства атомной станции в Белоруссии была холодна, как воды Балтики. А позавчера министр климата Польши Михал Куртыка заявил о планах начать в 2026-м строительство собственной АЭС. По плану строительство завершится к 2040-му. На финише энергосистема страны получит шесть энергоблоков. Пан Куртыка подарил сведущим ценителям истинное наслаждение, сказав, что единого чудесного рецепта для электроэнергетики будущего нет. Поэтому Польше, наряду с ветряками, нужен и мирный атом.

И вот в чём вся прелесть этой игры слов.

Если в Варшаве чуда в энергетике не ждут сегодня, зачем ждать еще шесть лет? Можно начинать прямо сейчас. И если Польша решила вернуться к строительству атомных электростанций, зачем же делать гадости Белоруссии, помогая Литве блокировать работу БелАЭС?

А еще лучше так: если Варшаве АЭС нужна, почему нельзя Минску? И разве Брюссель даст Варшаве разрешение на строительство АЭС, если заставил Литву закрыть свою атомную станцию? Вопросы, вопросы, вопросы.

Атомная интрига

Украина.ру в большом обзорном материале рассказывала о всех нюансах атомной энергетики. Почему сначала на АЭС возлагали большие надежды, а потом вдруг наступило разочарование, отчего сегодня отрасль в глубочайшей стагнации.

Сегодня в мире почти никто не строит новые АЭС, кроме Китая, России и некоторых стран. Белоруссия к ним относится. Это первый объект такого рода в Восточной Европе. Остальные существуют лишь на бумаге и на словах. ЕС на сегодня не против атомной энергетики, но против возведения новых объектов. Особенно в странах бывшего СССР, который разваливали исключительно ради уничтожение советского ВПК.

С тех пор делают все, чтобы ничего похожего на него на постсоветском пространстве не появилось. Атомная энергетика не исключение, о чём Варшава в курсе.

Что же сказал пан Куртыка? А он попросту соврал! В его слова о начале строительства первой польской АЭС никто не поверил, потому что эта болтовня тянется с середины 2000-х. Кое-что делают для поддержания жизнеспособности этого симулякра. В 2010-м зарегистрировали предприятие PGE EJ 1 sp. zoo. Однако на сегодняшний день это предприятие делает вид, что ищет площадку для строительства, но в основном проводит «круглые столы» с местным населением в районах предполагаемого возведения АЭС. Это важнее, чем строить АЭС. Тридцать лет людей пугали «вторым Чернобылем», и успешно.

Население такой задней передачи может не понять. Для справедливости: в Польше успешно эксплуатируется мощный (200МВт) исследовательский реактор в Отвоцке. Но совсем не ради строительства АЭС.

Президентские выборы в Польше: новый кандидат от либералов догоняет Анджея Дуду
Президентские выборы в Польше: новый кандидат от либералов догоняет Анджея Дуду
© REUTERS, Kacper Pempel

В общем никто никуда не идет, ничего Польша не построит, никто Варшаве денег на это не даст, а у нее их нету.

«Так зачем ты нам тут мозги пудришь?» — спросил бы классик. А смысл есть, и он куда серьезнее, чем россказни про то, как «наши космические корабли бороздят…». Политическая интрига в том, чтобы максимально натянуть на себя региональное одеяло лидерства во всех вопросах для малообеспеченных и простоватых соседей — Украины и Белоруссии.

Слова Куртыки вызвали едва ли не панику в Киеве.

«Пока Украина своими руками убивает атомную энергетику, Польша строит атомную энергетику. Аккурат, когда к 2040 году в Украине не останется ни одного энергоблока, в Польше будет их шесть», — написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко.

Так думают на Украине многие, но это фейк. И если так, то стоит обратить внимание на факт, о котором вообще не говорят, и никто о нем не знает. Дело в том, что у Польши уже есть АЭС! На Украине. Еще в 2019 году, аккурат год назад Киев передал полякам один из блоков Хмельницкой АЭС. Министерство энергетики издало приказ, которым один из энергоблоков ХАЭС фактически вывели из энергосистемы Украины и запустили с него экспорт в Польшу.

В общем, Варшава, как и сотни лет назад интригует. Построит или не построит АЭС на своей территории — бабушка надвое сказала.

У Минска с Москвой история строительства БелАЭС тянется с 2011 года. Запустить станцию обещали в конце 2019-го. Но этого не произошло. На сегодня известно, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль, энергетический же планируется в сентябре-октябре. Это всё, учитывая уровень негатива в белорусско-российских отношениях, тоже вилами по воде. Никто ни в чем не уверен. И это служит отличной почвой для польских интриг.

То, что сегодня поляки вредят Белоруссии, поддерживая Литву, — факт. Это не стоит Варшаве ни копейки, а информационный эффект, какой уж есть, но есть. Как минимум, разговоры о перспективах строительства АЭС в Польше сводят на нет попытки наладить экспорт электроэнергии из Белоруссии в ЕС. Появляется конкретный аргумент, почему не стоит развивать передающую инфраструктуру на границах с РБ.

Нефтяная интрига

На сегодня Польша максимально участвует в белорусско-российских противоречиях, предлагая Лукашенко то, что ему нужно для аргументов Москве. Это всё тоже звучало во время вчерашнего пребывания Лукашенко в Гродненской области. «Газовая и нефтяная независимость» — это все звучало, как песня. Но жизнь скучна и неинтересна — ничего этого в реальности нет. Есть дорогая нефть из Норвегии, Азербайджана, прости господи, — из США. Просто «Сам» так решил.

Польша не может предложить Лукашенко дешевую нефть. Дорогую тоже. Зато Польша вполне помогала интригами. Идея «реверса» по «Дружбе» — её. При этом поляки сделали всё, чтобы показать, что это придумал пожилой и вздорный «последний диктатор Европы», ради того, чтобы увеличить свой вес на переговорах с Москвой. Так оно и есть, но идея «реверса» — польская интрига. Как и прокладки трубы из Клайпеды. За этот замечательный проект Варшава не даст ни евроцента. Россия и США тоже. Поэтому никто трубу и не построит.

Но пошуметь Польша помогла. Экономической выгоды от такого строительства нет. Любой прожект перевешивает нефтепровод «Дружба». Кто забыл, стоит вспомнить гениальную идею президента Украины Леонида Кучмы, который в 2001 году запустил абсолютно аналогичный проект «Одесса-Броды». Тогда провластные СМИ, по темникам АП раздували этот пузырь до размеров Луны. Эта замечательная история «мыльного пузыря» как две капли воды похожа на белорусский проект, так что о нем стоит вспомнить подробнее.

Первая встреча ОПЕК+ после сделки, Трамп благодарит Россию, а Лукашенко — шантажирует. Обзор энергорынка
Первая встреча ОПЕК+ после сделки, Трамп благодарит Россию, а Лукашенко — шантажирует. Обзор энергорынка
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

С 1996 по 2001 год Кучма за полмиллиарда долларов проложил трубу из Одессы до Брод, где подключил ее… к «Дружбе». Добиваясь энергетической «незалежности» (по совету американских друзей), хотели качать каспийскую нефть в обход России. Но что-то пошло не так, труба оставалась пустой с 2001 до 2004 года, когда на помощь пришла… Россия. Получилось как всегда. Построенный для «прямой» прокачки нефтепровод заработал на «реверс», качая сырье ТНК ВР в Средиземноморский регион.

Но в 2004-м пришел прозападный Ющенко, вместе с ним «нарисовалась» Польша, которая подговорила на продления маршрута «Одесса-Броды» до Гданьска. Президент Ющенко и премьер Тимошенко сделали все, чтобы зарезать российскую нефть. И в 2010-м «реверс» прекратился, труба опустела.

Но тут случилось «чудо»: Лукашенко, как сегодня, поругался с Россией, и через Одессу стали качать «альтернативную» нефть из Венесуэлы. Блестяще, но недолго. Вместо четырех миллионов тонн в 2011-м удалось прокачать только один. И концессия умерла.

Пытались качать из Азербайджана в Чехию. Снова фиаско: НПЗ Украины недосчитались пол миллиарда гривен. Мелочь, но неприятно. В 2013-м Янукович и Азаров были готовы возобновить российский «реверс». Но тут… нет, не «Евромайдан». Польская интрига. 29 октября 2013-го представители польской PERN Przyjazn отказались от проекта, а в апреле 2014-го возобновили переговоры о продлении трубы до Гданьска. С тех пор труба пустая.

Газовая интрига

Альтернативу российской нефти Минск нашел. В России. Из 2 млн тонн, необходимых белорусским НПЗ ежемесячно, миллион закачивают оттуда. На этом фоне обнадеживает заявление Лукашенко по газу.

«Природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками», — сказал президент и кандидат в президенты.

Это так, но немножко не так. Потери бюджета, связанные с «обнулением» нефтяных пошлин и сокращением экспорта нефтепродуктов, в первом квартале составили около 175 млн долларов. Импорт нефти из РФ сократился на 2 949 000 тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился с 1,436 млрд долларов до 527,8 млн долларов. Причем по всем направлениям. За 4 месяца «просадка» поставок в Великобританию достигла 674 млн долларов, в Германию — 260 млн долларов, на Украину — 236 млн долларов, в Нидерланды — 138 млн долларов, в Польшу — 104 млн долларов.

Будет ли иначе в случае с газом? И правда, у "Газпрома" большие проблемы с европейским рынком. Но только сейчас, и только в связи с уникальной, форс-мажорной ситуацией, которой в истории человечества не было никогда. Откуда бы ни взялись коронавирус и пандемия, делу время — потехе час. Китай восстановил объемы потребляемой нефти, скоро так будет и по газу. Кризис «сланцевиков» когда-то закончится, и выяснится, что залежи природного газа в Европе не обнаружены. И все вернется туда, с чего все началось.

А «драка Лукашенко» — всего лишь эпизод и «каприз художника». Причем ценовой «цирк» закончится довольно скоро.