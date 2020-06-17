Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений по БелАЭС, нефти и газу. Ничего нового, зато оживились «партнеры». Варшава порадовала все заинтересованные стороны тем, что будет строить свою собственную АЭС. Но способна ли Польша реально навредить?

Игра слов

Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий выразил солидарность с литовским коллегой в вопросе БелАЭС: «У нас похожий подход к энергетическим вопросам. И мы не только понимаем озабоченность Литвы по поводу Островецкой АЭС Беларуси, но и поддерживаем Литву в этой области на всех возможных европейских форумах». Это первое заявление, оно нормальное, дежурное. Экономическая диверсификация Белоруссии. Кто может помочь Лукашенко обыграть Россию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Удивило лишь то, что Польша раньше в вопросе строительства атомной станции в Белоруссии была холодна, как воды Балтики. А позавчера министр климата Польши Михал Куртыка заявил о планах начать в 2026-м строительство собственной АЭС. По плану строительство завершится к 2040-му. На финише энергосистема страны получит шесть энергоблоков. Пан Куртыка подарил сведущим ценителям истинное наслаждение, сказав, что единого чудесного рецепта для электроэнергетики будущего нет. Поэтому Польше, наряду с ветряками, нужен и мирный атом.

И вот в чём вся прелесть этой игры слов.

Если в Варшаве чуда в энергетике не ждут сегодня, зачем ждать еще шесть лет? Можно начинать прямо сейчас. И если Польша решила вернуться к строительству атомных электростанций, зачем же делать гадости Белоруссии, помогая Литве блокировать работу БелАЭС?

А еще лучше так: если Варшаве АЭС нужна, почему нельзя Минску? И разве Брюссель даст Варшаве разрешение на строительство АЭС, если заставил Литву закрыть свою атомную станцию? Вопросы, вопросы, вопросы.

Атомная интрига

Украина.ру в большом обзорном материале рассказывала о всех нюансах атомной энергетики. Почему сначала на АЭС возлагали большие надежды, а потом вдруг наступило разочарование, отчего сегодня отрасль в глубочайшей стагнации.

Сегодня в мире почти никто не строит новые АЭС, кроме Китая, России и некоторых стран. Белоруссия к ним относится. Это первый объект такого рода в Восточной Европе. Остальные существуют лишь на бумаге и на словах. ЕС на сегодня не против атомной энергетики, но против возведения новых объектов. Особенно в странах бывшего СССР, который разваливали исключительно ради уничтожение советского ВПК.

С тех пор делают все, чтобы ничего похожего на него на постсоветском пространстве не появилось. Атомная энергетика не исключение, о чём Варшава в курсе.

Что же сказал пан Куртыка? А он попросту соврал! В его слова о начале строительства первой польской АЭС никто не поверил, потому что эта болтовня тянется с середины 2000-х. Кое-что делают для поддержания жизнеспособности этого симулякра. В 2010-м зарегистрировали предприятие PGE EJ 1 sp. zoo. Однако на сегодняшний день это предприятие делает вид, что ищет площадку для строительства, но в основном проводит «круглые столы» с местным населением в районах предполагаемого возведения АЭС. Это важнее, чем строить АЭС. Тридцать лет людей пугали «вторым Чернобылем», и успешно.

Население такой задней передачи может не понять. Для справедливости: в Польше успешно эксплуатируется мощный (200МВт) исследовательский реактор в Отвоцке. Но совсем не ради строительства АЭС. Президентские выборы в Польше: новый кандидат от либералов догоняет Анджея Дуду © REUTERS, Kacper Pempel

В общем никто никуда не идет, ничего Польша не построит, никто Варшаве денег на это не даст, а у нее их нету.

«Так зачем ты нам тут мозги пудришь?» — спросил бы классик. А смысл есть, и он куда серьезнее, чем россказни про то, как «наши космические корабли бороздят…». Политическая интрига в том, чтобы максимально натянуть на себя региональное одеяло лидерства во всех вопросах для малообеспеченных и простоватых соседей — Украины и Белоруссии.

Слова Куртыки вызвали едва ли не панику в Киеве.

«Пока Украина своими руками убивает атомную энергетику, Польша строит атомную энергетику. Аккурат, когда к 2040 году в Украине не останется ни одного энергоблока, в Польше будет их шесть», — написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко.

Так думают на Украине многие, но это фейк. И если так, то стоит обратить внимание на факт, о котором вообще не говорят, и никто о нем не знает. Дело в том, что у Польши уже есть АЭС! На Украине. Еще в 2019 году, аккурат год назад Киев передал полякам один из блоков Хмельницкой АЭС. Министерство энергетики издало приказ, которым один из энергоблоков ХАЭС фактически вывели из энергосистемы Украины и запустили с него экспорт в Польшу.

В общем, Варшава, как и сотни лет назад интригует. Построит или не построит АЭС на своей территории — бабушка надвое сказала.

У Минска с Москвой история строительства БелАЭС тянется с 2011 года. Запустить станцию обещали в конце 2019-го. Но этого не произошло. На сегодня известно, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль, энергетический же планируется в сентябре-октябре. Это всё, учитывая уровень негатива в белорусско-российских отношениях, тоже вилами по воде. Никто ни в чем не уверен. И это служит отличной почвой для польских интриг.

То, что сегодня поляки вредят Белоруссии, поддерживая Литву, — факт. Это не стоит Варшаве ни копейки, а информационный эффект, какой уж есть, но есть. Как минимум, разговоры о перспективах строительства АЭС в Польше сводят на нет попытки наладить экспорт электроэнергии из Белоруссии в ЕС. Появляется конкретный аргумент, почему не стоит развивать передающую инфраструктуру на границах с РБ.

Нефтяная интрига

На сегодня Польша максимально участвует в белорусско-российских противоречиях, предлагая Лукашенко то, что ему нужно для аргументов Москве. Это всё тоже звучало во время вчерашнего пребывания Лукашенко в Гродненской области. «Газовая и нефтяная независимость» — это все звучало, как песня. Но жизнь скучна и неинтересна — ничего этого в реальности нет. Есть дорогая нефть из Норвегии, Азербайджана, прости господи, — из США. Просто «Сам» так решил.

Польша не может предложить Лукашенко дешевую нефть. Дорогую тоже. Зато Польша вполне помогала интригами. Идея «реверса» по «Дружбе» — её. При этом поляки сделали всё, чтобы показать, что это придумал пожилой и вздорный «последний диктатор Европы», ради того, чтобы увеличить свой вес на переговорах с Москвой. Так оно и есть, но идея «реверса» — польская интрига. Как и прокладки трубы из Клайпеды. За этот замечательный проект Варшава не даст ни евроцента. Россия и США тоже. Поэтому никто трубу и не построит.

Но пошуметь Польша помогла. Экономической выгоды от такого строительства нет. Любой прожект перевешивает нефтепровод «Дружба». Кто забыл, стоит вспомнить гениальную идею президента Украины Леонида Кучмы, который в 2001 году запустил абсолютно аналогичный проект «Одесса-Броды». Тогда провластные СМИ, по темникам АП раздували этот пузырь до размеров Луны. Эта замечательная история «мыльного пузыря» как две капли воды похожа на белорусский проект, так что о нем стоит вспомнить подробнее. Первая встреча ОПЕК+ после сделки, Трамп благодарит Россию, а Лукашенко — шантажирует. Обзор энергорынка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

С 1996 по 2001 год Кучма за полмиллиарда долларов проложил трубу из Одессы до Брод, где подключил ее… к «Дружбе». Добиваясь энергетической «незалежности» (по совету американских друзей), хотели качать каспийскую нефть в обход России. Но что-то пошло не так, труба оставалась пустой с 2001 до 2004 года, когда на помощь пришла… Россия. Получилось как всегда. Построенный для «прямой» прокачки нефтепровод заработал на «реверс», качая сырье ТНК ВР в Средиземноморский регион.

Но в 2004-м пришел прозападный Ющенко, вместе с ним «нарисовалась» Польша, которая подговорила на продления маршрута «Одесса-Броды» до Гданьска. Президент Ющенко и премьер Тимошенко сделали все, чтобы зарезать российскую нефть. И в 2010-м «реверс» прекратился, труба опустела.

Но тут случилось «чудо»: Лукашенко, как сегодня, поругался с Россией, и через Одессу стали качать «альтернативную» нефть из Венесуэлы. Блестяще, но недолго. Вместо четырех миллионов тонн в 2011-м удалось прокачать только один. И концессия умерла.

Пытались качать из Азербайджана в Чехию. Снова фиаско: НПЗ Украины недосчитались пол миллиарда гривен. Мелочь, но неприятно. В 2013-м Янукович и Азаров были готовы возобновить российский «реверс». Но тут… нет, не «Евромайдан». Польская интрига. 29 октября 2013-го представители польской PERN Przyjazn отказались от проекта, а в апреле 2014-го возобновили переговоры о продлении трубы до Гданьска. С тех пор труба пустая.

Газовая интрига

Альтернативу российской нефти Минск нашел. В России. Из 2 млн тонн, необходимых белорусским НПЗ ежемесячно, миллион закачивают оттуда. На этом фоне обнадеживает заявление Лукашенко по газу.

«Природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками», — сказал президент и кандидат в президенты.

Это так, но немножко не так. Потери бюджета, связанные с «обнулением» нефтяных пошлин и сокращением экспорта нефтепродуктов, в первом квартале составили около 175 млн долларов. Импорт нефти из РФ сократился на 2 949 000 тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился с 1,436 млрд долларов до 527,8 млн долларов. Причем по всем направлениям. За 4 месяца «просадка» поставок в Великобританию достигла 674 млн долларов, в Германию — 260 млн долларов, на Украину — 236 млн долларов, в Нидерланды — 138 млн долларов, в Польшу — 104 млн долларов.

Будет ли иначе в случае с газом? И правда, у "Газпрома" большие проблемы с европейским рынком. Но только сейчас, и только в связи с уникальной, форс-мажорной ситуацией, которой в истории человечества не было никогда. Откуда бы ни взялись коронавирус и пандемия, делу время — потехе час. Китай восстановил объемы потребляемой нефти, скоро так будет и по газу. Кризис «сланцевиков» когда-то закончится, и выяснится, что залежи природного газа в Европе не обнаружены. И все вернется туда, с чего все началось.

А «драка Лукашенко» — всего лишь эпизод и «каприз художника». Причем ценовой «цирк» закончится довольно скоро.