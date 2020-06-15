Ситуация с коронавирусной инфекцией на Украине остаётся сложной. За истекшие сутки в стране зафиксировано 656 новых случаев заражений, скончались 12 человек, 171 человек выздоровел

Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Всего, по данным СНБО, на Украине зарегистрированы 31 810 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, с начала эпидемии болезнь унесла 901 жизнь. Выздоровели 14 253 человека.

Наибольшее число инфицированных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3959 и 3957, сообщает Минздрав Украины в Telegram. Более двух тысяч человек с выявленной инфекцией — в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

На Украине уже началась вторая волна коронавируса, карантин будет продлен — советник мэра Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июня, собрал Кабмин и правоохранительные ведомства на селекторное совещание, в ходе которого выразил обеспокоенность в связи с ростом числа случаев заболевания и поручил правительству разобраться с ситуацией.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтверждённых случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — заявил Зеленский, чьи слова приводит официальный сайт украинского президента.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «причины для паники нет, но есть «звоночки», которые требуют реакции». По мнению главы правительства, необходимо усиление контроля мер адаптивного карантина. (сейчас на Украине действует так называемый адаптивный карантин, власти на местах могут ослаблять или усиливать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации).

Зеленский, в свою очередь, отметил, что «надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей». По словам президента, «ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров».

По данным Нацполиции Украины за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн гривен (около 11,8 млн рублей).

Елена Зеленская заразилась коронавирусом © Instagram Елена Зеленская Елены. Сообщается, что президент ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Также он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим.

«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями», — сообщает пресс-служба президента.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 Кабмин Украины с 12 марта текущего года ввёл общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Ряд ограничительных мер решено было смягчить с 11 мая. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.

Однако, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, люди перепутали смягчение карантина с его отменой. В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Уже на протяжении нескольких дней, пяти дней, мы видим количество подтвержденных заражений на уровне больше 650… Мы ставим рекорды по заболеваемости», — заявил министр на брифинге 15 июня.

Он предложил посмотреть на то, что происходит на улицах: «люди почувствовали отмену карантина». По этой причине, отметил Степанов, в стране «растет количество госпитализированных, количество людей с пневмонией», и всё это прямое следствие того, что многие перепутали смягчение карантина с его отменой — «всё это происходит в голове наших граждан».

Глава Минздрава призвал всех придерживаться рекомендаций своего ведомства, носить маски, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию — тогда риск заражения, по его словам, максимально снижается.