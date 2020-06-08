В Белоруссии наступила горячая предвыборная пора. На 9 августа в республике запланированы президентские выборы, на которых вновь будет баллотироваться действующий глава государства Александр Лукашенко. Он идёт на шестой срок. При этом нынешняя предвыборная кампания уже стала скандальной и конфликтной

В воскресенье, 31 мая, в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты альтернативных Лукашенко политиков. По данным правозащитной группы «Весна», тогда милиция задержала около 30 представителей оппозиции.

7 июня в десятках городов по всей Белоруссии также прошёл сбор подписей. Жители страны выстраивались в очереди, чтобы отдать подпись за тех, кто может стать соперником Лукашенко. Судьбоносные выборы. Что будет с Белоруссией после 9 августа © REUTERS, Vasily Fedosenko

Сейчас подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов на пост президента. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать не менее 100 тысяч. Инициативные группы уже двух претендентов — нынешнего президента Александра Лукашенко и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — объявили, что собрали необходимое количество подписей.

Регистрация собравших подписи кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.

Лукашенко сейчас демонстрирует жёсткость: накануне он сменил правительство и заявляет, что «отмороженную радикальную оппозицию» в республике ведут к власти на деньги российских олигархов.

В свою очередь оппозиция прозвала действующего президента «Саша — три процента», намекая, что реальный рейтинг Лукашенко крайне низок.

Опасный пример Януковича

По словам экс-депутата Государственной Думы РФ, политолога Сергея Маркова, сейчас Лукашенко пытается воспользоваться образом демонизированных российских олигархов.

«Белорусское общество опасается российских олигархов, и Александр Лукашенко просто пользуется этим образом демонизированных российских олигархов. Плюс, возможно, Александра Лукашенко обманывает американская агентура внутри белорусской власти, которая специально распространяет слухи о том, что какие-то белорусские политики финансируются Россией», — заявил Марков.

Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича — Марков © РИА Новости, Нина Зотина Виктора Януковича к катастрофе, «и очень не хотелось бы, чтобы участь Януковича повторил Лукашенко».

«Лукашенко абсолютно уверен в своей власти, но и Янукович был абсолютно уверен в своей власти. Прямо скажу, американская агентура в Минске подталкивает Александра Лукашенко на путь Януковича, в том числе и создавая этот миф о российском активном участии в финансировании каких-то проектов против Александра Лукашенко», — подчеркнул Марков.

«Защитник Белоруссии от России» — старый имидж Лукашенко

Перед выборами Лукашенко использует риторику отстаивания независимости страны. Об этом говорит политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. При этом основная угроза независимости страны, как считает политическое сообщество Белоруссии, не только президент, исходит от России, отмечает эксперт.

Неменский об обвинениях в адрес российских олигархов: Лукашенко накануне выборов использует имидж защитника Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Он пояснил, что Лукашенко уже более 10 лет поднимает эти вопросы.

«Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нём главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России. Это его старый политический имидж», — сообщил политолог.

Нет олигархов — не будет Майдана

Политические танцы Лукашенко с западными некоммерческими организациями продолжаются, заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Глава Белоруссии, добавил он, явно отдаёт себе отчет в том, что, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану.

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом Майдана по украинскому сценарию в Белоруссии не будет, уверен эксперт, потому что в стране нет одной из его главных составляющих.

«Чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, необходимы олигархи, а их в Белоруссии нет», — сообщил политолог.

«Могут быть инспирированы теракты»

Предвыборная тактика Лукашенко становится всё более и более грубой, он уже переходит от оскорблений к угрозам и шантажу. Об этом говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, по словам Безпалько, ряд экспертов опасаются, что «в силу ухудшения положения Лукашенко могут быть инспирированы какие-то теракты и взрывы с целью переломить ход пока ещё весьма спокойной избирательной кампании, которая складывается в пользу других кандидатов».

«Лукашенко в Белоруссии уже называют «Саша 3%», потому что его реальный рейтинг составляет от 3 до 6%, а не 80%, как он сам себе рисует и как убеждают чиновники», — заявил политолог.