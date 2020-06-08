В воскресенье, 31 мая, в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты альтернативных Лукашенко политиков. По данным правозащитной группы «Весна», тогда милиция задержала около 30 представителей оппозиции.
7 июня в десятках городов по всей Белоруссии также прошёл сбор подписей. Жители страны выстраивались в очереди, чтобы отдать подпись за тех, кто может стать соперником Лукашенко.
Сейчас подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов на пост президента. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать не менее 100 тысяч. Инициативные группы уже двух претендентов — нынешнего президента Александра Лукашенко и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — объявили, что собрали необходимое количество подписей.
Регистрация собравших подписи кандидатов пройдет с 5 по 14 июля.
Лукашенко сейчас демонстрирует жёсткость: накануне он сменил правительство и заявляет, что «отмороженную радикальную оппозицию» в республике ведут к власти на деньги российских олигархов.
В свою очередь оппозиция прозвала действующего президента «Саша — три процента», намекая, что реальный рейтинг Лукашенко крайне низок.
Опасный пример Януковича
По словам экс-депутата Государственной Думы РФ, политолога Сергея Маркова, сейчас Лукашенко пытается воспользоваться образом демонизированных российских олигархов.
«Белорусское общество опасается российских олигархов, и Александр Лукашенко просто пользуется этим образом демонизированных российских олигархов. Плюс, возможно, Александра Лукашенко обманывает американская агентура внутри белорусской власти, которая специально распространяет слухи о том, что какие-то белорусские политики финансируются Россией», — заявил Марков.
Политолог напомнил, что попытка лавировать между Россией и Западом уже привела экс-президента Украины Виктора Януковича к катастрофе, «и очень не хотелось бы, чтобы участь Януковича повторил Лукашенко».
«Лукашенко абсолютно уверен в своей власти, но и Янукович был абсолютно уверен в своей власти. Прямо скажу, американская агентура в Минске подталкивает Александра Лукашенко на путь Януковича, в том числе и создавая этот миф о российском активном участии в финансировании каких-то проектов против Александра Лукашенко», — подчеркнул Марков.
«Защитник Белоруссии от России» — старый имидж Лукашенко
Перед выборами Лукашенко использует риторику отстаивания независимости страны. Об этом говорит политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. При этом основная угроза независимости страны, как считает политическое сообщество Белоруссии, не только президент, исходит от России, отмечает эксперт.
«Поэтому лозунг отстаивания независимости естественным образом преобразуется в призывы к защите страны от российского влияния. Но это не новость для нынешней избирательной кампании, это старая тема», — заявил Неменский.
Он пояснил, что Лукашенко уже более 10 лет поднимает эти вопросы.
«Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нём главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России. Это его старый политический имидж», — сообщил политолог.
Нет олигархов — не будет Майдана
Политические танцы Лукашенко с западными некоммерческими организациями продолжаются, заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Глава Белоруссии, добавил он, явно отдаёт себе отчет в том, что, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану.
«Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах», — сказал Мухин, отметив, что с Россией Лукашенко перешел на язык прилично оформленного шантажа.
При этом Майдана по украинскому сценарию в Белоруссии не будет, уверен эксперт, потому что в стране нет одной из его главных составляющих.
«Чтобы в Белоруссии реализовался украинский сценарий, необходимы олигархи, а их в Белоруссии нет», — сообщил политолог.
«Могут быть инспирированы теракты»
Предвыборная тактика Лукашенко становится всё более и более грубой, он уже переходит от оскорблений к угрозам и шантажу. Об этом говорит политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Это его никак не красит, и население это уже начинает видеть. Общество сильно изменилось. Технических возможностей стало больше, белорусы могут получить альтернативную информацию о том, что происходит в мире, что думают о Белоруссии, о президенте и так далее в больших масштабах, чем раньше», — рассказал эксперт.
При этом, по словам Безпалько, ряд экспертов опасаются, что «в силу ухудшения положения Лукашенко могут быть инспирированы какие-то теракты и взрывы с целью переломить ход пока ещё весьма спокойной избирательной кампании, которая складывается в пользу других кандидатов».
«Лукашенко в Белоруссии уже называют «Саша 3%», потому что его реальный рейтинг составляет от 3 до 6%, а не 80%, как он сам себе рисует и как убеждают чиновники», — заявил политолог.