Под давлением протестующей толпы чиновники хотят сократить финансирование полиции. Демократы планируют выступить с широким пакет реформ, направленных на сдерживание применения чрезмерной силы полицейскими

После того, как по интернету разошлась запись убийства чернокожего мужчины Джорджа Флойда, в северном городе Миннеаполисе вспыхнули бунты и погромы. Президент США Дональд Трамп у себя в «Твиттере» назвал демонстрантов «бандитами» и пригрозил применить силу.

«Будете мародерствовать, начнем стрелять», — припугнул он.

В 40 городах страны ввели комендантский час. Но часть протестующих параллельно акциям протеста занялась погромами и разграблением магазинов.

На волне захлестнувших США массовых беспорядков после смерти афроамериканца сотни магазинов и предприятий частного бизнеса были уничтожены или повреждены грабителями. В Нью-Йорке разграблению подверглись люксовые бутики на Манхеттене в районе знаменитой Пятой Авеню. Ущерб от действий погромщиков исчисляется сотнями миллионов долларов. К настоящему времени полиция города сумела арестовать больше тысячи человек и изъять часть похищенного имущества. В целом по стране волна насилия и мародерства идёт на спад.

Во время массовых беспорядков в США в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 госпитализированы. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Уильям Барр. Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента © РИА Новости, Нина Зотина

В ряде штатов власти, дав спустить пар протестующим, с переменным успехом берут под контроль ситуацию на улицах. В столице страны, городе Вашингтон, демонстрации проходят сейчас мирно, без провокаций. Теперь они больше похожи на флешмобы. Вместо бронированных «хаммеров» Национальной гвардии на улицах теперь передвижные ларьки с мороженым и фастфудом, а также указатели, где можно найти туалет, получить медицинскую помощь и отдохнуть.

Десятки тысяч людей по-прежнему собираются возле Белого дома и скандируют лозунги. Помимо справедливости в отношении афроамериканцев, демонстранты требуют и отставки американского президента. В перерывах между лозунгами танцуют.

В понедельник стало известно, что подразделения национальной гвардии США уходят из Вашингтона, ко вторнику власти вернут в пункты постоянной дислокации домой бойцов, охраняющих американскую столицу. Вместо них на службу заступают усиленные в наряды полиции. Такое решение принял Трамп. По его словам, ситуация в Вашингтоне «под полным контролем».

Армия раздора. Использует ли Трамп силовой приём для разгона митингующих? © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк Билл де Блазио объяснил это тем, что протесты перешли в мирное русло. На практике комендантский час все равно не соблюдался протестующими: всю неделю они не уходили с улиц и после наступления ночи.

Бурные протесты против чрезмерного полицейского насилия заставили власти в ряде городах принять соответствующие меры. Департамент полиции Денвера в воскресенье изменил свои правила и запретил все виды применения удушающих приёмов и устройств в рамках усилий по борьбе с использованием силы своими сотрудниками.

Движение за сокращение финансирования полицейских департаментов или их полное расформирование вспыхнуло после убийства Джорджа Флойда. Тогда активисты, местные лидеры и выборные должностные лица призвали радикально изменить концепцию общественной безопасности на фоне общенациональных протестов против жестокости полиции.

Демонстранты скандируют «Defund the police» (разорить полицию, сократить ее бюджет. — Ред.) на митингах у домов мэров, а также печатают этот лозунг на лицевых масках и пишут его баллончиками на стенах во многих городах. В Вашингтоне, округ Колумбия, эта фраза теперь появляется огромными желтыми буквами на недавно названной площади Black Lives Matter Plaza на 16-й улице рядом с Белым домом. Случаи мародерства во время протестов подстроены неонацистами — журналистка из США © AP, Alex Brandon

Хотя среди левых активистов и ученых уже давно существует такая концепция, чиновники от Вашингтона до Лос-Анджелеса сейчас всерьез рассматривают способы сокращения полицейских департаментов и перенаправления финансирования на социальные программы.

В Миннеаполиса девять членов городского совета в воскресенье объявили о планах расформирования городского полицейского управления. Они не предложили график или конкретные действия, которые они планируют предпринять, но сказали, что «предпринимают промежуточные шаги к прекращению» применения насилия.

Тем временем протестующие по всей стране заявляют, что их усилия еще далеки от завершения, поскольку через две недели после убийства Джорджа Флойда они продолжают осуждать укоренившуюся предвзятость в правоохранительных органах и призывают к радикальным переменам. Это происходит по мере того, как все больше крупных городов отменяют комендантский час.

Конгресс США тоже испытывает давление толп протестующих, и демократы в понедельник, как ожидается, выступят с широким пакет реформ, направленных на сдерживание применения чрезмерной силы полицейскими. Погибший из-за действий полицейского афроамериканец Флойд был заражен COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То, что ситуация с полицейским насилием крайне опасна, стало понятно на прошлой неделе в Миннеаполисе. Там защитники расовой справедливости столкнулись с мэром Джейкобом Фреем перед толпой протестующих, спрашивая, не возьмёт ли он на себя обязательство расформировать полицейское управление.

В понедельник девять членов городского совета Миннеаполиса уже объявили о планах расформирования департамента полиции. Ранее стало известно, что бюджет департамента полиции Лос-Анджелеса будет сокращен до 150 миллионов долларов, чтобы обеспечить финансирование программ в общинах цветных, объявил в минувшую среду мэр Эрик Гарсетти.

Сторонники сокращения бюджета полиции заявляют, что одной реформы недостаточно. Они говорят, что лидеры должны внести изменения в политику, которые уменьшают зависимость от офицеров и перераспределяют деньги, потраченные на правоохранительные органы, в чернокожие общины для таких услуг, как школы, здравоохранение и жилье.

«Когда мы говорим о сокращении финансировании полиции, мы говорим, что инвестируем в ресурсы, которые нужны нашим сообществам, — сказала соучредитель движения Black Lives Matter Алисия Гарза в интервью NBC News. — То, что нам действительно нужно, увеличить финансирования жилья, нам нужно увеличить бюджет на образование, нам нужно увеличить объем денежных средств, направляемых на улучшение качества жизни общин, которые сейчас чрезмерно контролируются полицией». Михаил Хазин раскрыл экономические причины протестов в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Карту уличных протестов перед президентскими выборами хотят разыграть и демократы, и республиканцы. Протесты тем временем уже влияют на ход предвыборной кампании и рейтинги кандидатов — Трампа и Байдена. То, как Трамп ведет себя в ситуации с протестами, не нравится 55% американцев, нравится — только трети. Это меньше общего рейтинга одобрения президента, который составляет 39%.

Кандидат от демократов Джо Байден также использует сложившуюся ситуацию. Стало известно, что он намерен посетить похороны Джорджа Флойда, смерть которого стала той самой спичкой, от которой Соединенные Штаты буквально вспыхнули.

Американские чиновники и врачи обеспокоены из-за того, что массовые протесты в разных штатах могут спровоцировать новую вспышку COVID-19, отмечает The New York Times. Демонстрации и столкновения с полицией в США проходят на фоне пандемии коронавируса. Из-за нее без работы остались 40 миллионов американцев. На акции люди выходят без средств защиты от инфекции и не соблюдают дистанцию. Тем временем число заразившихся COVID-19 в США перевалило за два миллиона, умерли 118 тысяч человек.