По состоянию на 21:00 6 июня в мире зафиксировано более 6 млн 953 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 401 тыс. человек скончались, свыше 3,3 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 185,4 тыс. заболевших, следом идет Перу (187,4 тыс.).

На восьмом месте Франция (189,2 тыс.), потом Италия (234,8 тыс.) , затем Индия (245 тыс.), Великобритания (284,8 тыс.), Испания (288,4 тыс.), Россия (459,4 тыс.) и Бразилия (650,5 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 1 млн 976 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 111,6 тыс. человек, смертность 5,66%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,39%, или более 29,1 тыс. человек.

В Бразилии — 35,1 тыс. (5,41%), в Италии — 33,8 тыс. умерших (14,42%), в Испании — 28,7 тыс. (9,97%), в Великобритании — 40,4 тыс. (14,21%).

Россия

В России по состоянию на 2 июня зафиксировано 459 172 случаев заболевания, 5751 заразившихся умерли, 221 729 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,26%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 12,3 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 20,4 млн проверок на COVID — 19.

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В ходе встречи к Путину обратился художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев. По его словам, коллектив не хочет останавливать работу. Гергиев предложил перевести «паузу» для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Президент ответил, что полностью разделяет озабоченность коллектива, но прежде всего нужно думать о здоровье.

«Если для артистов еще можно создать социальную дистанцию, в зале можно создать социальную дистанцию — для балетных (трупп — ред.) нет», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, если спортсмены могут тренироваться на закрытых базах в условиях карантина, то в отношении деятелей искусства ситуация сложнее — «это дисквалификация на самом деле, это тяжелое испытание».

«Но, тем не менее, все равно к этому надо идти», — заключил президент.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на сайте правительства.

Теперь возможен возврат средств или обмен на ваучеры, которые позволят сходить на спектакль позднее без доплат, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

«Благодаря вашему поручению, у людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо — воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат», — сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организации будет еще полгода, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 6 июня зафиксировано 26 514 случаев заболевания, 777 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 11 812 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 414 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Рост числа украинцев с выявленной инфекцией Covid-19, который наблюдается несколько последних дней, связан с невыполнением рекомендаций Министерства здравоохранения Украины, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мероприятий восприняло, как полную их отмену», — заявил министр в субботу, 6 июня.

Он подчеркнул, что в Украине избрана стратегия «адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса». «Но карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза Covid-19 такая же большая, как и раньше. Мы видим печальную статистику увеличения случаев заболевания и в других странах. В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора», — объяснил Степанов.

Министр призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила. «Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения», отметил глава Минздрава.

Между тем коронавирус распространяется не только на свободе, но и в пенитенциарных заведениях, где не всегда соблюдается карантин, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

«У нас среди проблемных следственных изоляторов остался по сути только один — херсонский. Но там переполнение так велико, что там фактически невозможно что-то сделать», — сказал глава Минюста.

При этом, по его словам, в Лукьяновском СИЗО в Киеве «есть свободные камеры, есть резерв».

«То есть он сейчас разгружен настолько, насколько это вообще даже теоретически возможно. Такого уже не было много лет», — объяснил Малюська.

В мире

Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации относительно медицинских масок.

Так, ВОЗ рекомендует носить маски в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции. По мнению организации, маски могут сдержать распространение коронавируса, ведь они могут быть "барьером для инфекционных капель".

«ВОЗ рекомендует правительствам стран побуждать широкую общественность носить маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например, в общественном транспорте, магазинах и в других многолюдных местах», — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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В то же время, по словам Гебреисуса, маски сами по себе не защищают от коронавируса — это лишь один из способов снижения риска инфицирования. Соответственно, ношение маски не должно давать людям ложное ощущение защищенности.

Особенно незащищенными можно считать обитателей домов престарелых, которые являются основным местом общей смертности от коронавируса COVID-19, говорится в исследовании Бостонского медицинского университета.

Так, доля смертей от COVID-19 в штате Массачусетс (США), которые происходят в домах престарелых, по состоянию на 29 мая выросла с 54 до 63%. В некоторых штатах смертность от COVID-19 еще выше. По данным Kaiser Family Foundation, по состоянию на 28 мая 81% смертей от коронавируса в Миннесоте и Род-Айленде произошел в домах престарелых.

В начале мая Канада указала, что 82% смертей приходится на на учреждения ухода за пожилыми.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), половина всех случаев смерти от коронавируса COVID-19 в Европе и странах Балтии происходит в домах престарелых.

Бессимптомное распространение коронавируса позволяет ему легко проникнуть в эти учреждения, где необходимый персонал проходит путь от дома престарелых до другого — рентгенологи, флеботомисты, медсестры и сиделки, которые должны работать в нескольких местах, чтобы свести концы с концами.

«Очевидно, что недостаточно проверять температуру посетителей и персонала. Каждый, кто посещает или работает в учреждения этого типа, должен иметь иммунитет к коронавирусу или регулярно проходить тестирование», — заявила доктор медицинских наук Лиза Карузо.

Также стало известно, что после попадания в больницу с COVID-19 жертвы гипертонии в два раза чаще умирают от осложнений инфекции, чем пациенты, не имеющие повышенного давления.

Если же больные с гипертонией и коронавирусом при лечении COVID-19 перестают пить таблетки от давления, то риск смерти увеличивается ещё в два раза, сообщается в European Heart Journal.