По состоянию на 12:00 субботы, 6 июня, в мире зарегистрировано 6,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 395 тыс. человек, 2,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 1,8 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 109 тыс. людей, 491,7 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 614,9 тыс. жителей. Более 34 тыс. умерли, 289 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 458,6 тыс. случаев заражения, 5,7 тыс. смертей, 221,3 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (284,7 тыс.), Испания (240,9 тыс.) и Индия (236,9 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зафиксировано 26 513 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 777 человек, 11 812 выздоровели.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются Черновицкая область (3585), Киев (3375) и Львовская область (2053).

За сутки коронавирус диагностировали у 549 человек — третий день подряд в стране более 500 зараженных, притом что до ослабления карантина этот показатель держался на уровне 300-500.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стало известно, что «Укрзализныця» прекратила продажу билетов в Славянск: город временно закрыт для поездов и автотранспорта из-за вспышки коронавируса. Отмечается, что за три дня заболевание диагностировали у троих человек, которые работали на одном предприятии.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступил против открытия детских лагерей летом 2020 года из-за загруженности больниц, которая может появиться после посещения оздоровительного заведения.

«Кроме капельных инфекций существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, разрешит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения, или не разрешит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций. В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом», — заявил Ляшко.

Он также отметил, что существует риск заражения коронавирусом, поэтому попросил родителей воздержаться от детских лагерей и санаториев.

Министерство здравоохранения хочет провести эпидемиологическое исследование, в рамках которого будет сформирована выборка из каждой группы населения и которую пригласят сдать тест на антитела к COVID-19.

«Будет ретроспективно, прозвон каждой группы, сделаем выборку населения — будут звонить и приглашать сдать тест. Сдадут тест на наличие антител в организме человека. После этого мы покажем, это как соцопрос, здесь будет нечто похожее», — объяснил главный санврач.

Тем временем во Львовской области отложили ослабление карантина из-за высоких показателей заболеваемости в регионе. Карантин не будет ослабляться до 12 июня.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России официально выявлено 458 689 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5725 человек, 221 388 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 8855 россиян.

Порядка 126 тыс. жителей страны, зараженных коронавирусом, находятся в больницах, 3460 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в Минздраве.

При этом ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19. По мнению вирусолога, академика РАН Виктора Зуева, это могло произойти и раньше, но на заболеваемость повлияли туристы, которые ездили за границу, зная о пандемии, а также нарушения режима самоизоляции.

В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, в том числе в Дагестане, Северной Осетии и Забайкальском крае, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Таких «проблемных» регионов, по словам министра, в стране еще много.

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье пока не позволяет сделать следующие шаги по ослаблению карантинных ограничений, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано», — заявил он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 5 июня © бюллетень

А вот в Москве на следующей неделе уже могут быть приняты «радикальные решения» по смягчению карантинных мер, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, уменьшилось количество пациентов с пневмониями, число выявленных больных с COVID-19, сократилось количество смертей.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился каждый пятый работник скорой помощи — так власти объясняют задержки в работе службы. Оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурства, чтобы обеспечить работу скорой.

Ситуация в мире

ВОЗ изменила свои рекомендации по ношению масок людьми, не зараженными коронавирусом. Организация призвала правительства рекомендовать носить маски там, где сложно обеспечить социальную дистанцию: в общественном транспорте, магазинах и других людных местах.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вывести страну из ее состава.

«Я говорю вам прямо сейчас, Соединенные Штаты покинули ВОЗ, и мы рассматриваем (эту возможность. — Ред.) в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим», — заявил глава государства.

Ранее о прекращении поддержки ВОЗ заявил президент США Дональд Трамп.

Европа надеется догнать убегающий отпускной сезон и открывает границы © REUTERS, Guglielmo Mangiapane

Кроме того, президент заявил, что США добились огромных успехов в вопросе создания вакцины от коронавируса. По его словам, уже готовы к отправке 2 млн доз, и это будет сделано, как только вакцина пройдет проверку на безопасность.

Страны G20 согласились выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Средства направят на диагностику и лечение коронавирусной инфекции, разработку вакцин, а также на исследования и разработки в рамках борьбы с пандемией.