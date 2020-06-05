По состоянию на 21:00 5 июня в мире зафиксировали 6 миллионов 801,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 396,6 тыс. человек скончались, более чем 3 миллиона 382,3 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 1 миллиона 932,6 тысяч человек (110,4 тыс. умерли, 712,8 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (618,5 тыс. заболевших, 31,4 тыс. умерших и 288,6 тыс. выздоровевших) и Россия (450,1 тыс, 5536, и 212,9 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании, Индии и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Перу, Турции, Иране, Чили и Мексике. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Саудовской Аравии, Канаде, Пакистане, Катаре, Бангладеш и Бельгии.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сегодня страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 185,3 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло почти 168,5 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,7 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Ухудшение ситуации

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 25 964 (+553 сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 762 стали летальными (+15). В то же время 11 372 (+330) пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки во Львовской (73), Ровенской (57) областях и Киеве (82).

В Минздраве объяснили новый антирекорд Украины по количеству новых заболевших коронавирусом несоблюдением рекомендаций, а также ослаблением карантинных ограничений.

При этом одним из позитивных моментов является то, что благодаря уменьшению количества новых инфицированных и росту показателя выздоровевших Черновицкая область вышла из красной зоны загруженности больниц зараженными коронавирусом.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если тенденция по ухудшению эпидемиологической ситуации будет продолжаться, график выхода из карантина могут изменить.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, начиная с утра 6 июня в городе усилят контроль за соблюдением карантина Градоначальник также пообещал закрывать за нарушения все магазины, торговые центы и летние площадки.

Что касается происшествий, то в Киеве на трамвайном маршруте №33к группа неизвестных избила водителя в ответ на просьбу надеть маски. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, его состояние оценивается как стабильное.

Ситуация в России. Вышли на плато

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 450 186 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8729 за сегодня), из которых 5536 (+147 за сегодня) оказались летальными, а 212 926 (+8086) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 12 млн тестов на наличие инфекции.

Как заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, Россия вышла на плато в том, что касается заболеваемости. Она также дала позитивную оценку тому факту, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие инфекции, добавив, что в стране, как и во многих других, большое количество случаев, поэтому важно соблюдать все меры безопасности, включая меры социального дистанцирования.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в столице до 1 июля. По его словам, настало время, когда власти могут составить график ослабления карантина, который может быть готов уже к понедельнику, 8 июня.

Что касается других регионов, то глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении в республике с 8 июня первого этапа снятия ограничений, предусматривающих в частности работу парикмахерских, химчисток и прачечных, а также фирм, оказывающих юридические услуги.

Если говорить о не очень хороших новостях, то согласно докладу Росстата, оборот предприятий общественного питания в России в апреле — во время ограничений на работу из-за коронавируса — составил 64,5 миллиарда рублей и по сравнению с апрелем 2019 года упал на 51,5%.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках Обязательного медицинского страхования.

Остальной мир. Вопрос с масками

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа в упрощенном варианте из-за пандемии. Организационный комитет соревнований и правительство Японии намерены уменьшить число участников церемоний открытия и закрытия, а также планируется сократить количество зрителей на стадионах

Власти Швеции с 8 июня разрешили въезд на территорию страны сезонным работникам, занятым в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства. Как утверждают в правительстве, трудовые мигранты выполняют критически важные функции в экономике государства.

Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, ведомство пересмотрело свои рекомендации относительно использования масок, а также призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах.

По его словам, ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 930, из которых скончались 18 человек, что стало наименьшим суточным показателем смертей от коронавируса с конца марта.