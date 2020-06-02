На предстоящих выборах мэра Киева «Слугу народа» может представлять Александр Дубинский. Он выдвинул свою кандидатуру на праймериз. И если Дубинского поддержат, он вполне может победить и стать новым столичным градоначальником

Народный депутат Александр Дубинский будет участвовать на выборах мэра Киева. Для начала он посостязается за право быть представителем политсилы на праймериз. О выдвижении своей кандидатуры Дубинский заявил в видео, обнародованном на День Киева — 31 мая.

«Друзья, всем привет. Я Александр Дубинский и я, как и многие киевляне, недоволен тем, как развивается наш славный город потому, что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом — мэр-наркоман, потом — случайный мэр-моль и вот, как венец всего того, что вы видите вокруг себя — мэр-идиот. Пора с этим заканчивать», — заявил Дубинский.

Он отметил, что не случайно записал видео на Шулявском мосту. По словам Дубинского, неудобная конструкция моста, на который нельзя нормально заехать и с которого нельзя нормально съехать, стоила киевлянам $60 млн.

«В Китае за такие же деньги строят пять мостов и столько же чиновников отправляют на расстрел. Нам тоже уже пора», — подчеркнул Дубинский.

Через несколько кадров он уже стоял на фоне здания Киевской городской государственной администрации. «Нынешний мэр - идиот». Дубинский поборется за кресло Кличко © Дубинский

«В Киеве очень много маленьких и больших проблем, о которых можно говорить бесконечно долго, но главная проблема вот здесь — за моей спиной. Киевский горсовет, Киевская горадминистрация и киевский мэр — именно они дерибанят наш город и превращают его из города каштанов в город туй. Я устал от туёвого Киева при туёвом мэре, поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, которые объявил президент Владимир Зеленский для того чтобы отобрать лучшего кандидата от партии «Слуга народа» для участия выборов мэра столицы Украины города Киева», — подытожил Дубинский.

Он призвал вместе поучаствовать в том, чтобы сделать Киев «не туёвым, а каштановым» и навести в нём порядок.

Ранее фаворитом на праймериз «Слуги народа» считался бывший гендиректор канала «1+1», народный депутат Александр Ткаченко. Он тоже 31 мая заявил о желании сразиться за мэрское кресло. Но уже на следующий день — 1 июня — стало известно о том, что его фракция выдвинула Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики.

Таким образом, Дубинский, вполне вероятно, может возглавить Киев. Но для этого ему прид`тся победить на выборах. Его конкуренты не дремлют и, скорее всего, используют компромат на парламентария. А компромата хватает с лихвой.

«Мама любит скорость» и «Мерседес» Януковича

Украинским СМИ Дубинский хорошо знаком. Это журналист, который ранее на канале «1+1» вел программу журналистских расследований «Гроші» и руководил программой «Украинские сенсации». Как сообщало издание Detector Media, на «плюсах» Дубинский начал работать в 2010 году, возглавив департамент журналистских расследований. До этого он работал в изданиях Kyiv Weekly, «Экономические известия», а также в ряде других СМИ.

Вёл Дубинский и свой блог на «Украинской правде». Это продолжалось с 2009 по 2015 год. И последние записи в блоге предварялись плашкой о том, что автора подозревают в выполнении некоторых заданий при публикации своих заметок. К тому времени ряд украинских журналистов подозревали, что Дубинский выполняет заказы олигарха Игоря Коломойского, которому и принадлежал канал «1+1». Сейчас из-за этого Дубинского называют членом «группы Коломойского» в Верховной Раде. «Слуга народа» и Коломойский выставляют кандидата в мэры Киева © Facebook, Александр Ткаченко

В 2019 году Дубинского после выхода сюжета «50 оттенков Порошенко» и вовсе обвинили в предвзятости и желании повлиять на выборы президента.

К тому времени у него был свой довольно популярный блог в YouTube, а на его соцсети были подписаны десятки тысяч пользователей. Свою популярность он удачно конвертировал в депутатский мандат на парламентских выборах 2019 года, легко справившись с конкурентами на мажоритарном округе в Киевской области. Конкуренты Дубинского были связаны с предыдущим президентом Петром Порошенко, за ними тянулся шлейф коррупционных скандалов, что было как нельзя на руку поднаторевшему в журналистских расследованиях и прирождённому шоумену Дубинскому. Который к тому же был представителем партии «Слуга народа».

Но, попав в парламент, Дубинский нередко шел против воли большинства в своей партии. Кроме того, уже будучи в Раде, ему пришлось отбиваться от обвинений в коррупции: в ноябре 2019 года вышел очередной выпуск программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом, в котором последний рассказал о том, что Дубинский владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.

«Значит, вы не настолько талантливый журналист. Видите, вот и всё», — парировал Дубинский журналистке, задававшей ему вопрос, отчего у нее нет такого количества недвижимости.

А вот фраза, которой он объяснял наличие у его матери очень дорогих авто, стала крылатой.

«Мама любит скорость», — сказал Дубинский.

Позже он носил футболку с принтом с этими словами. Примечательно, что Дубинский не только не стал отрицать наличие авто, но и позже выпустил ряд видео, посвященных своим машинам. Одна из них, кстати, ранее принадлежала Виктору Януковичу-младшему — сыну четвертого президента.

«Эта машина принадлежала Виктору Януковичу — младшему сыну Виктора Януковича <…> Таких машин в мире существует всего две», — отметил Дубинский.

Машину захватил один из добробатов в Мариуполе, потом жена Януковича-младшего после его смерти договорилась с добробатовцами и смогла продать авто перекупщику.

Зимой 2020 года стало известно, что Дубинский и его семья решила распродать часть своего автопарка, а часть вырученных средств отправить на благотворительность.

Сейчас Дубинский готовится к сражению на праймериз, но альтернативы ему нет: Ткаченко скорее всего станет министром, а других таких медийных тяжеловесов, которые могли бы на равных конкурировать с Дубинским, нет.

Что за мэр ждет Киев?

Один из ветеранов независимой украинской журналистики, обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко характеризует Дубинского как приятного в общении, делового человека.

«Дубинский весёлый, доброжелательный парень, очень динамичный, интеллигентный. Не боится идти на конфликт, на столкновение. Инициативный, но если инициатива не пошла в массы, быстро ее сворачивает. Помню, я еще при президентстве Януковича объявил, что готов покататься в Межигорье на велосипеде, для чего перелезу через забор. Но мне надо заплатить $5 тыс. Бесплатно, мол, не полезу. Дубинский сразу объявил сбор средств. Но никто не отозвался, даже оппозиция. И он отменил свою инициативу», — рассказал Чаленко о своем опыте общения с Дубинским. По заветам Геббельса. Кто и зачем возглавит министерство культуры Украины © Facebook, Александр Ткаченко

Он нисколько не сомневается в том, что Дубинский может возглавить Киев.

«Да сейчас любой может быть мэром Киева. Кличко ж смог, так и Дубинский сможет», — отметил Чаленко.

Для тех, кому чужд Майдан, он может быть симпатичен тем, что наряду со своим коллегой Максимом Бужанским известен неприятием националистической риторики. Так, в одном из своих видеоблогов он назвал лозунг «Слава Украине» нацистским и указал на неуместность его использования в украинской армии.

Те же, кто имеет долгую память, могут припомнить, что Дубинский в разгар Майдана назвал его противников «дебилами», так как те характеризовали майдановцев как террористов, а также, по мнению Дубинского, неспособны выучить государственный язык и уважать украинские законы.

«Что делают с такими людьми в нормальном обществе, если они представляют для него угрозу? Изолируют. Пусть даже путем отделения одной части страны от другой. Если лично передо мной поставят вопрос, хочу ли я жить в одной стране с такими людьми, — ответ «нет». Пусть, если хотят этого, отделяются и живут под охраной героического «Беркута», под руководством допов и гопов, под памятниками Ленину и Ворошилову», — писал он в заметке «О федерализации дебилов».

Сейчас по этому вопросу у него похожее мнение, хоть и высказываемое им помягче.

«Нужно создать условия, чтобы люди захотели переехать в Украину. Чтобы поняли, что они здесь нужны и важны. Боевые действия можно завершить как в Израиле: там на границе с Палестиной стоит бетонная стена километров двенадцать в длину и метра три в толщину», — отметил Дубинский в комментарии изданию «Страна».

При этом он заявил, что для того чтобы получить санкцию на это, нужно провести референдум, ведь Крым и Донбасс — указал Дубинский — части Украины.

В общем, Дубинский — весьма яркая и неоднозначная личность на политической арене Украины. Его сторонники надеются, что он хоть немного разворошит болото, в которое превратилось городское управление в последние годы, и наведёт порядок. Противники же опасаются, что он отдаст Киев структурам Коломойского. Однако скучно Киеву с таким мэром не будет, это точно.

С другой стороны, лучше уж «скучать», как Цюрих или Вена, чем не скучать, как современный Киев.