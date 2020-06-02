Продолжающиеся в Соединенных Штатах массовые беспорядки нивелируют значение опубликованных на Украине так называемых «плёнок Деркача» с компроматом на главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах в США — Джо Байдена

Сначала политическим обозревателям и СМИ показалось, что «пленки Деркача» произвели эффект «разорвавшейся бомбы». Однако эффект от обнародованных записей переговоров Порошенко с Байденом и Керри несколько преувеличен. Во всяком случае на данный момент.

Мы имеем как бы три главных площадки, где можно покатать этот мячик: Украина, США, Россия. Начнём с места обнародования. Формально украинское правосудие получило серьёзнейший материал, который (в соединении с другими данными) обличает не только нечистоплотность экс-президента Порошенко, но даже тянет на государственную измену. Однако хватит ли у господина Зеленского духу дать ход этому делу? Особенно после того, как было достигнуто некое «водяное перемирие», по которому Порошенко и его команду не слишком прессуют, а он в ответ лояльно ведёт себя в Раде, поддерживая принципиальные решения «Слуги народа» и аккуратно канализируя недовольство радикалов. «Лакейское поведение, а не госизмена» - Фесенко оценил опасность «пленок Деркача» для Порошенко © скриншот с видео "Телеканал ДОМ"

Задействовать пленки — значит разрушить договорённости, а проигнорировать — окончательно потерять лицо. Логично использовать полученный компромат дозированно: как рычаг давления на Порошенко, если он внезапно начнёт брыкаться. А быковать Пётр Алексеевич умеет, потому угроза для него должна быть весьма серьёзной и потенциальной. Возможная угроза сдерживает больше, нежели свершившаяся.

А могут ли наши американские партнеры подтолкнуть господина Зеленского к каким-то решительным действиям? Но у Порошенко хватает влиятельных заступников и за океаном — тем более верхушка Демпартии в раздувании скандала со своим главным кандидатом на пост президента США абсолютно не заинтересована (а большая часть тамошней прессы на сторона Демпартии).

Тогда остаются Трамп и республиканцы, однако и здесь всё неоднозначно. Украинский кейс уже стоил президенту США изрядной нервотрепки и даже попытки импичмента. При всей соблазнительности предложенных господином Деркачом прослушек в полной мере запускать их за полгода до выборов рановато. Их обозначили в числе прочих материалов (например, разоблачительный фильм об украинских реалиях отрекламировал в своём твиттере лично президент Трамп), будет какое-то сенатское расследование, но сейчас американскому избирателю явно не до Украины. Его больше волнует экономика, безработица, уличные беспорядки, эпидемия. Трамп должен выиграть прежде всего на этом поле; Украина преждевременна и второстепенна, и на роль главного злодея явно не тянет.

Недаром действующий американский президент куда больше упирает на китайскую тематику (где семейство Байденов тоже успело наследить), а сам Китай объявлен главной угрозой. На фоне сотрудничества Байдена с главным противником Соединённых Штатов проделки фигуранта на подмандатной территории — лишь мелкие шалости белого господина с каким-то туземцем. Делать основным козырем издержки в колониальном управлении страной (которая в понимании среднего американца вообще неизвестно где находится) означает преувеличивать роль и значение Украины в окружающем мире.

В любом случае Госдеп сделал категорическое заявление, что не потерпит никакого украинского вмешательства в американские выборы. В переводе на общедоступный это означает, что на данный момент американцы обойдутся без сопливых. Безусловно, компромат находится в поле зрения Белого дома (порукой тому личная погружённость Рудольфа Джулиани в украинские хитросплетения), но как и когда можно выгодно распорядиться «пленками Деркача», будут решать только там. Самому же Зеленскому форсировать расследование, пока не понятен исход схватки за пост президента США, довольно рискованно. Это подтверждает его свежее заявление, что для украинского правосудия расследование по «пленкам Деркача» не является приоритетным. «Пленки Деркача»: Офис генпрокурора Украины возбудил против Порошенко дело о госизмене - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тогда, может, этот трек интересен России в её внешнеполитической борьбе? Однако в самой России про Украину всё давно известно, а экспорт информационного продукта российского производства довольно затруднён. Здесь играет свою роль как весьма маленькая доля российских СМИ в международном информационном потоке, так и внутренняя недооценка важности системной работы в пропагандисткой сфере с её новыми технологиями и возможностями. Например, только на Украине против России, по данным профессора ВШЭ и известного политтехнолога Олега Матвейчева, работает 80 тысяч аккаунтов в социальных сетях. Можно и нужно гордиться достижениями телеканала RT, но необходимо понимать, что делается далеко не всё возможное.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: есть убойный компромат, но внутри Украины посадить Порошенко по статье о государственной измене не получится — в конце концов, он всего лишь выполнял приказания официального куратора. Демпартия заинтересована в нивелировании скандала, а для Белого дома это избыточная гальванизация всего пласта украинских проблем в тот момент, когда американцев интересуют совершенно другие темы (хотя со временем в топку полетят все дрова). И Россия, которая сыграть на компромате ощутимо не сможет в виду реальной информационной слабости, а заодно системно обвиняется во «вмешательстве в американские выборы», и эта тема затмит в глазах американцев любые возможные выгоды.

Компрометирующих записей в истории Украины было немало: вспомним хотя бы «пленки Мельничено». Их главный фигурант президент Леонид Кучма до сих пор остаётся уважаемым человеком и ничего ему не сталось. Если допустить, что он действительно спровоцировал убийство журналиста Гонгадзе, то почему он до сих пор на свободе? А если нет, то почему на воле те, кто, опираясь на тот давний скандал, довели страну до «Оранжевой революции» — по сути того же государственного переворота?

Так что у «плёнок Деркача» (как ранее у «плёнок Онищенко») есть шанс стать лишь очередным свидетельством того, как низко пала украинская власть в своей погоне за деньгами и благоволением хозяина. Однако на Украине репутация политиков уже давно никого не интересует.