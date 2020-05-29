К полудню 29 мя в мире количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило 5 млн 910 тысяч. Вылечилось более 2, 5 млн человек, число летальных исходов перевалило за 362 тысячи, сообщает ресурс coronavirus-monitor.info

Активную фазу болезни переживают свыше 2 млн 961 тысяч человек. Лидируют в мире по количеству инфицированных США: там количество выявленных случаев превышает 1 млн 768 тысяч. За сутки прирост составил 6,7 тысячи человек, 218 пациентов скончались. Состояние свыше 1 млн пациентов медики оценивают как критическое. Побороть болезнь смоли почти 500 тысяч инфицированых. С начала эпидемии коронавирус забрал жизни свыше 103 тысяч американцев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Бразилии, которая занимает вторую строчку антирейтинга, более 468 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, количество летальных исходов перевалило за 26 тысяч.

Россия замыкает тройку лидеров печальной статистики. В нашей стране количество инфицированных с начала эпидемии превысило 379 тысяч, свыше 150 тысяч из них выздоровели, 4142 скончались.

Ситуация на Украине

На Украине, по данным СНБО, зафиксировали 429 новых случая Covid-19 за минувшие сутки, еще 10 человек скончались. Побороть болезнь смогли 495 пациентов. Общее число выявленных случаев превышает 22,8 тысячи, число смертельных исходов — 679.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, украинские медики разрабатывают другую стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны коронавируса в стране.

Медики будут стремиться не допустить нового тотального карантина и предполагают, что вторая волна может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

«Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляли меры… Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — заверяет Ляшко.

Украинский астролог заглянул в космос и увидел там дату создания вакцины от коронавируса Влад Росс с помощью звёзд попытался ответить на вопрос, когда в распоряжении человечества окажется долгожданная вакцина от коронавируса.

Это событие уже не за горами, считает астролог, и произойдет, скорее всего, 12-13 июня незадолго до соединения двух планет — Марса и Нептуна.

В полночь 29 мая Госпоранслужба Украины открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдавией, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Еще 56 пунктов на границах с Белоруссией и Россией остаются закрытыми.

Ситуация в России

По данным оперативного штаба, доля выздоровевших от коронавируса в Российской Федерации превышает 40%. За сутки из российских больниц выписались 8 264 человека.

Лидерами по количесвту инфицированных в России остаются Москва (2332 новых случая за сутки), Московская область (773 за сутки) и Санкт-Петербург(369).

На скамью подсудимых в Москве сядет автор видео о том, что новая коронавирусная инфекция поражает только людей определенной национальности. На YouTube и во «ВКонтакте» онтопублиоквал ролики, в которых что коронавирус является «болезнью Фейгельсона-Якобсона», существование которой скрывается.

США и Китай угрожают планете, а Евросоюз обновится. Эксперты о мире после пандемии © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Полиция Москвы также напоминает, что во время пандемии запрещены любые массовые собрания. Это заявление столичный главк МВД РФ сделал в связи с тем, что в интернете появились призывы выходить на публичные акции.

Минобрнауки России разрешило вузам и научным институтам с 1 июня продолжить исследования и разработки с соблюдением санитарно-эпидемических рекомендаций.

Заместитель секретаря «Единой России Сергей Перминов считает, что электронное голосование со временем станет для россиян обыденной реальностью.

«Электронная форма голосования, безусловно, будет обыденностью нашей жизни: как онлайн-перевод денег, заказ пиццы или такси — тут пророком не обязательно быть», — сказал политик.

С 25 мая стартовала процедура предварительного голосования, победители которого будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. Голосование проводится в электронном формате из-за пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировали антирекорд по количеству заразившихся и скончавшихся от коронавирусной инфекции.

По информации Минздрава Бразилии, за сутки в стране выявили 26,4 тысячи новых случаев коронавируса, количество смертей составило 1,1, тысячи. Это самый высоки показатели с начала эпидемии.

Коронавирус в Европе: 750 млрд евро на борьбу с коронакризисом, слежка во Франции и Британии, Балканы открывают границы - но не для соседей © REUTERS, Favio Lo Scalzo/File Photo Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

Трагедией обернулась посещение местным жителем храма богини Брахмани в индийском штате Орисса. Зашедшему помолиться прихожанину 70-летний священник отрубил голову косой.

Убийца утверждает, что сделал это ради победы над коронавирусом. Впрочем, мотивом для убийства мог послужить давний спор между погибшим и священником за манговый сад на окраине села.