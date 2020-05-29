Американские власти уверены, что Пекин ущемляет автономию Гонконга, и готовятся лишить регион различных преференций, в том числе торговых, однако забывают, что там работают многие американские компании, и в результате очередного витка санкций могут столкнуться с серьёзными проблемами

В четверг, 28 мая, Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) практически единогласно (2878 голосов за, один против, и шестеро законодателей воздержались) приняло резолюцию о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и дальнейшем включении его в «Приложение 3» Основного закона Гонконга (аналог конституции) без участия местного Законодательного совета. Корейба: США хотят сделать с Китаем то, что они сделали с Японией в 1945-м © из архива Якуба Корейбы

Законопроект, который официально называется «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», вводит ответственность за мятеж, сепаратизм и измену, подстрекательства к свержению центрального правительства и вмешательство в дела Гонконга извне, а также предусматривает создание в регионе новых институтов для защиты суверенитета и наделяет компетентные органы по защите безопасности правительства КНР выполнять свои функции по защите национальной безопасности в Гонконге в случае необходимости.

Спасительный закон

Согласно законодательству Гонконга, он сам может принять закон о национальной безопасности, но глава администрации Гонконга Кэрри Лэм признала, что из-за проблем между исполняющей и законодательной ветвями власти автономии это не представляется возможным, а в таком документе регион нуждается как можно быстрее, именно поэтому решение вопроса передали Пекину.

«Терроризм растёт в городе. Деятельность, которая наносит ущерб национальной безопасности, включая выступления за «независимость Гонконга», становится всё более неуправляемой. Всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов в мире в город, окутанный тенью насилия», — предупредил накануне секретарь администрации Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли. Протесты в Гонконге и Киеве: сходства и различия © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Предыдущая попытка принять закон о национальной безопасности Гонконга — в 2003 году — обернулась протестом численностью около полмиллиона человек, и пришлось отложить принятие документа на неопределённый срок. Сейчас новость о включении в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей вопроса о нацбезопасности Гонконга тоже спровоцировала массовые акции протеста. Тысячи людей вышли на улицы с лозунгами «Свободу Гонконгу», «Независимость Гонконга — единственный выход», за которые после вступления закона в силу можно угодить в тюрьму, а пока полицейские разгоняли протестующих водомётами и задержали 180 человек за нарушение численности собраний в условиях карантина. Активисты уверены, что инициатива ограничит самостоятельность региона.

Понимая обеспокоенность общественности, в тексте принятой резолюции по разработке законопроекта о безопасности особо подчёркивается, что «государство будет непреклонно придерживаться принципа «одна страна — две системы», «гонконгцы управляют Гонконгом», а также курса высокой степени автономии Гонконга.

Медлить с принятием закона было нельзя. В 2019 году Гонконг на протяжении нескольких месяцев был охвачен акциями протестов, которые по масштабу превзошли «революцию зонтиков» 2014 года, когда протестовали против усиления контроля Пекина над местными выборами. Недовольство оппозиции и активистов вызвал законопроект, разработанный администрацией Гонконга, об экстрадиции на материковый Китай по запросу Пекина подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Противники документа уверены, что его действие будет распространяться не только на фигурантов уголовных дел, но и на всех неугодных властям, в том числе диссидентов. В конечном итоге Кэрри Лэм отозвала законопроект из парламента, а на местных выборах в ноябре представители оппозиции получили почти 90% мест в районных советах в 18 округах автономии, провластные силы потерпели сокрушительно поражение. Всё чаще в Китае говорят, что под видом студенческих протестов на самом деле проходят акции, организованные извне. «Верхи еще могут управлять по-старому». Золотарев объяснил, почему попытки устроить Майдан в Китае обречены на провал © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Что очень важно в свете прошлогодних событий, согласно нынешней резолюции, судебные разбирательства над задержанными за мятеж, сепаратизм, измену, подстрекательство к свержению центральных властей будут проводиться на территории Гонконга по местному законодательству, то есть экстрадиция на материковый Китай не предусмотрена.

Запад снова размахивает санкционной дубинкой

В условиях усиливающегося с каждым днём противостояния США и Китая Вашингтон не упустил возможности раскритиковать Пекин и использовать ситуацию в собственных интересах.

В прошлом году после акций протестов в Гонконге власти США приняли акт о правах человека и демократии в Гонконге, согласно которому решение о дальнейшем применении к региону преимуществ в торговле, экспорте и визовом режиме будет приниматься на основании заключения Госдепартамента, который теперь обязан регулярно проводить оценку ситуации с автономией Гонконга. 27 мая, выступая с отчётом по этому вопросу перед Конгрессом, госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Гонконг больше не оправдывает применение в его отношении особого подхода. США соберут коалицию против КНР из-за Гонконга, но это не поможет — РАСПП © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Ни один разумный человек не может утверждать сегодня, что Гонконг поддерживает высокую степень автономии от Китая», — заявил он.

Тремя днями ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предупредил, что если власти страны придут к выводу, что Гонконг лишён высокой степени автономии, то введут санкции против Китая.

26 мая на брифинге в Розовом саду Белого дома американский лидер Дональд Трамп сказал: «Мы делаем кое-что сейчас, думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я буду говорить об этом через пару дней. Это будет что-то мощное».

Источники агентства Reuters сообщают, что администрация рассматривает возможность приостановки преференциальных тарифных ставок для Гонконга. Сейчас на регион не распространяются пошлины, действующие в отношении КНР. В свою очередь, источники газеты The New York Times узнали о другом возможном способе наказания — аннулировании виз студентам и исследователям из КНР, имеющим отношение к университетам, связанным с Народно-освободительной армией Китая (а таковых около 3000). Американские чиновники убеждены, что эти люди параллельно занимаются сбором сведений для Пекина. По имеющейся информации, вариант аннулирования виз власти США обсуждали ещё до принятия резолюции о национальной безопасности Гонконга.

Тем временем в адрес Вашингтона прозвучало последнее китайское предупреждение. Канцелярия МИД КНР в Гонконге призвала США уважать международное право, немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, в противном случае Пекин примет решительные контрмеры. Как подчеркнули дипломаты, заявление американской стороны, что на протяжении десятилетий они рассматривали Гонконг как оплот свободы и пытаются посредством гонконгской модели изменить социальную систему внутри Китая, стало признанием того, что Вашингтон используют Гонконг в качестве плацдарма для проведения сепаратистской, подрывной деятельности на внутренних территориях.

Однако, как считают эксперты, пострадать Штаты могут от собственных действий. Отмена преференций для Гонконга негативно скажется на товарообороте между автономией и США, в которой американцы имеют профицит на уровне $31,1 млрд. Американские компании, работающие в Гонконге, а таковых около 1300 (среди них и почти все крупнейшие финансовые), понесут дополнительные издержки и проблемы с доступом на рынки. Снижение экономической активности сейчас, в период эпидемии, когда бизнес в США теряет огромные суммы, не на руку Трампу, борющемуся за переизбрание на второй срок. Американские власти обещают фирмам, пожелавшим перевести свои активы на родину, всестороннюю поддержку, но за всё время президентства Трампа те не особо-то спешили переезжать.

К критике США в адрес Китая присоединились Канада, Великобритания и Австралия. В совместном заявлении глав МИД четырёх стран говорится о том, что закон о национальной безопасности Гонконга углубит разногласия в местном обществе.

«Решение Китая навязать Гонконгу новый закон о национальной безопасности прямо противоречит международным обязательствам Пекина, закреплённым в юридически обязывающей и зарегистрированной ООН совместной китайско-британской декларации. Предлагаемый закон подорвет принцип «одна страна, две системы». Он поднимает вопрос перспективы преследований в Гонконге за политические преступления и подрывает существующие обязательства по защите прав жителей Гонконга», — утверждают дипломаты.

Речь идёт о соглашении между Пекином и Лондоном о преобразовании британского Гонконга в специальный административный район КНР Сянган в 1997 году и сохранении за ним широкой автономии до 2047 года, а власти Китая должны придерживаться принципа «одна страна, две системы» в управлении районом.

Отреагировали на решение Всекитайского собрания народных представителей и соседние страны. Так, Япония выразила обеспокоенность и сообщила, что будет пристально следить за развитием событий, а Южная Корея подчеркнула важную роль принципа «одна страна, две системы». Позицию Москвы накануне озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ситуация вокруг Гонконга — это внутренние дела КНР, а действия Штатов, которые пытаются раздуть из этого вопроса проблему, не добавляют надёжности диалогу с США по любым другим вопросам.