Украине даже в условиях коронавирусного карантина покой только снится. Активисты «Национального корпуса» в субботу, 23 мая, атаковали расположенный в центре Киева офис партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) в центре Киева. Офис забросали петардами и дымовыми шашками, затем активисты зажгли файеры

Национал-радикалы объясняют нападение тем, что ОПЗЖ, по их мнению, партия «пророссийская».

Произошли стычки с полицией, несколько активистов были задержаны. Впрочем, опасаться за их судьбу не приходится: при президенте Зеленском украинская власть столь же благосклонна к радикалам, как и при Порошенко. По сути, радикальные организации являются опорой власти. И это несмотря на то, что в радикальных организациях и подразделениях открыто используют нацистскую символику, например, рунический знак Wolfsangel — «волчий крюк» (такой знак в своё время использовали в дивизионной символике некоторых подразделений Ваффен СС). Как «Азов» копировал в миниатюре Третий рейх © vk.com,

В то же время за вывешивание красного советского флага на Украине вполне можно попасть под уголовное преследование, как это случилось с отметившим так Первомай одесситом Дмитрием Лазаревым. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без.

А в Запорожье в ночь с 8 на 9 мая этого года прошли обыски у организаторов автопробега в честь Дня Победы. Вследствие этих обысков и последовавших задержаний праздник был частично сорван — автомобили изъяли в качестве вещдоков.

Как сообщил руководитель всеукраинской общественной организации «Полк Победы» и координатор международного движения «Бессмертный полк» в Украине Андрей Иванов, ещё 6 мая полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 436-1 (изготовление и распространение коммунистической и нацистской символик).

«В полицию, в свою очередь, обратились из СБУ. А в СБУ увидели что-то незаконное в моем посте в «Фейсбуке» с призывом заменить 9 Мая свои аватарки фотографиями фронтовиков. Также в постановлении написано, что я «позиционирую себя как представителя российской негосударственной структуры ГО «Бессмертный полк», которая пропагандирует пророссийскую идеологию», — рассказал Иванов.

Когда говорят об опасности возрождения фашизма нацизма на территории постмайданной Украине, сторонники Майдана возмущённо возражают: о каком фашизме речь? О каких нацистских символах? Глава МВД Украины Арсен Аваков ещё в 2014 году заверял, что полюбившаяся бойцам «Азова» эмблема Wolfsangel — «в том числе и эмблема Нобеля», и вообще, этот знак можно увидеть на гербах многих европейских городов. По словам министра, многие из пришедших в «Азов» имеют «своё восприятие мира», но судить их за это нельзя: «Не забывайте, что сделал батальон «Азов» для страны».

«И всякий, кто скажет мне, что эти ребята проповедуют нацистские взгляды, носят свастику и так далее, — откровенно врёт и занимается дурью», — заявлял тогда Аваков, слова которого приводит Вести.ру.

Львовская дивизия Украинского фронта. Ликбез для президента Зеленского © aucland.ru создания дивизии, которая в сообщении именуется «Первой украинской», без упоминания войск СС).

Сообщается, что во время создания Дивизии (именно так, с заглавной буквы) в неё записались 84 тысячи украинских добровольцев, проживавших на территории Галичины.

«Молодёжь стремилась учиться военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленной Украинской державы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дивизия понесла потери во время тяжёлых боёв в 1944 году. В ОГА не стали уточнять, с кем бились вояки подразделения СС, но отметили, что стояли они «до последнего, потому что знали, что на этих землях живут их родители и их дети». Вадим Карасев: Надо помнить, что Украина воевала с нацизмом, а наши центральноевропейские соседи - на стороне Гитлера © actual.today

Что касается детей, то сегодня им приходится выслушивать лекции о «героизме» солдат дивизии СС «Галичина». И речь идёт о детях не только в западных областях Украины. Так, осенью 2018 года глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский сообщал на своей странице в Facebook об «уроке воинской доблести», проведённом представителем сообщества Ukrainian Military Honor в киевской гимназии №315. При этом «образцом доблести стало нацистское формирование — дивизия СС Галиция».

По словам Долинского, «это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением».

Кстати, в апреле этого года на львовском главпочтамте прошла выставка марок и открыток, посвященных нацистской дивизии СС «Галиция».

Напомним, в Верховную Раду Украины 23 января 2020 года был внесён законопроект о запрете нацистской символики, героизации нацистов и их пособников.