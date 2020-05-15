С 8-го на 9-е мая этого года в Запорожье прошли обыски у организаторов автопробега в честь Дня Победы. Вследствие этих обысков и последовавших задержаний праздник был частично сорван. Организаторы записали видеообращение к президенту. Изданию Украина.ру на основе собранных материалов удалось полностью реконструировать картину произошедшего

Андрей Иванов, руководитель всеукраинской общественной организации «Полк Победы» и координатор международного движения «Бессмертный полк» в Украине.

- Андрей Валерьевич, после того как при Порошенко государство фактически перестало праздновать 9 Мая, вы и организация «Полк Победы» стали единственной возможностью для запорожцев отметить День Победы. Митинги, песни военных лет, шествия Бессмертного полка. Как вы планировали проводить мероприятия в условиях эпидемии?

— В канун 75-й годовщины Победы мы собрали среди запорожцев средства, на которые восстановили и отреставрировали 8 памятников героям Великой Отечественной войны, приезжали к ветеранам. Была подготовлена программа и на сам День Победы. Она предусматривала автопробег и выпуск газеты «Полк Победы» с поздравлениями от великих актеров Василия Ланового и Михаила Ножкина, внука маршала Чуйкова Николая Чуйкова, академика Петра Толочко и многих других знаменитых людей, живущих сейчас в Запорожье. Еще в процессе подготовки к Дню Победы мы общались с правоохранительными органами и пытались согласовать мероприятие, чтобы не нарушать карантин. Для этого мы сшили 2000 масок — красного цвета с желтой звездой. Также мы изготовили красные флаги с белой звездой и надписью: «Полк Победы. 1945-2020. 75 лет Великой Победы». Мы заранее показали нашу газету, ее материалы, чтобы ни у кого в органах не было сомнений, что в ней есть что-то запрещённое. Мы хотели все сделать так, чтобы к нам не было вопросов, и запорожцы могли спокойно отметить этот праздник. Майское обострение: Украинская психопатия на фоне самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

- Спокойно не получилось. Почему?

— 8 мая ближе к 6 часам вечера наш офис был окружен работниками полиции, порядка 20 человек. Они стали обыскивать наши машины. К 12 часам ночи автомобили изъяли в качестве вещдоков.

- На каком основании?

— В 9 вечера 6 мая было возбуждено уголовное дело по ст. 436-1 (Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символик). Судья Ленинского райсуда Добрев удовлетворил ходатайство следователя полиции Каба. В полицию, в свою очередь, обратились из СБУ. А в СБУ увидели что-то незаконное в моем посте в «Фейсбуке» с призывом заменить 9 Мая свои аватарки фотографиями фронтовиков. Также в постановлении написано, что я «позиционирую себя как представителя российской негосударственной структуры ГО «Бессмертный полк», которая пропагандирует пророссийскую идеологию». К нам пришли с постановлением суда, обыскали и изъяли машины, обыскали офис, изъяли всю технику, газеты, флаги, маски. Я спросил: «Зачем вам такое количество, если вы хотите провести экспертизу, то есть изучить, что написано в газете, что написано на флаге? Берите один экземпляр и изучайте». Нет, им необходимо все. То есть их целью было просто все изъять, чтобы мы на следующий день не смогли провести автопробег. Мы на собственные средства сшили маски, но их тоже изъяли. Говорят: «Это доказательство нарушения закона». А какое здесь нарушение? Маска красного цвета, на ней изображена желтая звездочка, как на флаге Китайской народной республики. В перечне запрещенной символики такого нет. Там сочетания серпа и молота, символы союзных республик и т.д. Что касается газеты. На первой странице написано: «Полк Победы» и изображено Знамя Победы над Рейхстагом. Мы его изобразили так, что запрещенные сейчас серп и молот не видны.

- Так ведь полиция при обыске видела, что запрещенной символики нет.

— Конечно. Но видеть и выполнять полученный сверху приказ — разные вещи. Скорее всего у них было задание посмотреть, найти то, что надо (хотя мы ничего и не прятали, мы же готовились к празднику), и просто забрать, чтобы не дать на следующий день провести автопробег. Нам говорят: «Если выиграете суд, мы все потом отдадим, но это будет потом, после 9 Мая». Спели «Катюшу». Посол Сибига нашёл повод поссорить Украину с Турцией © Twitter, Andrii Sybiha

- У вас обыски начали вечером 8 мая. Почему 9-го вы не могли попасть на мероприятие?

— Я хочу извиниться перед запорожцами и гостями нашего города, потому что многие писали мне в соцсетях, хотели узнать, что происходит, а я, к сожалению, не мог ответить, так как вышел из управления полиции только после 15:00 9 мая, когда все мероприятия уже закончились. У меня в офисе обыски шли всю ночь. В 5 утра я возвращался домой и думал, что все уже закончилось, ничего страшного, зато будет 9 Мая, отдохну дома немного и поеду праздновать. Подъехал к дому, а там огромное количество машин и полиции под подъездом с еще одним решением суда, теперь об обыске моей квартиры. Представьте ситуацию, в квартиру, где спят маленькие дети, перепуганная жена, заходят ребята и говорят: «Мы взрывотехники и перед обыском должны проверить вашу квартиру». На предмет чего? В постановлении суда четко сказано, что нужно отыскать и изъять информационные накопители, компьютеры и любую агитпродукцию, попадающую под указанную статью УК. Взрывотехники вели себя вежливо, претензий к ним нет, но кто отдал им такой приказ?

- Действительно, что надеялись у вас дома, где находятся маленькие дети, найти взрывотехники? Бомбу? Но кто держит такие вещи в одном помещении с детьми?

— И ладно бы просто взрывотехники походили по квартире. Вслед за ними появились кинологи с собакой. Утром 9 мая, в праздник, приехала целая бригада. А что она могла искать согласно постановлению суда? Мы шутили: «Неужели собака надрессирована на поиск коммунистической символики?» Честно говоря, когда Порошенко не выиграл президентские выборы, я думал, что такая страница в истории Украины перевернута. У нас за 4 года было много обысков, мы привыкли. Но Порошенко не стало, появился Зеленский. И мы думали, что люди, которые люто ненавидят нашу историю, ненавидят все, что нам дорого, не смогут теперь так нахально действовать.

- Так все же что нашли у вас дома?

— В результате трехчасового обыска обнаружили одну георгиевскую ленточку. Она лежала с 2009 года в коробке. Хранение ленты у нас не запрещено. Но дело не в этом, а в том, что в итоге действий, для которых привлекли огромное количество людей и ресурсов, нашли одну ленту. Зачем 15-20 человек? Ну придите вы вдвоем-втроем и проведите обыск. Никто же не сопротивляется. А вы создали шоу. В 9 часов утра меня попросили подъехать в участок ознакомиться с результатами обыска, подписать документы и пообщаться с начальником управления. А в 10 часов начало автопробега, меня в 10 часов ждала 98-летний ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Александра Семеновна Скрипнюк, которая прождала час и была вынуждена вернуться домой. Меня продержали до конца автопробега, чтобы дезорганизовать его. Красный флаг над Украиной: «Порванную на куски и умытую кровью страну нам потомки не простят» © Facebook, Oxana Chelysheva

- Но он состоялся без вас. Люди самоорганизовались?

— Огромное спасибо тем людям, которые нашли выход из этой ситуации. Друзья смогли быстро сориентироваться. Тем более еще с вечера в «Фейсбуке» появились сообщения от людей, которые проезжали мимо офиса. Представьте ситуацию, они видят под офисом 10 автомобилей с мигалками, оцепление по периметру. Это привлекло внимание, появились сообщения об обысках, информация начала распространяться. Поэтому многие уже знали и сумели организоваться без меня. Не так, как хотелось, к сожалению. В планах участвовать должны были порядка 130 человек с автомобилями. В итоге получилось до 50 машин с флагами. Были люди не только из Запорожья, а из Мелитополя, Бердянска. Когда я в 3 часа дня вышел из отдела полиции, мне показали видеосъемку автопробега. Красные флаги, развевающиеся над машинами, сирены встречных автомобилей, аплодисменты прохожих, возгласы: «Молодцы!». Это перечеркнуло все негативные эмоции.

Алексей Бабурин, соучредитель благотворительного фонда «Парсек», соорганизатор автопробега в честь 75-летия Дня Победы.

- Алексей, обыски накануне Дня Победы проходили не только у Андрея Иванова?

— Да, конечно. 8 мая около 21:30 я находился на работе, в здании благотворительного фонда, машина моя была припаркована во дворе. Когда я попытался выехать, мне перегородил дорогу патрульный автомобиль. На мой вопрос полицейские ответили, что не могут отъехать, т.к. у них поломалась машина. Когда я предложил подтолкнуть вручную, они сказали, что поломалось все и сдвинуть нельзя. Неподалеку я увидел авто без опознавательных знаков, интуитивно догадался, что это СБУ, подошёл к ним и спросил: «Что происходит? Давайте ближе к делу. Зачем этот цирк с блокированием машины?» Мне никто не ответил, поэтому мы с супругой оставили наш автомобиль во дворе и пошли по своим делам пешком. Тогда к нам из «поломанного» патрульного авто вышел сотрудник полиции и потребовал предоставить ему документы. Причем у меня брал документы сотрудник в форме, а у жены какой-то человек в обычной куртке. Нас не задержали, мы ушли пешком. Минут через 40 мне дежурный из фонда сказал, что в здание хотят попасть следователи СБУ и Нацполиции с целью проведения обыска. Я вернулся. Компания не изменилась, все присутствующие находились возле здания, еще когда мы покидали его. Нам предъявили постановление следственного судьи о проведении обыска на основании уголовного дела, заведенного на Андрея Иванова. Спросили про тираж газеты «Полк Победы». Я ответил, что часть газет находится в холле. Мы зашли в здание, сотрудник СБУ включил камеру и начался обыск. Продлился он до 4:30 утра, попал домой я в 5 утра 9 мая. Часик перед автопробегом поспать удалось. Приватизация Победы, как признак слабости © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

- Какие последствия для автопробега были из-за задержания главного организатора мероприятия Андрея Иванова?

— Довольно серьезные. На количество участников повлияло и это, и обыски у нас, и вообще то, что все проходило в таком непонятном режиме запугивания. Многие были раскоординированы и подумали, что если уже начались обыски с задержаниями, изъятием символики, флагов, газет, то не стоит и приезжать на автопробег. Нас собралось порядка 40 автомобилей, но по плану было гораздо больше.

- Если ездили с флагами, значит, не все изъяли?

— Все невозможно изъять, потому что они на такие случаи у нас расположены в разных местах. Это притом что на них нет никакой запрещенной украинским законодательством символики, поэтому мы, не стесняясь, их храним. Но на всякий случай в разных местах.

- Спокойно ли вы ехали или вам ставили препоны?

— Точкой сбора была областная библиотека им. Горького. Там нас уже ждали журналисты. А первая остановка колонны с выдергиванием автомобилей произошла возле площади Пушкина.

- Какова причина?

— Формально проверка прав. Потом водителей отпускали. Так остановили и меня, я простоял около полутора минут. Потом через окно я спросил: «Что вы хотели? Вы подойдете ко мне или нет?» Патрульный отвечает: «А мы вас не останавливали, пожалуйста, проезжайте дальше». Оригинально, да? Они просто создавали обстановку подозрительности, недоверия и страха. Но нас так не запугать. Дальше — сложнее. В районе улицы Мира нас остановили в два ряда, чем практически перекрыли проспект Ленина. Осталась только одна свободная полоса, которой было недостаточно для нормального движения, и сзади начала скапливаться пробка. Думаю, это было сделано умышленно, чтобы создать затор и обвинить нас. Нас продержали так некоторое время, а потом разрешили ехать дальше. Когда мы подъехали к Алее Славы, на колонну начали кидаться люди с государственной символикой, вырывать флаги. Полиция им не препятствовала. Более того, лично ко мне подошел один из сотрудников полиции и через открытое окно грубо, с использованием нецензурной лексики, заявил, что он сейчас собственноручно заберет этот флаг, сделает с ним определенные вещи, а мне будут нанесены «множественные побои». Как-то так, тяжело переводить с матерного. Частично наше движение блокировали и в районе улицы 12-го апреля, выдергивая транспорт из колонны.

- Были ли провокации со стороны националистов?

— Ну конечно. Подбегали неизвестные в масках с красными трезубцами и всякими нашивками, выхватывали флаги. Полиция на действия этих «патриотично настроенных лиц» не реагировала.

- Удалось ли возложить цветы к памятникам по ходу движения автоколонны?

— Это было невозможно. Все подходы к памятникам были заблокированы полицией и Нацгвардией, а также кучей людей с государственной символикой, которые выкрикивали в наш адрес оскорбления. К памятнику Скорбящей матери был заблокирован даже подъезд, а мы такой большой колонной не могли остановиться на проезжей части, чтобы не создавать заторы на дороге. Потом, в конце дня мы цветы возложили, но не так, как планировали. Преградой были действия сотрудников Нацполиции.

- Как все закончилось?

— Автоколонну заблокировали на проспекте Металлургов. Без решения суда, без составления протоколов. Сначала просто проверка документов, потом требование убрать незаконную символику. Мы говорим, что незаконной нет, но нас не слушают. Так мы простояли около часа. В итоге у нас изъяли три флага, а остальные мы сами спрятали и разъехались.