Одессит Дмитрий Лазарев отпраздновал Первомай так, как это принято с момента основания международного рабочего праздника — поднял красный флаг с молотом и серпом, водрузив его на своем загородном участке в Раздельнянском районе.
Разумеется, в этом нет ни малейшего криминала. Каждое 1 мая во всем мире развиваются миллионы таких знамен. Их можно видеть во всех странах мира — включая Европу и США, на которые так равняется Украина. На демонстрации под красными стягами ходят статусные западные политики вроде Джереми Корбина или Берни Сандерса. Красный флаг является государственным флагом Китайской народной республики, откуда сейчас привозят в Украину критически необходимые медицинские маски, а серп и молот красуется даже на гербе Австрии, куда его поместили по инициативе социал-демократов.
Однако к Дмитрию приехала полиция, которую вызвал по телефону местный националист. Полицейские изъяли флаг и начали расследование по 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса — «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». И теперь одесситу грозит лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без. Не говоря уже о постоянной травле со стороны националистических «активистов».
Это не пустая угроза. В декабре суд приговорил жителя Одесской области к году условно — за то, что он поднял 9 мая красный флаг с изображением ордена Великой Отечественной войны, который тоже украшен молотом и серпом. За левую символику пострадали сотни жителей Украины — на них нападали прямо во время акций нацисты или задерживали полицейские. Хотя это преследование выглядело откровенным цинизмом. Ведь многочисленные образцы символики нацистского толка постоянно демонстрируются в Украине на публичных мероприятиях с участием государственных лиц и представителей силовых структур. И никто ни разу не понес за это реального наказания.
Однако Дмитрий Лазарев считает происходящее откровенной политической дискриминацией, которая противоречит конституции Украины, гарантирующей каждому гражданину право на свободное высказывание своих взглядов. Он опирается на правовую поддержку международных правозащитных организаций и намерен вновь поднять 9 мая другой красный флаг — в ознаменование победы над нацизмом, который одержал в Украине свой исторический и идейный реванш. Бывший одесский байкер намерен защищаться от преследований и нападок, несмотря на возможное давление и угрозы.
Об остроте подобных противоречий свидетельствуют еще два случая, которые произошли на той же Одещине в первые дни коронавирусного мая. На главной улице Белгорода-Днестровского появилась огромная надпись «Коммунизм», выписанная большими красными буквами. По слухам, ее нанес по случаю Первомая один из местных художников, а националистическая общественность тут же увидела в этом идеологическую провокацию, потребовав немедленно затереть граффити. В то время как жители районного центра с иронией посоветовали националистам озаботиться давно не крашенными фасадами городских зданий, которые не вызывают у патриотов никакого внимания.
А 5 мая в Белгород-Днестровском районе снесли памятники легендарному бессарабскому герою — «степному Робин Гуду» Григорию Котовскому. Это удалось сделать только после длительного и упорного сопротивления. Жители села Крутояровка шесть лет защищали монумент от вандалов, пока этим не занялась грантоедская организация «Декоммунизация. Украина».
«Информацию о памятнике нам прислал местный житель-доносчик», — прямым текстом говорит руководитель этой структуры Вадим Поздняков, по словам которого, в Одесской области сохраняется множество подобных объектов.
«Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. Районная государственная администрация тоже ничего не делает с этим», — посетовал на этот счет профессиональный декоммунизатор.
Политические доносы вообще становятся нормой для Украины, как бы демонстрируя этим специфику приобретенного по итогам Евромайдана достоинства. Об этом свидетельствует дикий инцидент в Запорожье, где сейчас преследуют местных подростков, сорвавших флаг Украины. По призыву ветерана полка «Азов» — на чьем флаге красуется совершенно якобы ненацистский «вольфсангель» — ультраправые схватили четырнадцатилетнюю девушку, заставили ее просить прощения на коленях и облили лицо зеленкой. Правоохранители не обратили на это линчевание никакого внимания, но зато оперативно возбудили уголовное дело против несовершеннолетних — по статье «Надругательство над государственным флагом».
Позиция одессита Дмитрия Лазарева, который отстаивает право поднимать красный флаг, является в этих условиях принципиальной и знаковой для всего общества Украины. Ведь это знамя по-прежнему является символом борьбы за трудовые права и знаком победы в борьбе с нацизмом — что, в общем, и вызывает бешеную ненависть рыночных националистов, которые предвидят наступление новых социальных протестов, с новыми фигурами вроде Котовского.
Нельзя забывать: отмена дискриминационных политических законов является важнейшей предпосылкой для демократизации Украины, без которой она не сможет стать свободной страной — где будут невозможны оруэлловские преследования за флаг, звездочку или серп и молот.