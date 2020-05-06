Украинская полиция завела дело за красный флаг, поднятый по случаю Первомая

Одессит Дмитрий Лазарев отпраздновал Первомай так, как это принято с момента основания международного рабочего праздника — поднял красный флаг с молотом и серпом, водрузив его на своем загородном участке в Раздельнянском районе.

Разумеется, в этом нет ни малейшего криминала. Каждое 1 мая во всем мире развиваются миллионы таких знамен. Их можно видеть во всех странах мира — включая Европу и США, на которые так равняется Украина. На демонстрации под красными стягами ходят статусные западные политики вроде Джереми Корбина или Берни Сандерса. Красный флаг является государственным флагом Китайской народной республики, откуда сейчас привозят в Украину критически необходимые медицинские маски, а серп и молот красуется даже на гербе Австрии, куда его поместили по инициативе социал-демократов.

Однако к Дмитрию приехала полиция, которую вызвал по телефону местный националист. Полицейские изъяли флаг и начали расследование по 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса — «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». И теперь одесситу грозит лишение свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без. Не говоря уже о постоянной травле со стороны националистических «активистов».

Это не пустая угроза. В декабре суд приговорил жителя Одесской области к году условно — за то, что он поднял 9 мая красный флаг с изображением ордена Великой Отечественной войны, который тоже украшен молотом и серпом. За левую символику пострадали сотни жителей Украины — на них нападали прямо во время акций нацисты или задерживали полицейские. Хотя это преследование выглядело откровенным цинизмом. Ведь многочисленные образцы символики нацистского толка постоянно демонстрируются в Украине на публичных мероприятиях с участием государственных лиц и представителей силовых структур. И никто ни разу не понес за это реального наказания. Во Львове главпочтамт организовал выставку, посвященную дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако Дмитрий Лазарев считает происходящее откровенной политической дискриминацией, которая противоречит конституции Украины, гарантирующей каждому гражданину право на свободное высказывание своих взглядов. Он опирается на правовую поддержку международных правозащитных организаций и намерен вновь поднять 9 мая другой красный флаг — в ознаменование победы над нацизмом, который одержал в Украине свой исторический и идейный реванш. Бывший одесский байкер намерен защищаться от преследований и нападок, несмотря на возможное давление и угрозы.

Об остроте подобных противоречий свидетельствуют еще два случая, которые произошли на той же Одещине в первые дни коронавирусного мая. На главной улице Белгорода-Днестровского появилась огромная надпись «Коммунизм», выписанная большими красными буквами. По слухам, ее нанес по случаю Первомая один из местных художников, а националистическая общественность тут же увидела в этом идеологическую провокацию, потребовав немедленно затереть граффити. В то время как жители районного центра с иронией посоветовали националистам озаботиться давно не крашенными фасадами городских зданий, которые не вызывают у патриотов никакого внимания.

А 5 мая в Белгород-Днестровском районе снесли памятники легендарному бессарабскому герою — «степному Робин Гуду» Григорию Котовскому. Это удалось сделать только после длительного и упорного сопротивления. Жители села Крутояровка шесть лет защищали монумент от вандалов, пока этим не занялась грантоедская организация «Декоммунизация. Украина». Мавзолей Котовского: снести или спасти © slovo.msk.ru

«Информацию о памятнике нам прислал местный житель-доносчик», — прямым текстом говорит руководитель этой структуры Вадим Поздняков, по словам которого, в Одесской области сохраняется множество подобных объектов.

«Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. Районная государственная администрация тоже ничего не делает с этим», — посетовал на этот счет профессиональный декоммунизатор.

Политические доносы вообще становятся нормой для Украины, как бы демонстрируя этим специфику приобретенного по итогам Евромайдана достоинства. Об этом свидетельствует дикий инцидент в Запорожье, где сейчас преследуют местных подростков, сорвавших флаг Украины. По призыву ветерана полка «Азов» — на чьем флаге красуется совершенно якобы ненацистский «вольфсангель» — ультраправые схватили четырнадцатилетнюю девушку, заставили ее просить прощения на коленях и облили лицо зеленкой. Правоохранители не обратили на это линчевание никакого внимания, но зато оперативно возбудили уголовное дело против несовершеннолетних — по статье «Надругательство над государственным флагом». Флаг, зеленка и нацисты. Как запорожская полиция разделяет права граждан и символы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Позиция одессита Дмитрия Лазарева, который отстаивает право поднимать красный флаг, является в этих условиях принципиальной и знаковой для всего общества Украины. Ведь это знамя по-прежнему является символом борьбы за трудовые права и знаком победы в борьбе с нацизмом — что, в общем, и вызывает бешеную ненависть рыночных националистов, которые предвидят наступление новых социальных протестов, с новыми фигурами вроде Котовского.

Нельзя забывать: отмена дискриминационных политических законов является важнейшей предпосылкой для демократизации Украины, без которой она не сможет стать свободной страной — где будут невозможны оруэлловские преследования за флаг, звездочку или серп и молот.