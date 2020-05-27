По состоянию на 12:00 среды, 27 мая, в мире зафиксировано свыше 5,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 350,5 тыс. человек, выздоровели более 2,2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютное лидерство по количеству случаев заражения сохраняют Соединенные Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,6 млн человек. Заболевание забрало жизни 98,9 тыс. американцев, 384,9 тыс. выздоровели.

Вторую позицию в антирейтинге занимает Бразилия, где коронавирус выявили у 391,2 тыс. человек. Более 24,5 тыс. заболевших скончались, 158,5 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 370,6 тыс. случаев заражения, 3,9 тыс. смертей и 142,2 тыс. выздоровлений.

Четвертое, пятое и шестое место в рейтинге занимают Великобритания (266,5 тыс.), Испания (236,2 тыс.) и Италия (230,5 тыс.) соответственно.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зарегистрировано 21 905 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 658 человек, 7995 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 321 жителя Украины.

Третью смерть от коронавируса в Вооруженных силах Украины зафиксировали во Львовской области — диагноз COVID-19 ему поставили уже посмертно. Мужчина плохо себя чувствовал с 11 мая, лечился дома, а через неделю обратился за помощью к медикам. Экспресс-тест на коронавирус тогда показал отрицательный результат.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стало известно, что с 15 июня на Украине могут возобновиться международные авиаперевозки.

«Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновиться, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома", и пробыть в самоизоляции 14 дней», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также постепенно возвращается к обычной работе «Укрзализныця». Компания разрешила приобретать билеты на 14 направлений, однако отмечается, что уехать смогут не все желающие. Так, если поезд следует в город, где карантин еще не ослаблен, в продажу поступят лишь 50% билетов. Отмечается, что посадка на поезд на транзитных станциях в неблагоприятных регионах и вовсе совершаться не будет.

Украинские СМИ сообщают, что на третий день после возобновления работы метро в киевской подземке существенно увеличилось количество людей. Все пассажиры передвигаются в масках, однако дистанцию никто не соблюдает.

Из-за коронавируса было изменено место проведения финала Кубка Украины: вместо Тернополя футбольный матч проведут во Львове. Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе. Для проведения поединка была выбрана местная «Арена Львов».

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3968 человек, 142 208 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 8338 россиян. Количество выявленных случаев уже третий день не превышает 9 тыс. При этом зарегистрирована рекордная смертность: за сутки от COVID-19 в стране скончались 174 человека.

Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции <…> Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85 <…> Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений», — сказала она.

Министерство здравоохранения России впервые назвало официальное число погибших от коронавируса медиков — 101. В ведомстве отметили, что сверяют данные со «Списком памяти», который является инициативой самих медиков.

Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков коронавирус чаще всего протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает состояние легких, и организму курящего человека сложнее бороться с инфекцией. Более того, употребление табака повышает риск заражения через слизистую рта.

Также стало известно, что в России впервые выявили коронавирус у животного — домашней кошки. Питомца поместили на карантин по месту нахождения, о том, заразились ли COVID-19 хозяева кошки, не сообщается.

Ситуация в мире

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар был замечен на пикнике с друзьями во время пандемии коронавируса — журналисты засняли премьера без футболки в одном из парков столицы. Отмечается, что Варадкар тем самым нарушил правила карантина, которые сам же и ввел. Поведение премьера шокировало граждан страны: ирландцы требуют, чтобы Варадкар немедленно подал в отставку.

Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Швеция, несмотря на отказ от жестких карантинных мер, столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Так, безработица в стране выросла на 7,9%, что оказалось выше прогнозов. По мнению экспертов, если спрос на товары и услуги не восстановится, ее уровень может вырасти до 17%.

Стало известно, что в Китае за последние сутки был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом. Отмечается, что новый случай оказался завозным и был зафиксирован в Шанхае.